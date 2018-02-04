ABD'nin nükleer silah deposunu daha küçük bombalar koyarak çeşitlendirmeyi planladığını açıklamasına tepki gösteren Çin, Washington'a "Soğuk Savaş zihniyetinden" çıkması çağrısında bulundu.

Çin Savunma Bakanlığı, ülkenin tabiatı gereği bir savunma politikası izlediklerini söyleyerek yeni nükleer silahlanma doktrinini açıklayan ABD'yi Beijing'in yaratabileceği nükleer tehdidi abartmakla suçladı.

Pazar günü Beijing'den gelen açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Dünyanın en büyük nükleer cephaneliğine sahip olan ülke, buna karşı olmak yerine bu eğilime ayak uydurmak için inisiyatif almalı"

ABD ordusu nükleer silahlarının kullanılamayacak kadar büyük olduğu gerekçesiyle düşük verimli bombalar geliştirmek istiyor.

Rusya ise bu planı kınayarak tepkisini gösterdi bile.

ABD'nin yeni politikası ne?

ABD kendi nükleer deposunun artık işe yaramaz olduğu düşüncesiyle, Çin, Rusya, Kuzey Kore ve İran'ı nükleer tehdit ilan etmiş durumda.

Cuma günü ABD Savunma Bakanlığı'nın (Pentagon) duyurduğu Nükleer Durum İnceleme Belgesi'nde bu konuda bazı adımlar atılacağı görülüyor.