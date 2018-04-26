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Otistik oğlunun çantasına ses kayıt cihazı koydu, hayatının şokunu yaşadı

DÜNYA HABERLERİ  | 26.04.2018 07:56 | Son Güncelleme

Camden Davis, dünyadaki binlerce otistik çocuktan sadece bir tanesi. Bu rahatsızlığa sahip olanların özel bir ilgiye ve bakıma ihtiyacı oluyor. Bu nedenle Camden'in annesi Milissa, oğlunu özel bakıma ihtiyacı olan çocukların kabul edildiği Hope Academy adlı okula gönderdi. Burada ona kötü davranan insanlar olduğunu fark edince hiç beklenmedik bir harekette bulundu

ABD Louisiana eyaletinde yaşayan 12 yaşındaki Camden Davis otizmli çocukların kabul edildiği Hope Academy adlı özel bir okula gidiyordu.

Oğlunun destekleyici ve anlayışlı bir ortamda olmasını çok isteyen anne Milissa, Camden'in bu okula kabul ettiğini öğrendiğinde çok mutlu oldu. Ancak bir süre sonra Camden'ın bir sıkıntısı olduğunu fark etti. Çünkü normalde her zaman neşeli ve mutlu olan oğlu bu süre zarfında oldukça agresifleşmişti ve sık sık yatağını ıslatıyordu.

OĞLUNUN ÇANTASINA KAYIT CİHAZI YERLEŞTİRDİ!

Oldukça endişelenen Milissa, okul yönetimiyle konuşmayı denedi ama hiçbir sonuç elde edemedi. Çaresiz anne oğluna ne olduğunu öğrenebilmek için kendi yöntemini uyguladı ve oğlunun çantasına bir kayıt cihazı yerleştirdi. Kayıt cihazını dinlediğinde duydukları onu şoke etti.

Ses kayıtlarında öğretmenler "Camden neden hiçbir şeyi not almıyorsun? İşte bu yüzden herkesle oturamıyorsun. Annene söyle" "Alt tarafı bir kelime yazacaksın. Bu kadar zor olan ne?" gibi cümleler söylüyordu. Üstüne üstlük öğretmenler çocuğun taklidini yapıyordu.

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SES KAYITLARI İNTERNETİ SALLADI

Millissa, ertesi gün kayıtlarla birlikte okul yönetimine gitti, okul müdürü Lisa Stone, kayıtlarda duyulan iki öğretmeni hemen kovdu. Milissa bu olaylardan sonra hemen oğlunu okuldan aldı ve hukuki tavsiye almak için kayıtları sosyal medyada paylaştı. Ses kayıtları sosyal medyada viral oldu.

OKUL MÜDÜRÜNDEN AÇIKLAMA

Okul müdürü Linda Stone kayıtların internete düştükten sonta bir açıklama yaptı.

Velinin kayıtları okula getirmediğini, kendileriyle konuşmadığını söyleyen okul müdürü yıllar boyunca oluşturdukları itibarlarının bu olayla yıkılmaması gerektiğini, öğretmenlerin kovulduğunu belirtti.


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Otistik çocuklar otizm farkındalık ayı Abdullah Çelik Camden Davi

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