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Milyonlarca çocuk onunla büyüdü... Sırrı ortaya çıktı

DÜNYA HABERLERİ  | 22.04.2018 10:03 | Son Güncelleme

Barbie bebeklerle ilgili ortaya çıkan gerçek şaşkınlık yarattı...

İşte 1959 yılında piyasaya çıkarılan ve o günden beri popülerliğini hiç kaybetmeyen Barbie bebeklerle ilgili ses getiren bilgi.

Milyonlarca çocuk onunla büyüdü... Sırrı ortaya çıktı

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Oyuncak denince ilk akla gelen Barbie bebeklerle ilgili şaşırtıcı bir gerçek ilk kez ortaya çıktı.
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ABD’li oyuncak devi Mattel’in 1959’da piyasaya çıkardığı ve o günden bu yana popülerliğini hiç yitirmeyen Barbie bebeklerle ilgili yeni bir bilgi ortaya çıktı.
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ABD’de geçtiğimiz hafta kutlanan ‘Ulusal Kardeşlik Günü’ kapsamında, Barbie’nin resmi Twitter hesabından bir mesaj paylaşıldı.
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Kardeşlik gününün kutlandığı mesajda, Barbie’nin soyadı ortaya çıktı.
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“Kardeşlik gününüz kutlu olsun, Roberts kardeşler” yazan mesajla, Barbie’nin 59 yıllık tarihinde ilk kez soyadı açıklanmış oldu.
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Skipper', ‘Chelsea' ve ‘Stacie' adlı üç kardeşi olan Barbie’nin tam adı ise Barbara Millicent Roberts.
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Sosyal medyada büyük ilgi çeken mesaj sonrası, Twitter’da en çok dikkat çeken paylaşım ‘Barbie’nin soyadı mı varmış? Onun tam adını Barbie Bebek sanıyorduk’ oldu.
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