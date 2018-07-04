Önce 14 yaşındaki kıza sonra kadın UBER şoförüne tecavüz etti

Cumartesi günü öğlen 1:30 sularında UBER aracılığıyla araç isteyen saldırgan yolculuk sırasınmda şoföre kenara çekmesini söyledi.

Burada 31 yaşındaki kadın UBER şoförüne tecavüz eden saldırgan pazartesi günü kadının şikayeti üzerine gözaltına alındı.

Ancak sorgusu sırasında saldırganın kirli sicili de ortaya çıktı.

Saldırganın 2015 yılında 18 yaşındayken 14 yaşında bir kıza tecavüz ettiği ancak bir yıl sonra şartlı salıverildiği aktarıldı.



