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'Suriye'de 300 paralı Rus askeri öldü ya da yaralandı'

16.02.2018 15:06 | Son Güncelleme

Reuters, Rus özel güvenlik şirketleri ya da yapılarına mensup paralı askerlerden 300 kişinin geçen hafta Suriye'de düzenlenen hava saldırısında hayatını kaybettiğini ya da yaralandığını öne sürdü.

'Suriye'de 300 paralı Rus askeri öldü ya da yaralandı'

Hafta başında BBC Rusça Servisi'ne konuşan kaynaklar, geçen hafta yaşanan ABD bombardımanı sırasında ölenlerden en az ikisinin Rus savaşçılar olduğunu söylemişti.

Conflict Intelligence Team (CIT) adlı bağımsız ve kar amaçlı olmayan Rus araştırma sitesi, şu ana kadar bombardımanda ölenlerden 8 Rus'un kimlik bilgilerine ulaşıldığını ifade etmiş, bazı Rus gazeteleri ise ölen Rusların sayısını 13 olarak vermişti.

'Rusya'ya götürüldüler'

Reuters haberini birkaç farklı kaynağa dayandırıyor. Ajansa konuşan bir askeri doktor 100 kişinin öldürüldüğünü söylerken, bir başka kaynak ise en az 80 Rus'un hayatını kaybettiğini bildirdi.

Beş farklı kaynak ise yaralananların Suriye'den çıkarılarak dört Rus askeri hastanesine gönderildiğini iddia etti.

Reuters'a konuşan ve Moskova'da çalışan askeri doktor, Cumartesi akşamı itibariyle hastanede bu olayla ilgili en az 50 yaralı olduğunu ve bunların yaklaşık üçte birinin durumunun ağır olduğunu aktardı.

Rusya reddediyor

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zakharova ise Deyr ez Zor yakınlarında gerçekleşen hava saldırısında beş Rus vatandaşın ölmüş olabileceğini, ancak onların da Rus askeri olmadığını söylemişti.

Zakharova, onlarca ya da yüzlerce Rus can kaybı olduğuna dair iddiaların 'düşmanlar tarafından' üretildiğini belirtti.

Rusya Savunma Bakanlığı Reuters'ın bu konudaki sorularını yanıtlamadı. Kremlin ise daha önce olduğu gibi bu konuda bir bilgileri olmadığında ısrar etti.

Reuters aynı zamanda paralı askerlerin bağlı olduğu öne sürülen Wagner adlı yapılanma ya da güvenlik şirketi ile doğrudan bir iletişim kuramadıklarını da aktardı.

300 rakamını Suriye'deki ve Rusya'daki başka kaynaklardan da teyit ettiklerini belirten Reuters, muhabirlerinin ise askerlerin tedavi gördüğü söylenen Rusya'daki hastanelere gittiğini, ancak bir bilgiye ulaşamadıklarını aktardı.

Rusya'nın Suriye'de paralı asker kullandığı iddiaları 2015 yılından bu yana ortaya atılıyor ama Rusya bu iddiaları başından beri reddediyor.

Hava saldırısı: Kim kime saldırmıştı?

ABD askeri yetkilileri, 7 Şubat günü Suriye hükümetine bağlı yüzlerce savaşçının Fırat Nehri'ni geçerek, Deyr ez Zor vilayetindeki Hişam kasabası yakınlarında, Amerikan askeri danışmanlarının da bulunduğu Suriye Demokratik Güçleri (SDG) mevzilerine topçu saldırısı başlattıklarını, kendilerinin de buna hava saldırıları ve topçu ateşiyle karşılık verdiğini söylemişlerdi.

Politico dergisinin Amerikan baskısında ABD'nin Rus tarafını hava saldırısından önce, hangi mevzilerin vurulacağı konusunda uyardığı kaydediliyor.

Suriye hükümetine bağlı medya, hava saldırısını "acımasız bir katliam" diye nitelemiş ve onlarca kişinin öldüğünü bildirmişti.

