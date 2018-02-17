Rusya uyardı ve dikkat çekti: ABD'nin YPG planı...

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, verdiği röportajda ABD’nin Suriye'deki tutumunun kötü niyet içerebileceğini kaydetti. Lavrov, ABD’nin Suriye’nin Türkiye ile sınır bölgesinde güvenlik gücü kurma planlarının değişmediğini de ileri sürdü.

ABD SURİYE'DE OYUNLARINI YPG ÜZERİNDE KURDU

Sputnik'in haberine göre Lavrov, “Tüm bu hikâye (Türkiye’nin Afrin harekâtı), bir kez daha ABD’nin zayıf vizyonunu, uzağı iyi görmediğini, her ne derseniz deyin, belki de kötü niyetini bir kez daha ortaya koyuyor. Son 2-3 yıl boyunca ABD’nin özel kuvvetleri ve diğer askeri birimleri Suriye topraklarında yasalara aykırı bir şekilde varlık gösteriyor. Ne Şam tarafından bir davet, ne de BM’nin verdiği yetki var. Amerikalılar, Suriye’deki eylemlerinin daha başında oyunlarını YPG üzerinde kurdu ve Türkiye’nin memnuniyetsizliğini es geçti” diye konuştu.

Türkiye’nin bu konudaki tutumunun hiç kimse için ve hiçbir zaman sır olmadığını, Ankara’nın Suriye’nin içindeki bazı grupları, Türkiye ve diğer pek çok ülke tarafından terör örgütlerinin listesine alınan PKK’nın birer uzantısı olarak kabul ettiğine dikkat çekti.