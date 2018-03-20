HABER

Rus diplomatlar İngiltere'yi terk ediyor

DÜNYA HABERLERİ  | 20.03.2018 13:22 | Son Güncelleme

Eski Rus ajanı Sergei Skripal ve kızının zehirlenerek öldürülmesinin ardından Moskova-Londra hattında yaşanan gerilimde sıcak bir gelişme yaşandı. Reuters'ın haberinde iki otobüs dolusu diplomat çocuklarıyla birlikte Londra'daki Rusya Büyükelçiliği'ne giriş yaptı.

Rus diplomatlar İngiltere'yi terk ediyor

İngiltere ile Rusya arasındaki ajan krizi büyüyor. İngiltere’nin emekli kasabası olarak bilinen Salisbury’de eski Rus ajanı Sergei Skripal ve kızı Yulia Skripal’in zehirlenerek öldürülmesi sonrasında Londra, Rus yönetimini suçlamıştı.

sinirdisi-reuters

İngiltere’nin ölümlerden ve bölgedeki vatandaşların güvenliğinden endişe ettiği ve bu sebeple Rusya’yı sorumlu tuttuğu gelişmenin ardından Moskova yönetimi, iddiaları “Zeminsiz ve gerçek dışı” olarak tanımlamıştı.

diplomat-reuters

Bu gelişmenin ardından İngiltere Başbakanı Theresa May geçen hafta 23 Rus diplomatı sınır dışı etme kararı aldığını duyurmuş ve Rusya’dan da buna misilleme geleceğinin sinyali verilmişti.

rusyadiplomat-reuters

Bugün Londra sokaklarında sıcak bir gelişme yaşandı. Reuters’ın özel haberinde, Londra’daki Rusya Büyükelçiliği’ne 2 adet diplomatik plakaya sahip otobüs geldi. Otobüs içerisinde diplomatlarla birlikte aileleri ve evcil hayvanları da bulunuyordu.

veda-reuters

Flaş karar! Diplomatlar sınır dışı ediliyorFlaş karar! Diplomatlar sınır dışı ediliyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Rusya ingiltere diplomat

En Çok Okunan Haberler

Çiftlik Bank'ın sahibi Mehmet Aydın eşinden şok ifadeler!

Çiftlik Bank'ın sahibi Mehmet Aydın eşinden şok ifadeler!

ABD'li askerler YPG'li teröristlerle buluştu! Menbiç'te şok görüntü

ABD'li askerler YPG'li teröristlerle buluştu! Menbiç'te şok görüntü

'Çiftlik Bank’a kayyum olarak beni atayın'

'Çiftlik Bank’a kayyum olarak beni atayın'

Araç sahiplerine kötü haber! Zam geliyor

Araç sahiplerine kötü haber! Zam geliyor

Nicolas Sarkozy gözaltına alındı!

Nicolas Sarkozy gözaltına alındı!

Otomobil içinde fuhuş yaparken basıldılar!

Otomobil içinde fuhuş yaparken basıldılar!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Nicolas Sarkozy gözaltına alındı!

Nicolas Sarkozy gözaltına alındı!

ABD'li askerler YPG'li teröristlerle buluştu! Menbiç'te şok görüntü

ABD'li askerler YPG'li teröristlerle buluştu! Menbiç'te şok görüntü

Filistin Devlet Başkanı Abbas'tan ABD Büyükelçisi'ne ağır sözler

Filistin Devlet Başkanı Abbas'tan ABD Büyükelçisi'ne ağır sözler

ABD Başkanı Trump uyuşturucu tacirleri için idam cezası istedi

ABD Başkanı Trump uyuşturucu tacirleri için idam cezası istedi

DEAŞ'lı teröristler Kerkük'te halka ateş açtı: Ölü ve yaralılar var

DEAŞ'lı teröristler Kerkük'te halka ateş açtı: Ölü ve yaralılar var

ABD'den Menbiç açıklaması: Çekilmiyoruz!

ABD'den Menbiç açıklaması: Çekilmiyoruz!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.