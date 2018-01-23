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Rus uzman: Afrin'de kazanan taraf Türkiye olacak

DÜNYA HABERLERİ | 23.01.2018 13:50 | Son Güncelleme 50 dakika önce

Rusya Füze ve Topçu Akademisi'nden Konstantin Sivkov, Türkiye'nin Afrin'de Kürt gruplara karşı verilen mücadeleden galip çıkacağını belirtti.

Rusya Füze ve Topçu Akademisi'nden Konstantin Sivkov, Sputnik'e verdiği demeçte, "NATO ülkeleri ile kıyaslanacak olursa, Türkiye en yüksek muharebe hazırlığı seviyesine sahip ülke ve muharebeye manevi ve teknik açıdan en üst seviyede hazır durumda. Ayrıca Türk askeri, ülke topraklarında da Kürtlerle mücadele anlamında çok önemli bir deneyime sahip. Elbette Türkler galip gelecek. Bu konuda bir soru işareti yok" dedi.

'ABD, BÖLGEDE KUKLA DEVLETE SAHİP OLMAK İSTİYOR'

Bu arada Sivkov, Suriye topraklarındaki Kürt oluşumların 'ABD üretimi' olduğunu kaydetti.

Sivkov'a göre Kürtler, Washington'un desteğiyle bağımsız bir devlet kurmayı umduğu için ABD odaklı hareket ederken ABD de Kürtler aracılığıyla bu bölgede bir kukla devlet sahibi olmayı amaçlıyor.

'TÜRKİYE, NATO'YU DAĞITABİLİR'

Bu durumun Türkiye ile sert bir ihtilaf oluşturduğuna dikkat çeken Rus uzman sözlerini şöyle sürdürdü: "Eğer ABD, Kürt devleti kurarsa Türkiye, ABD'nin tam teşekküllü düşmanı olacak ve hatta NATO'yu dağıtacak. Zira Akdeniz'de Rusya'yı bloke eden Türkiye, İttifak içinde en önemli konuma sahip."

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Anahtar Kelimeler:
Kürt Türkiye Afrin Konstantin Sivkov

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Okuyucu Yorumları 7 yorum
GAYET NORMAL TAHMİN.. AKSİNİ BEKLİYENMİ VARDİ:??
Vay anasını ya nasıl bilmiş hayret! Başka bir seçenek mi var acaba? Türk askeri girmiş bir kere yetersiz kalırsa türk halkı yerinde duramıyor sabırsızlıkla askerin yarım bıraktığı işi bitirir canınızı sıkmayın.
incirliği kontrol altına alın bazı garip nesneler uacaklara yükleniyor haclılar bazı sandıkları yüklemeye başladılar suriyeye bazı tehlikeli silahları yollama cabaları başlamış gibi..
başka ne olcaktı?
Tabii ki Türkiye kazanacak..Kazanmaktan başka çaresi yok..Eğer bu operasyon istenildiği şekilde gitmez ise,Eğer istenilen sonuç alınamaz ise İktidarın başı büyük belada demektir..
Ulan Amerika aslında tüm dünya bir olup seni HELAK ETMEK huzur getirir dünyaya ama zamanı var sanırım.
Nasıl bir başlık bu mynet ne kehaneti ruslar bile biliyor türkün gücünü sen ne kehanetinden bahsediyorsun.
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