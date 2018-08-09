Rusya'dan üst düzey ziyaret! Ankara'ya geliyor!

Rusya Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, Rusya Dışişleri Bakanı’nın 13-14 Ağustos’ta Türkiye’ye geleceğini duyurdu. Sözcü, Lavrov’un mevkidaşı Çavuşoğlu’yla görüşeceğini ve ikilinin Suriye konusunu masaya yatıracağını aktardı.
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