Rus diplomatlar İngiltere'yi terk ediyor

İngiltere ile Rusya arasındaki ajan krizi büyüyor. İngiltere’nin emekli kasabası olarak bilinen Salisbury’de eski Rus ajanı Sergei Skripal ve kızı Yulia Skripal’in zehirlenerek öldürülmesi sonrasında Londra, Rus yönetimini suçlamıştı.
İngiltere’nin ölümlerden ve bölgedeki vatandaşların güvenliğinden endişe ettiği ve bu sebeple Rusya’yı sorumlu tuttuğu gelişmenin ardından Moskova yönetimi, iddiaları “Zeminsiz ve gerçek dışı” olarak tanımlamıştı.
Bu gelişmenin ardından İngiltere Başbakanı Theresa May geçen hafta 23 Rus diplomatı sınır dışı etme kararı aldığını duyurmuş ve Rusya’dan da buna misilleme geleceğinin sinyali verilmişti.
Bugün Londra sokaklarında sıcak bir gelişme yaşandı. Reuters’ın özel haberinde, Londra’daki Rusya Büyükelçiliği’ne 2 adet diplomatik plakaya sahip otobüs geldi. Otobüs içerisinde diplomatlarla birlikte aileleri ve evcil hayvanları da bulunuyordu.
Nicolas Sarkozy gözaltına alındı!
Hanımağa sır oldu! Değersiz arazileri değerli gibi gösterip...
Gizli kamera görüntüleri ortaya çıktı! Kedicik Adnan Oktar'dan böyle kaçmış
ABD'li askerler YPG'li teröristlerle buluştu! Menbiç'te şok görüntü
AK Parti'de devrim gibi karar! İşte 2019 seçimi bombası
Denizli'de vahşet! Öldürüp yarı çıplak halde yol kenarına attılar
Facebook'un patronuna büyük şok! Bir günde 4 milyar dolarını kaybetti!
Polisten 639 milyon liralık dev vurgun!
AK Partili Bakan'a protesto şoku! Konvoyun önünü kestiler...
Çin grup ilişki skandalıyla çalkalanıyor! Hostes ve pilotlar...
Ona bakan bir daha bakıyor! İşte dünyanın en ateşli hemşiresi
Telefonları kasıp kavuran uygulamalar
Okuyucu Yorumları 0 yorum