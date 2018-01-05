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Reza Zarrab'la ilgili kritik iddia: Hala Savcılığa bilgi veriyor

DÜNYA HABERLERİ | 05.01.2018 09:39 | Son Güncelleme 3 saat önce

Eski Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Hakan Atilla’nın, İran’a yönelik ambargonun delinmesine ilişkin ABD’de yargılandığı davada, kendisine yöneltilen 6 suçlamanın 5’inden suçlu bulunmasının ardından gözler davaya bakan yargıç Richard Berman’ın 11 Nisan’da açıklayacağı cezaya ve ardından başlayacak temyiz sürecine çevrildi. Karar duruşmasında, itirafçı olan Reza Zarrab'a verilecek cezanın açıklanması için bir tarih telaffuz edilmemesi ise “Zarrab savcılığa hâlâ bilgi veriyor” diye yorumlandı.

Reza Zarrab'la ilgili kritik iddia: Hala Savcılığa bilgi veriyor

Cumhuriyet'te yer alan habere görei İran’a yönelik ambargonun delinmesine ilişkin ABD’de görülen davada 12 jüri üyesi, davanın tek tutuklu sanığı Atilla’yı isnat edilen altı suçun beşinde suçlu buldu. Kara para aklama suçundan beraat eden Atilla’nın, ABD Hazine Bakanlığı’nı dolandırdığı, Uluslararası Acil Ekonomik Güç Yasası’nı (İEEPA) deldiği, bankacılık sisteminde sahtekârlık yaptığı ve kara para aklamak için suç ortaklığı kurduğu sabit görüldü.

Kararın açıklanmasının ardından Atilla için yaklaşık iki sene sürebilecek temyiz süreci de başladı. Atilla’- nın avukatları, Yargıç Richard Berman’ın 11 Nisan’da vereceği hükmü bekleyecek. Atilla’nın işlediği sabit görülen suçlar için öngörülen ceza dilimlerini değerlendirecek olan Berman, kararını alırken şartlı salıverilme memuru tarafından sanık hakkında hazırlanan raporu ve Atilla hakkında kendisine yazılan şahsi mektupları da göz önünde bulunduracak.

TAHMİN EDİLEMEZ

Adını vermek istemeyen bir hukukçu ise yargıç Berman’ın açıklayacağı karar konusunda herhangi bir tahmin yapılamayacağını vurgulayarak “Herhangi bir zarar var mı yok mu; var ise miktarı ne kadar, suça ne aşamada ve ne ölçüde müdahil olunduğu gibi hususlar ceza miktarını çok değiştiriyor” dedi

‘ATİLLA KURBAN EDİLDİ’

Karar açıklandıktan sonra basının soruları yanıtlayan savunma avukatları Victor Rocco ve Cathy Fleming ise davada Atilla’nın “oynanan garip bir oyunun kurbanı” olduğu konusunda hemfikirlerdi. Avukat Rocco, “Burada daha büyük bir şeyler oluyor, bunun ortasında kalan Atilla oldu. Nihayetinde o bir şebekenin ne mimarı, ne de tasarımcısı; savcılık delillerine göre kendisine biçilebilecek en kötü rol ise, fonksiyonel konumdaki bir şahıs olması. Gördüğümüz delillerin hepsi Zarrab’la alakalıydı, Atilla ile değil” dedi.

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SAVCIDAN SERT AÇIKLAMA

Savcı Joon Kim ise karar sonrası yapılan yazılı açıklamada “Suçlarını önceden kabul etmiş Reza Zarrab’la birlikte, İran yaptırımlar rejiminde milyar dolarlık bir delik açan bu devasa ve arsız şemanın merkezinde bulunan 2 kişi, şimdi ciddi federal suçlardan mahkûm edilmiş bulunuyorlar. Yabancı banka ve bankacıların önünde iki seçenek var; ya İran ve diğer yaptırımlara konu ülkelerin ABD yasalarını ihlaline isteyerek yardımcı olursunuz ya da ABD doları ile çalışan uluslararası bankalar topluluğunun bir parçası olmayı tercih edersiniz. Her ikisini de seçmeniz mümkün değil” ifadeleriyle dikkat çekti. Bu açıklama çerçevesinde, Halkbank için ABD makamlarının ne tür bir girişimde bulunacağı da merak konusu.

ZARRAB NE YAPIYOR?

Kendisine isnat edilen bütün suçları kabul ederek etkin pişmanlık hakkını kullanan Reza Zarrab için ise çarşamba günü bir ceza tayin duruşma tarihi belirlenmedi. Bu, eski sanığın, işlediği suçlar ve yaptığı suç ortaklıkları ile alakalı halen savcılara bilgi verme aşamasında olduğuna işaret ediyor. Davayı takip eden ancak ismini vermek istemeyen Amerikalı bir gözlemciye göre, Zarrab’ı anlattıkları bağlamında daha birçok davada tanık koltuğunda görebiliriz ve sahip olduğu bilgileri anlatması, suçla örülü yaşadığı hayatla orantılı aylar sürebilir.

