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Önce 14 yaşındaki kıza sonra kadın UBER şoförüne tecavüz etti

DÜNYA HABERLERİ  | 04.07.2018 13:52 | Son Güncelleme

Kan donduran olay ABD'de Kuzey Carolina'da yaşandı. Daha önce çocuk tecavüzünden tutuklanan 21 yaşındaki Jonathan Aquente Neal bu kez bir kadın şoföre tecavüz etti.

Önce 14 yaşındaki kıza sonra kadın UBER şoförüne tecavüz etti

Cumartesi günü öğlen 1:30 sularında UBER aracılığıyla araç isteyen saldırgan yolculuk sırasınmda şoföre kenara çekmesini söyledi.

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Burada 31 yaşındaki kadın UBER şoförüne tecavüz eden saldırgan pazartesi günü kadının şikayeti üzerine gözaltına alındı.

Ancak sorgusu sırasında saldırganın kirli sicili de ortaya çıktı.

Saldırganın 2015 yılında 18 yaşındayken 14 yaşında bir kıza tecavüz ettiği ancak bir yıl sonra şartlı salıverildiği aktarıldı.

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Anahtar Kelimeler:
taciz tecavüz ABD Kuzey Carolina Uber

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