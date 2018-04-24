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Melania eşinin eliyle kavga etti, Trump rezil olmaktan son anda kurtuldu!

DÜNYA HABERLERİ  | 24.04.2018 22:56 | Son Güncelleme

Eşiyle el ele tutuşma konusunda daha önce de kameralar önünde büyük tartışmalar yaşayan ABD Başkanı Trump, bu kez zor da olsa istediğini aldı.

Başkan olduktan sonra ilk yurt dışı seyahatlerini gerçekleştirdiği İsrail, Vatikan ve Suudi Arabistan'a gerçekleştiren ve bu ziyaretler sırasında eşi Melania Trump'la aralarında "el ele tutuşma kavgası" yaşanan Trump, bu kez kendi evinde zor durumda kaldı.

EŞİNİN ELİNİ TUTMAK İÇİN ÇABALADI

Fransa Cumhurbaşkanı Macron ve eşinin Beyaz Saray ziyareti sırasında kameralara aile pozu veren Trump, yine eşinin elini tutmaya çalıştı. Uzun bir süre Melania'nın eline ulaşmaya çalışan Trump, gönülsüz eşini sonunda ikna etti. Ve hemen yanındaki Melania'nın elini tutmayı başardı.

TRUMP

KAMERALAR O DETAYI ATLAMADI

Melania durumdan pek memnun olmadığını belli etse de, bu hamlesiyle eşini yine rezil olmaktan kurtardı.
Tüm bu yaşanan zorlu süreç, uluslararası basının gözünden kaçmadı.

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Trump Melania Trump macron Beyaz Saray

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