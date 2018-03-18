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Rusya: 20 binden fazla sivil bu sabah Doğu Guta'dan ayrıldı

18.03.2018 13:31 | Son Güncelleme

Suriye'nin başkenti Şam'ın dışındaki Doğu Guta'dan ayrılanlarla ilgili açıklama Rus ordusundan geldi. Moskova'ya göre bugüne kadar insani koridorlardan bölgeyi terk eden sivillerin sayısı 68 bine yükseldi. Gözlemciler ise "Son dönemdeki çatışmalarda 1000'den fazla öldü" diyor.

Rusya: 20 binden fazla sivil bu sabah Doğu Guta'dan ayrıldı

Rusya ordusu, bu sabah 20 binden fazla sivilin Suriye'nin başkenti Şam'ın dışındaki Doğu Guta'dan ayrıldığını, bugüne kadar insani koridorlardan bölgeyi terk eden sivillerin sayısının 68 bine yükseldiğini açıkladı.

Suriye ordusu ve hükümet yanlısı milisler, son bir ayda muhaliflerin kontrolündeki Doğu Guta'ya yönelik operasyonlarını yoğunlaştırmışlardı.

Savaş uçaklarının da dahil olduğu operasyonlar sonucu Doğu Guta'nın bir kısmı hükümet güçlerinin kontrolüne geçmiş, muhaliflerin kontrolündeki topraklar üç ayrı bölgeye bölünmüştü.

Suriye ordusunun bu sabah yaptığı açıklamaya göre bölgenin yüzde 80'i hükümet güçlerinin kontrolüne geçti.

Gözlemcilere göre son dönemdeki çatışmalarda 1000'den fazla sivil yaşamını yitirdi.

Doğu Guta'daki doktorlar Cumartesi günü Birleşmiş Milletler'e bir çağrı yapmış, çatışmaların arasında kalan siviller için insani koridor açılması çağrısında bulunmuştu.

Doğu Guta

Doktorlar bir yandan bölgedeki silahlı muhaliflerin sivillerin Doğu Guta'yı terk etmesini engellediğini, diğer yandan da hükümetin aralıksız bombardımanının insanların sığındıkları bodrum katlarından çıkmasını imkansız kıldığını söylemişti.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Şubat ayında 30 günlük ateşkes çağrısında bulunmuş ancak çatışmalar bu çağrıya rağmen devam etmişti.

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