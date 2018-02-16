'Suriye'de 300 paralı Rus askeri öldü ya da yaralandı'

Hafta başında BBC Rusça Servisi'ne konuşan kaynaklar, geçen hafta yaşanan ABD bombardımanı sırasında ölenlerden en az ikisinin Rus savaşçılar olduğunu söylemişti.

Conflict Intelligence Team (CIT) adlı bağımsız ve kar amaçlı olmayan Rus araştırma sitesi, şu ana kadar bombardımanda ölenlerden 8 Rus'un kimlik bilgilerine ulaşıldığını ifade etmiş, bazı Rus gazeteleri ise ölen Rusların sayısını 13 olarak vermişti.

'Rusya'ya götürüldüler'



Reuters haberini birkaç farklı kaynağa dayandırıyor. Ajansa konuşan bir askeri doktor 100 kişinin öldürüldüğünü söylerken, bir başka kaynak ise en az 80 Rus'un hayatını kaybettiğini bildirdi.

Beş farklı kaynak ise yaralananların Suriye'den çıkarılarak dört Rus askeri hastanesine gönderildiğini iddia etti.

Reuters'a konuşan ve Moskova'da çalışan askeri doktor, Cumartesi akşamı itibariyle hastanede bu olayla ilgili en az 50 yaralı olduğunu ve bunların yaklaşık üçte birinin durumunun ağır olduğunu aktardı.

Rusya reddediyor



Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zakharova ise Deyr ez Zor yakınlarında gerçekleşen hava saldırısında beş Rus vatandaşın ölmüş olabileceğini, ancak onların da Rus askeri olmadığını söylemişti.