Pentagon vurulan hedefleri duyurdu

ABD Savunma Bakanı Mattis ile ABD Genel Kurmay Başkanı Joseph Dunford, Pentagon'da ortak basın toplantısı düzenledi.

Basın toplantısından başlıklar şöyle:

Esad alınması gereken mesajları alınmadı. Harekat Suriye hükümetini hedef alıyor. Güvenlik sebebiyle detay veremeyeceğim. Geçen yıla göre daha büyük bir operasyon yapılıyor. Nokta atışı operasyon yapıyoruz. Rejim kimyasal kapasitesini kaybedecek. Hava harekatı bugün için son buldu.

VURULAN 3 HEDEF



Trump'ın açıklamasından sonraki dakikalarda basın toplantısı düzenleyen ABD Savunma Bakanlığı yetkilileri (Pentagon), vurulan 3 hedefi açıkladı:

'Kimyasal ve biyolojik silahların üretilmesiyle ilgili olduğu söylenen Şam'da bir bilimsel araştırma merkezi'

'Humus'un batısında kimyasal silah depo tesisi'

'Humus yakınlarında kimyasal silah ekipmanı deposu ve önemli bir emir komuta merkezi'