Reza Zarrab’ın, yeni bir kimlikle sıfırdan bir hayata başlamasına imkân verecek Tanık Koruma Programı’na alınıp alınmadığına dair henüz bir bilgi yok. Savcılıkla yapılan işbirliği anlaşmasının mahkeme kayıtlarına yansıyan detaylarında, hükümetin Tanık Koruma Programı da dahil olmak üzere gerekli adımları atmayı kabul ettiği belirtilmişti.

Zarrab, ifadesinde Atilla’nın kendisinden kesinlikle rüşvet almadığını söylemekle birlikte bankacının İran yaptırım mevzuatları hakkındaki bilgisi ile kurulan yasadışı sisteme katkıları olduğunu vurgulamıştı.

MAHKÛM ETTİREN İFADELER

Ancak, jürinin kararında Zarrab’ın değil, ABD Hazine Bakanlığı’na bağlı çalışan yaptırım denetleme ofisi, OFAC’ın iki eski direktörünün verdiği ifadelerin daha etkili olmuş olabileceği yorumları yapılıyor. Adam Szubin ve eski CIA Direktör Yardımcılığı da yapmış olan David Cohen, İran yaptırımları konusunda Halkbank adına sıkça muhatap oldukları yetkilinin Atilla olduğunun altını çizmişlerdi. Szubin, bir adım ileri giderek, oldukça net hatırladığını söylediği özel bir görüşmeye atıf yapmış ve Halkbank’ın ihlale karışmasından endişe ettiğini gündeme getirdiğinde, Atilla’nın heyecanlandığını ve terlediğini söylemişti. İfade verirken, avukatının, “Heyecanlı mısınız” sorusunu son derece sakin bir tonla, “Evet, oldukça” diyerek cevaplayan sanık yerine ABD yetkilisinin sözünün daha etkin sayılmış olabileceği ileri sürüldü.

Eski Halk Bankası Genel Müdür Yardımcısı Hakan Atilla’nın isnat edilen altı suçun beşinde suçlu bulunduğu davada adı geçen ancak ABD’de olmadıkları için yargılanmayan diğer isimler için ABD’de herhangi bir adlı sürecin işleyip işlemeyeceği teknik detaylardan çok siyasi bir konu olarak görülüyor. “Bu kişilerin ülkelerinde siyasi dokunulmazlık sahibi olmaları burada suçlanmalarını engellemez, bunu geçmişte gördük” diyen Columbia Üniversitesi hukuk profesörü Daniel Richman, “Bir ülke liderliğine kadar erişildiği vakit, ABD savcılık ofisi ve dışişleri bakanlığı arasında milli çıkarların masaya yatırıldığı değerlendirmeler olur. New York Güney Bölgesi savcıları ise ellerindeki delilin götürdüğü yere kadar gitmeleri ile bilinir” diye konuştu.

“Siyasi çıkarların gözetilmesine” örnek olarak 2010 yılında New Jersey eyaletinde yakalanan 10 kişilik Rus casus grubunun Rusya’daki dört tutuklu karşılığında ülkelerine iade edilmesini gösteren Richman, “New York Güney Bölgesi Federal Mahkemesi’nin baktığı bu davada suçların düşürülüp düşürülmemesi konusunda çok sıkı görüşmelerin yapıldığı biliniyor” diyen Richman, “Sonunda, siyasi çıkarlar gözetilerek dava düşürüldü” diye konuştu.

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Eski bir New York Güney Bölgesi savcısı olan Richman, “Bu aralar Washington’un milli çıkarları nasıl tanımlayacağından kimse emin olamaz” tespitinde bulunarak şöyle devam etti: “Özellikle Güney Bölgesinin başını çektiği profesyonellik anlayışıyla görev yapan savcılık ofisleri, Washington tarafından oldukça sağlam bir tezle desteklenmeden bu tür ‘milli çıkar’ açıklamalarını kabul etme eğiliminde olmazlar. Washington eğer yalnış nedenlerle kötü eylemleri destekler noktaya gelirse, bu durum hukukun üstünlüğüne inanan savcı ve kişiler vasıtasıyla ya bir sızıntı haber ya da bir istifa üzerinden mutlaka duyulur.”

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Anahtar Kelimeler:
savcı reza zarrab Halkbank Mehmet Hakan Atilla