Rusya Savunma Bakanlığı ise olayı ABD kaynaklarından tamamen farklı anlatıyor.

Suriye yanlısı güçlerin yakındaki bir petrol rafinerisi civarındaki "uyuyan bir IŞİD" hücresine yönelik harekat yürütürken hava saldırısına uğradıklarını söylüyor ve bölgede Rus askeri personeli bulunmadığını kaydediyor.

Buna karşılık Rusya bu operasyonun bölgedeki Rus güçleri komutanlığı ile eşgüdümlü yapılmadığını da söylüyor.

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Suriye Rus asker

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Okuyucu Yorumları 24 yorum
ABD nin verdiği silahlarla vatan evlatları katlediliyor sizinkiler çürük yada bedelli ama gemicik yuzduruyor sorun yok demekki hani ABD puk ya 5000 tır silah vermişti biz incirlik kapatılacak diye beklerken bopcular aklımızla dalga geçip gülüyor şehitlerimiz ruhu şad olsun
yiyin birbirinizi
Wellcome to World War 3
abd Açıklama gereği bilen duymuyor o yüzden Rusya’nın ayni misillemeye Suriye’de bulunan Amerikalı askerlere yapması lazım
niye hayvan sürüsümü birden 300 kişiyi öldürmüşler
başlıkta 300 asker , haberin ortasında 80 -100 e düşüyor. sonunda da en az 2 asker diyor. 300 ile 2 arasında 3. dünya savaşı var. sayın admin biraz araştırıp haber yapmak gerekmez mi
ABD dost mu düşman mı dedi AKŞENER köpekler kudurdu buyrun burdan yakın ESADA düşman olanlarin alayi siyonizmin uşağı olduğu kesin incirlik kapatılacak diye beklerken bopcular aklımızla dalga geçip gülüyor TÜRK askeri abdnin verdiği silahlarla can veriyor şehitlerimiz ruhu şad olsun
belalarınızı birbirinizden bulun.
bir amerikan -rus harbinde dost ve ortağımız amerikan tarafına tutmalıyız.çünkü amerikalılar kore harbinde ve kıbrıs savaşında bize çok destek olmuşlardır.o yüzden yaşasın türk-amerikan dostluğu.
yaptıgın habere inanıyormusun mynet? abd rusyanın 300 askerini öldürecek rusya sessiz kalacak
Yalanin daniskasi...ABD 300 rus askerini oldurecek ve Rusya bir sey yapmayacak..Cok komik haber
Adama sormazlar mi reuters ne zaman doğru haber verdi ki şimdi inanalim
sanki bizim tavuk hırsızı öso hayrına oraya gitmiş onlarda paralı asker
@doblo78 parası neyse vereyim de sende git
ve ABD hayatının yanlışını yapar
Aman allahım.inşallah doğru değildir..!!!!
iyi olmuş
Hepsi aynı geminin yolcuları...
Siz Putini muz cumhuriyetinin başkanı felan mı zannediyorsunuz rusların 300 askeri ölse dünya yı ayağa kaldırır abd uyku uyuyamaz
güç gösterisinin olduğu topraklarda gerçeği varsa bu karşılıksız kalmaz ...
afrin de 180 dönüş olduğuna göre..siyasete feto dan devam..artık sayfa sayfa afrin haberleri görmeyiz sayfa sayfa feto haberleri görürüz..biz amerikanın yanındayız her zman onun için bu hükümet le amerika yi seveceksiniz..yada yandaş medya sevdirecek
Beyler patlamış mısırlarınızı alın ve savaşı izleyin yıllar yılı müslümanlara az çektirmedi bu ikisi birazda birbirlerini yesinler bahisleri görelim :D
ovvvv şimdi ABD düşünsün .3.Dunya savaşı yakındır
KAHROLSUN ABD KAHROLSUN İŞ BİRLİKÇİLERİ TÜRK ASKERİ KATİLLERİ KAHROLSUN İŞBİLİKÇİLERİ
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