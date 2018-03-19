ÖSO Suriye uçağı düşürdüğünü açıkladı

Twitter’daki ÖSO’ya bağlı FSA News hesabından yapılan açıklamada “ÖSO güçleri, Şam kırsalındaki doğu Kalamun’da bulunan Çinli bir fabrika yakınlarında rejime ait Sukhoi uçağını düşürdü” ifadeleri kullandı.

Sputnik’te yer alan habere göre; paylaşılan fotoğrafta uçağın vurulmasının ardından yanarak düştüğü görülüyor. Uçağın pilotunun paraşütle atlayıp Suriye ordusunun kontrolündeki bir bölgeye iniş yaptığı belirtiliyor.