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Erdoğan havaalanında karşıladı! Kuveyt Emiri El Sabah Türkiye'de

Hazar Gönüllü Hazar Gönüllü Mynet Haber / İçerik Editörü
07.05.2024 15:06
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Kuveyt Devlet Emiri Şeyh Mişal El Ahmed El Cabir El Sabah, Türkiye'ye geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, El Sabah'ı havaalanında karşıladı.

Erdoğan havaalanında karşıladı! Kuveyt Emiri El Sabah Türkiye'de

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştiren Kuveyt Devlet Emiri Şeyh Mişal El Ahmed El Cabir El Sabah'ı, Esenboğa Havalimanı'nda törenle karşıladı.

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Arap ülkeleri haricinde ilk yurt dışı resmi ziyaretini Türkiye'ye yapan El Sabah, daha sonra Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resmi törenle karşılanacak.

İki lider buradaki töreninin ardından ikili ve heyetler arası görüşmeye geçecek. Devlet Nişanı Tevcih ve Anlaşmaların İmza Töreni'nin ardından Erdoğan, Kuveyt Emiri El Sabah onuruna resmi akşam yemeği verecek. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Kuveyt Recep Tayyip Erdoğan
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