İşte 1959 yılında piyasaya çıkarılan ve o günden beri popülerliğini hiç kaybetmeyen Barbie bebeklerle ilgili ses getiren bilgi.

Milyonlarca çocuk onunla büyüdü... Sırrı ortaya çıktı

1 / 13 Oyuncak denince ilk akla gelen Barbie bebeklerle ilgili şaşırtıcı bir gerçek ilk kez ortaya çıktı.

2 / 13 ABD’li oyuncak devi Mattel’in 1959’da piyasaya çıkardığı ve o günden bu yana popülerliğini hiç yitirmeyen Barbie bebeklerle ilgili yeni bir bilgi ortaya çıktı.

3 / 13 ABD’de geçtiğimiz hafta kutlanan ‘Ulusal Kardeşlik Günü’ kapsamında, Barbie’nin resmi Twitter hesabından bir mesaj paylaşıldı.

4 / 13 Kardeşlik gününün kutlandığı mesajda, Barbie’nin soyadı ortaya çıktı.

5 / 13 “Kardeşlik gününüz kutlu olsun, Roberts kardeşler” yazan mesajla, Barbie’nin 59 yıllık tarihinde ilk kez soyadı açıklanmış oldu.

6 / 13 Skipper', ‘Chelsea' ve ‘Stacie' adlı üç kardeşi olan Barbie’nin tam adı ise Barbara Millicent Roberts.

7 / 13 Sosyal medyada büyük ilgi çeken mesaj sonrası, Twitter’da en çok dikkat çeken paylaşım ‘Barbie’nin soyadı mı varmış? Onun tam adını Barbie Bebek sanıyorduk’ oldu.

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