Reza Zarrab'la ilgili kritik iddia: Hala Savcılığa bilgi veriyor

Son Güncelleme 3 saat önce DÜNYA HABERLERİ | 05.01.2018 09:39 |3 saat önce

Eski Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Hakan Atilla’nın, İran’a yönelik ambargonun delinmesine ilişkin ABD’de yargılandığı davada, kendisine yöneltilen 6 suçlamanın 5’inden suçlu bulunmasının ardından gözler davaya bakan yargıç Richard Berman’ın 11 Nisan’da açıklayacağı cezaya ve ardından başlayacak temyiz sürecine çevrildi. Karar duruşmasında, itirafçı olan Reza Zarrab'a verilecek cezanın açıklanması için bir tarih telaffuz edilmemesi ise “Zarrab savcılığa hâlâ bilgi veriyor” diye yorumlandı.

Cumhuriyet'te yer alan habere görei İran’a yönelik ambargonun delinmesine ilişkin ABD’de görülen davada 12 jüri üyesi, davanın tek tutuklu sanığı Atilla’yı isnat edilen altı suçun beşinde suçlu buldu. Kara para aklama suçundan beraat eden Atilla’nın, ABD Hazine Bakanlığı’nı dolandırdığı, Uluslararası Acil Ekonomik Güç Yasası’nı (İEEPA) deldiği, bankacılık sisteminde sahtekârlık yaptığı ve kara para aklamak için suç ortaklığı kurduğu sabit görüldü. Kararın açıklanmasının ardından Atilla için yaklaşık iki sene sürebilecek temyiz süreci de başladı. Atilla’- nın avukatları, Yargıç Richard Berman’ın 11 Nisan’da vereceği hükmü bekleyecek. Atilla’nın işlediği sabit görülen suçlar için öngörülen ceza dilimlerini değerlendirecek olan Berman, kararını alırken şartlı salıverilme memuru tarafından sanık hakkında hazırlanan raporu ve Atilla hakkında kendisine yazılan şahsi mektupları da göz önünde bulunduracak. TAHMİN EDİLEMEZ Adını vermek istemeyen bir hukukçu ise yargıç Berman’ın açıklayacağı karar konusunda herhangi bir tahmin yapılamayacağını vurgulayarak “Herhangi bir zarar var mı yok mu; var ise miktarı ne kadar, suça ne aşamada ve ne ölçüde müdahil olunduğu gibi hususlar ceza miktarını çok değiştiriyor” dedi

‘ATİLLA KURBAN EDİLDİ’ Karar açıklandıktan sonra basının soruları yanıtlayan savunma avukatları Victor Rocco ve Cathy Fleming ise davada Atilla’nın “oynanan garip bir oyunun kurbanı” olduğu konusunda hemfikirlerdi. Avukat Rocco, “Burada daha büyük bir şeyler oluyor, bunun ortasında kalan Atilla oldu. Nihayetinde o bir şebekenin ne mimarı, ne de tasarımcısı; savcılık delillerine göre kendisine biçilebilecek en kötü rol ise, fonksiyonel konumdaki bir şahıs olması. Gördüğümüz delillerin hepsi Zarrab’la alakalıydı, Atilla ile değil” dedi. ABD'deki Hakan Atilla davasında kritik gün! SAVCIDAN SERT AÇIKLAMA Savcı Joon Kim ise karar sonrası yapılan yazılı açıklamada “Suçlarını önceden kabul etmiş Reza Zarrab’la birlikte, İran yaptırımlar rejiminde milyar dolarlık bir delik açan bu devasa ve arsız şemanın merkezinde bulunan 2 kişi, şimdi ciddi federal suçlardan mahkûm edilmiş bulunuyorlar. Yabancı banka ve bankacıların önünde iki seçenek var; ya İran ve diğer yaptırımlara konu ülkelerin ABD yasalarını ihlaline isteyerek yardımcı olursunuz ya da ABD doları ile çalışan uluslararası bankalar topluluğunun bir parçası olmayı tercih edersiniz. Her ikisini de seçmeniz mümkün değil” ifadeleriyle dikkat çekti. Bu açıklama çerçevesinde, Halkbank için ABD makamlarının ne tür bir girişimde bulunacağı da merak konusu.

