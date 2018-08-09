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Rusya'dan üst düzey ziyaret! Ankara'ya geliyor!

DÜNYA HABERLERİ  | 09.08.2018 15:26 | Son Güncelleme

Rusya Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov'un 13-14 Ağustos'ta Ankara'ya gelerek üst düzey bir ziyaret gerçekleştirecek.

Rusya'dan üst düzey ziyaret! Ankara'ya geliyor!

Rusya Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, Rusya Dışişleri Bakanı’nın 13-14 Ağustos’ta Türkiye’ye geleceğini duyurdu. Sözcü, Lavrov’un mevkidaşı Çavuşoğlu’yla görüşeceğini ve ikilinin Suriye konusunu masaya yatıracağını aktardı.


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Anahtar Kelimeler:
Rusya Ankara ziyaret Sergei Lavrov Çavuşoğlu

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