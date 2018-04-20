Rusya ile S-400 anlaşması - Lavrov: ABD, Türkiye'ye yaptırım tehdidiyle şantaj yapıyor

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ankara ve Moskova arasında imzalanan s-400 hava savunma sistemi alımı anlaşmasının ABD'yi rahatsız ettiğini ve Washington'un Türkiye'ye anlaşmadan vazgeçmesi için şantaj yapmaya çalıştığını söyledi.

Avusturyalı mevkidaşı Karin Knessl'ı Moskova'da kabul eden Lavrov, görüşme sonrasında düzenlenen basın toplantısında konuştu ve ABD'yi haksız rekabet elde edebilmek için ülkelere şantaj yapmakla suçladı.

Lavrov, ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Wess Mitcell'ın Temsilciler Meclisi'nin Dış İlişkiler Komisyonu'nda yaptığı açıklamalara tepki gösterdi.

Mitchell, yaptığı sunumda "Ankara, Suriye'deki taktiksel amaçlarına ulaşmak adına Moskova'ya stratejik tavizler vermenin getireceği risklerin farkında olmalı. Ankara Rusya'dan S-400 füze sistemi alımı için anlaştığını iddia ediyor. Bu potansiyel olarak yaptırımlara yol açabilir ve Türkiye'nin F-35 programına katılımını olumsuz etkileyebilir" demişti.

Lavrov ise "Sayın Volker (ABD'nin Ukrayna özel temsilcisi Kurt Volker) İtalya'ya gidip İtalyanları tehdit ediyor. Mitchell Türkleri tehdit ediyor. Her iki olay da Rusya ile ilişkiler anlamında birbiriyle bağlantılı" dedi.