ZARRAB NE YAPIYOR? Kendisine isnat edilen bütün suçları kabul ederek etkin pişmanlık hakkını kullanan Reza Zarrab için ise çarşamba günü bir ceza tayin duruşma tarihi belirlenmedi. Bu, eski sanığın, işlediği suçlar ve yaptığı suç ortaklıkları ile alakalı halen savcılara bilgi verme aşamasında olduğuna işaret ediyor. Davayı takip eden ancak ismini vermek istemeyen Amerikalı bir gözlemciye göre, Zarrab’ı anlattıkları bağlamında daha birçok davada tanık koltuğunda görebiliriz ve sahip olduğu bilgileri anlatması, suçla örülü yaşadığı hayatla orantılı aylar sürebilir. Reza Zarrab’ın, yeni bir kimlikle sıfırdan bir hayata başlamasına imkân verecek Tanık Koruma Programı’na alınıp alınmadığına dair henüz bir bilgi yok. Savcılıkla yapılan işbirliği anlaşmasının mahkeme kayıtlarına yansıyan detaylarında, hükümetin Tanık Koruma Programı da dahil olmak üzere gerekli adımları atmayı kabul ettiği belirtilmişti. Zarrab, ifadesinde Atilla’nın kendisinden kesinlikle rüşvet almadığını söylemekle birlikte bankacının İran yaptırım mevzuatları hakkındaki bilgisi ile kurulan yasadışı sisteme katkıları olduğunu vurgulamıştı.

MAHKÛM ETTİREN İFADELER Ancak, jürinin kararında Zarrab’ın değil, ABD Hazine Bakanlığı’na bağlı çalışan yaptırım denetleme ofisi, OFAC’ın iki eski direktörünün verdiği ifadelerin daha etkili olmuş olabileceği yorumları yapılıyor. Adam Szubin ve eski CIA Direktör Yardımcılığı da yapmış olan David Cohen, İran yaptırımları konusunda Halkbank adına sıkça muhatap oldukları yetkilinin Atilla olduğunun altını çizmişlerdi. Szubin, bir adım ileri giderek, oldukça net hatırladığını söylediği özel bir görüşmeye atıf yapmış ve Halkbank’ın ihlale karışmasından endişe ettiğini gündeme getirdiğinde, Atilla’nın heyecanlandığını ve terlediğini söylemişti. İfade verirken, avukatının, “Heyecanlı mısınız” sorusunu son derece sakin bir tonla, “Evet, oldukça” diyerek cevaplayan sanık yerine ABD yetkilisinin sözünün daha etkin sayılmış olabileceği ileri sürüldü. Eski Halk Bankası Genel Müdür Yardımcısı Hakan Atilla’nın isnat edilen altı suçun beşinde suçlu bulunduğu davada adı geçen ancak ABD’de olmadıkları için yargılanmayan diğer isimler için ABD’de herhangi bir adlı sürecin işleyip işlemeyeceği teknik detaylardan çok siyasi bir konu olarak görülüyor. “Bu kişilerin ülkelerinde siyasi dokunulmazlık sahibi olmaları burada suçlanmalarını engellemez, bunu geçmişte gördük” diyen Columbia Üniversitesi hukuk profesörü Daniel Richman, “Bir ülke liderliğine kadar erişildiği vakit, ABD savcılık ofisi ve dışişleri bakanlığı arasında milli çıkarların masaya yatırıldığı değerlendirmeler olur. New York Güney Bölgesi savcıları ise ellerindeki delilin götürdüğü yere kadar gitmeleri ile bilinir” diye konuştu.