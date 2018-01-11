HABER

Reuters: Türkiye'den patlayıcı nitelikli malzeme ile yola çıkan bir gemi Yunan sularında durduruldu

11.01.2018 04:39 | Son Güncelleme 4 saat önce

Reuters haber ajansı, Mersin ve İskenderun limanlarında yüklendiği öne sürülen ve kargosunda patlayıcı yapımında kullanılan maddelerin yer aldığı bir geminin Libya'ya seyahat halinde iken durdurulduğunu bildirdi. Yunan Sahil Güvenliği de Çarşamba günü geç saatlerde konuya ilişkin fotoğrafların da yer aldığı bir duyuru paylaştı.

Reuters: Türkiye'den patlayıcı nitelikli malzeme ile yola çıkan bir gemi Yunan sularında durduruldu

Reuters haber ajansı, Mersin ve İskenderun limanlarında yüklendiği öne sürülen ve kargosunda patlayıcı yapımında kullanılan maddelerin yer aldığı bir geminin Libya'ya seyahat halinde iken durdurulduğunu bildirdi.

Tanzanya bandıralı geminin Girit açıklarında Cumartesi günü durdurulduğu ve Girit limanına yönlendirildiği aktarıldı.

Yunan sahil güvenlik makamlarına atfen aktarılan haberde, toplam 29 konteynırda, amonyum nitrat, elektriksiz fünye ile 11 adet boş LPG tankı tespit edildiğinin açıklandığı ifade ediliyor.

Çarşamba günü olayla ilgili medyaya açıklama yapan Yunan Sahil Güvenliği'nden Tuğamiral Ioannis Argiriou, "söz konusu malzemelerin madencilikten, bomba yapımına ve terörist faaliyetlere kadar her türlü işte kullanılabileceğini" söyledi.

Olayla ilgili Yunan Sahil Güvenliği'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada ise toplam 8 fotoğraf paylaşıldı.

Aynı açıklamada, gözaltında olan gemicilerin 5'inin Ukraynalı, 2'sinin Hintli, 1'inin ise Arnavutluk vatandaşı olduğu ifade edildi.

'KAPTANA KARGOYU LİBYA'YA GÖTÜRME TALİMATI VERİLDİ'

Reuters, geminin kayıtlarının, kargonun Türk limanları Mersin ve İskenderun'da yüklendiğini gösterdiğini, yine gemi kayıtlarında varış yerinin Cibuti ile Umman gözüktüğünü aktardı.

Ancak Yunan Sahil Güvenlik makamları, geminin sahibi tarafından kaptana, "tüm kargoyu Libya'nın Mısrata limanına götürme ve oraya bırakma talimatı verildiğinin" öğrenildiğini açıklıyor.

Aynı makamlar, gemide yapılan aramalarda Cibuti ile Umman karasularına ait denizcilik haritaları bulunmadığını medyaya açıkladı.

Reuters haber ajansı geminin 8 mürettabatının gözaltında olduğunu ve Perşembe günü savcılığa çıkarılacaklarını bildirdi.

Avrupa Birliği ve Birleşmiş Milletler, 2011 yılında uygulanmaya konan ambargo ile Libya'ya, silah satışını, malzeme sağlanmasını veya bunların transferini yasakladı.

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Yunanistan patlayıcı Sahil Güvenlik Türk Gemisi

En Çok Okunan Haberler

FETÖ firarisi Ekrem Dumanlı: Abdullah Gül bana 'Hocaefendiyi özledim, beni görüştür' dedi

FETÖ firarisi Ekrem Dumanlı: Abdullah Gül bana 'Hocaefendiyi özledim, beni görüştür' dedi

Gökçek: Sözcü'de köşe yazmayı çok isterim

Gökçek: Sözcü'de köşe yazmayı çok isterim

Nursel Ergin'e büyük şok! Programı kaldırıldı

Nursel Ergin'e büyük şok! Programı kaldırıldı

35 yaşını doldurana kadar askere gitmeyecekler! Binlerce kişiyi ilgilendiriyor

35 yaşını doldurana kadar askere gitmeyecekler! Binlerce kişiyi ilgilendiriyor

İstanbul’da zorunlu kış lastiği uygulaması kontrolu

İstanbul’da zorunlu kış lastiği uygulaması kontrolu

'Abdullah Gül, bu defa hesaplaşmaya hazırlanıyor'

'Abdullah Gül, bu defa hesaplaşmaya hazırlanıyor'

İlginizi Çekebilir

Ülke ayağa kalktı! Öldürülmeden önce tecavüze uğramış...

Ülke ayağa kalktı! Öldürülmeden önce tecavüze uğramış...

Sevgililer Gününde aldatıldı! Erkek arkadaşına kızıp bekaretini satışa çıkardı

Sevgililer Gününde aldatıldı! Erkek arkadaşına kızıp bekaretini satışa çıkardı

Türkiye'ye kaçış! Yüz binlerce Suriyeli yollara düştü..

Türkiye'ye kaçış! Yüz binlerce Suriyeli yollara düştü..

Suriye'de neler oluyor? Çok konuşulacak 'Türkiye sınırına geliyorlar' iddiası

Suriye'de neler oluyor? Çok konuşulacak 'Türkiye sınırına geliyorlar' iddiası

Son dakika! İsrail Esad'ın silah depousunu vurdu!

Son dakika! İsrail Esad'ın silah depousunu vurdu!

Okuyucu Yorumları 3 yorum
EYY ZALIM KADDAFİ DİYEREK ELBETE NATO LIBYAYA MÜDAHALE EDECEK DIYEN TÜRKLÜK DÜŞMANI BOP EŞ BAŞKANLIĞI GOREVINI YAPIYORUZ DIYE ARZI ENDAM EDEN MILLIYETI BELIRSIZ KIMDIR
bu gidişle burnumuz b.ktan kurtulmaz, kılavuzumuz karga çünkü!!!!
İskenderun ve Mersin'den patlayıcı malzeme yüklenen gemi Yunanistan tarafından durduruldu' mit tırları gibi bunlardamı yiyecek doluydu yoksa türkmenleremi gidiyorsu..bu patlayıcılar kime gidiyor..
Diğer Haberler
İdlib'deki gelişmeler Türkiye-İran-Rusya ittifakını sınıyor

İdlib'deki gelişmeler Türkiye-İran-Rusya ittifakını sınıyor

İsrailli lider: Suudi Prensi en büyük devrimcilerden biri

İsrailli lider: Suudi Prensi en büyük devrimcilerden biri

Son dakika! Bağdat'ta korkutan deprem!

Son dakika! Bağdat'ta korkutan deprem!

Rusya ve İran'dan Türkiye için flaş karar

Rusya ve İran'dan Türkiye için flaş karar

Rusya’da tankla şarap soygunu

Rusya’da tankla şarap soygunu

Kadınlar 2017'de müstehcen sitelere 'daha fazla girdi'

Kadınlar 2017'de müstehcen sitelere 'daha fazla girdi'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.