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Okuyucu Yorumları 15 yorum
Adam tek tek söylüyor ötüyor bakanlara bu kadar rüşvet verdim. Türkiyede Tık yok .. hayatından endişe duydugunuz hatta abd nota verdiginiz ... Kahraman Rezza Türkiyenin açıgını kapatan rezza bir anda oldu şarlatan yalancı Rezza...
atilla birilerini koruma adına kendini yaktı olay baş mimarı ZARRAP-HALK BANKASI BU İŞİN TAM ORTASINDADIR KİMSE VATANA SALDIRI EDEBİYATI FALAN YAPMASIN -DİĞER AYAKALRDA BU İŞİ İÇERDE ORGANİZE EDENLER herkez biliyor dosyaları kapatılanlar eski bakanlar rüşvet alan bakan çocukları bunlar küçük balıklardı asıl işi yürütenlerde var herkez biliyor .
@osman_yesildag_1978 ne iş yürütülmüş olayın neresindesin yada şöyle sorayım malmısın amerikenmısın
kardeşim içerde dediğim ülkemiizn içinde neden kapandı bu dosyalar neden yargılanmadı mahkemler olmadı elin gavuru neden yargılıyor ceza bile kesiyor
@06volkan Allahaşkına uyanın artık...
@06volkan --sen uzayda falanmı yaşıyorsun marsa ilk giden sensin galiba 2013 den beri yaşananalardan haberin yokmu elin gevuru ne diye bu oalydan dolayı senin banka müdür yardımcını yargılayıp 6 atılan suçun 5 inden suçlu buluyor ne ayak halkbank devletin nasıl olurda müğdürünün ayakkabı kutularında milyon dolarlar çıkar bakan çocukalrında milyon doalrlar bankanın müdür yardımcısı amerika yargılar zerrap ha bire itirafçı olur kimdir bu zerrap piçi neler yapmışlar iran türkiye üzerinden halk bank bu işin neresinde herşeyi neden kapattık bu kadar malmısınız kardeşim siz yeter bee yeter neden ya
ben ne düşüneceğim..... sürekli kandırılan düşünsün....
BU SİZİN GİBİ EZİKLERİ VE AMERKAN VATANDAŞLARINI KAPSAYAN KANUNLAR TÜRK VATANDAŞLARINI KAPSAMAZ IRAKIN BU AYAKLARI.. NORMAL ŞARTLARDA BUNUN DAVASININ BİLE AÇILMAMASI GEREK SİZİN GİBİ HAİNLER HÜKÜMET DEVERİLSİN DİYE AMERKAN OYUNUNA SEVİNENLER SİZEDE BİŞEYLER OLUR ELBET RAHAT OLUN
Reza akilli adammis yine siyrildi aradan, helal olsun akili cocuk, akilli olmasa bu yasta bu kadar firildak isler..
takmışsınız amerikanmısın..o kadar adeşetine güveniyorsan neden 4 bakanı herşey açık ve seçikken biz yargılamıyoruz..evinde ayakkabı kutularında dolarlar bulunangenel müdür serbset ama onun yardımcısı suçlumu... burda olanları biz yargılayalım o zaman.....boş boş amerikancısın demeyin
sarraf o kadar parayı ayak oyunlarıyla kazanmış . tabiki kazandığı paranın büyük bölümünü abd ye verecek ve bu işten kurtulacak. onun cezasını rüşvete bulaşan önüne yatanları seçip bakan başbakan yapan bizler ödeyeceğiz. verdiğiniz oylarıncezası olarak.
Sn.Cumhurbaşkanı senki kimlere cevap vermedin yüzlerce,hatta binlere ulaştı verdiğin cevaplar,mesela kabataşta düzmece bir senaryo ile üzeri yarı çıplak 100 kişinin bir türbanlı bacıya saldırdığını, üzerine idrarlarını boşalttığını en yüksek perdeden haykırdın, milletin kafasında infial yarattın oyları aldın, ondan sonra olayın senaryo olduğu bizzat hazırlayanlarca itiraf edildi.Aynı şekilde camide bira içtiler,seks yaptılar dedin,oyları aldın fakat imam efendi böyle bir şey olmadı dedi,artık burada Zarrab enişteyede bir çift lafın vardır diye bekliyoruz.
Suçlama Ne? Amerikan hazinesini zarara uğratmak. Bizim kafasını kuma gömenler ve düşmanlıkları hainliği bile geçenler amerikalıdan çok amerikancı olanlar için zaten suçlular ve suçlular devleti yönetenler. niçin suçlular abd eyalet valisi gibi davranmadıklarından. ama coni alışmış sen benim uydumsun ve benim aleyhime iş yapamazsın, yoksa bir şekilde seni cezalandırırım.Nasıl olsa yandaşlarım var beni desteklerler. Yerim ulan sizin abd'nizi mümkün olsa ülkelerini başına yıkarım. abd bizim vatandaşı kendi çıkarı için yargılayamaz diyemiyorsunuz.Hangi şartta olursa olsun yargılayamaz diyeceksiniz
Türkiye'den ve İran'dan birileri ABD'nin kafasına göre koyduğu ambargoyu ticari hünerlerini kullanarak delmişler.. Ortada ki para haksız şekilde ABD'nin kendine akıttığı haraç.. Bunlarda bu parayı kendilerine akıtmışlar.. Yani ortadaki para kesinlikle Türk İnsanının ödediği bir vergi yada para değil.. Mal İran'ın.. Haraç ABD'nin.. Bizim uyanıklarda bu parayı TÜRKİYE DEVLETİ örtülüü ödeneğine aktarmış ve arada da komisyon almışlar.. Burada ahlak dersine ihtiyaç yok.. ABD kendi haracını bize kaptırmış geri almanın peşinde.. Bizim moronlar sanki kendi ceplerinden para alınmış gibi cıyaklıyorlar..
anlamaıdüım bu zerrap bu atilla nasıl oluyordsa amerikanın kucağına gittiler
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