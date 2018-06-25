Seçimin ardından dünyadan Erdoğan'a tebrik yağdı

Son olarak Rusya Lideri Vladimir Putin, Erdoğan'ı arayarak seçim zaferinden ötürü kendisini tebrik etti. Rusya meclis alt kanadı Duma Uluslararası İlişkiler Komitesi Başkanı Leonid Slutskiy, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yeniden seçilmesinin Suriye barış süreci dahil olmak üzere Rusya ve Türkiye’nin işbirliğinin kilit konularında öngörülebilirliği sağlayacağını duyurdu. Öte yandan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı seçim başarısı dolayısıyla tebrik etti. İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı arayarak tebrik etti. Filistin Lideri Mahmud Abbas ve Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'ndeki başarısı dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı tebrik etti. Yetkililerden edinilen bilgiye göre, Abbas ve Orban, Erdoğan'ı arayarak başarısından dolayı tebrik etti. Macaristan Başbakanı Orban, Erdoğan'ı arayan ilk Avrupa Birliği ülkesi lideri oldu. Öte yandan, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kocias, Gine Dışişleri Bakanı Mamadi Toure, Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto ve Venezuela Cumhurbaşkanı Yardımcısı Tareck El Aissam da Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nu arayarak, AK Parti'nin seçimlerdeki başarısından dolayı tebrik etti.

Azerbaycan Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı telefonla arayarak "seçimdeki büyük başarısından" dolayı tebriklerini iletti. Telefon görüşmesinde, Erdoğan'ın önderliğinde Türkiye'nin daha da geliştiğini, ekonomik alanda büyük başarı elde ettiğini ve uluslararası arenadaki konumunu daha da güçlendirildiği belirten Aliyev, Erdoğan'a başarı dileklerinde bulundu. Erdoğan da gösterdiği dikkat ve tebrikleri için Aliyev'e teşekkür etti. Görüşmede, liderler, Azerbaycan ve Türkiye arasındaki dostluk ve kardeşlik ilişkilerinin her alanda başarılı bir şekilde gelişmeye devam edeceğine olan inançlarını dile getirdi. Aliyev'in, Erdoğan'ı resmi ziyaret için Azerbaycan'a davet ettiği, Erdoğan'ın da kabul ettiği bildirildi. İzetbegovic, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kutladı

Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Bakir İzetbegovic, seçimlerdeki başarısı dolayısıyla Erdoğan'ı tebrik etti. Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Boşnak lider İzetbegovic Erdoğan'ı telefonla arayarak seçimlerdeki başarısından dolayı kutladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da Boşnak lidere teşekkür etti. Boşnak liderden yazılı açıklama Bosna Hersek Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Boşnak liderin, Erdoğan'ı "seçimlerde aldığı önemli zafer" dolayısıyla tebrik ettiği kaydedildi. İzetbegovic mesajında, "Aldığınız destek ve kazandığınız bu zafer, Türkiye'yi doğru istikamette yönettiğinizin Türk halkı tarafından da görüldüğünün açık bir kanıtıdır. Türkiye liderliğinizde ulusal ve siyasi bir afirmasyon, ekonomik kalkınma yaşayarak, dünya güçleri arasında hak ettiği yere ulaşmıştır." ifadelerini kullandı. Türkiye'nin dış politikada da haklarından mahrum bırakılan insanlar için mücadeleyi sürdüreceğine inandığını kaydeden İzetbegovic, şunları kaydetti: "Bu nedenle sizin zaferiniz sadece Türkiye'de değil, Müslüman dünyasının genelinde kutlanmaktadır. Sizin zaferiniz bizleri de mutlu etmektedir. Zira Türk halkını ve bizzat sizi, ülkemizin büyük bir dostu olarak görmekteyiz. Ülkelerimizin ve halklarımızın iyiliği doğrultusunda, dostane ilişkilerimizi geliştirmeyi sürdüreceğimize inancım tamdır."

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, seçimlerdeki başarısı için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı tebrik etti. Irak Irak Cumhurbaşkanı Yardımcısı Usame en-Nuceyfi, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a gönderdiği tebrik mesajında, "Sayın Erdoğan, seçimde kazandığınız zaferden dolayı sizi kutluyorum. Şahsınız, komşu ve kardeş Türk halkına bilge liderliğinizde daha fazla ilerleme ve gelişme diliyoruz.” ifadelerini kullandı. "Türk halkının demokratik ve şeffaf seçimde size gösterdiği derin güven, uluslararası düzeydeki hassas konjonktür karşısındaki tarihi rolünüze dayanıyor." denilen mesajda, “Irak ve Türkiye ilişkilerinde daha fazla ilerleme temenni ederken, tarihi zaferinizin kardeş iki halkın çıkarı için teşvik edici olmasını diliyoruz.” değerlendirmesi yapıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a uluslararası teşkilattan tebrik İslam İşbirliği Teşkilatı'na (İİT) bağlı İslam Konferansı Diyalog ve İşbirliği Gençlik Forumu (İKGF-Dİ) Başkanı Büyükelçi Elşad İskandarov, yaptığı yazılı açıklamada, İİT Gençlik Forumu adına Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, seçim başarısı dolayısıyla tebrik ettiğini bildirdi.

Elşad İskandarov, açıklamasında, "Sayın Cumhurbaşkanı, Kudüs-İslam Alemi Başkenti Fahri Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın, Türkiye'nin tarihi seçimini kararlı şekilde kazanmasını tebrik eder, kardeş Türkiye, Türk dünyası ve İslam alemi için hayırlara vesile olmasını temenni ederiz." ifadelerine yer verildi. Kosova Cumhurbaşkanı Taçi, Erdoğan'ı kutladı Kosova Cumhurbaşkanı Haşim Taçi, Türkiye'deki Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Seçimlerindeki başarısı için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı tebrik etti. Taçi, resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tebrik ederek, Türkçe olarak "Tebrik ederiz" ifadesini kullandı. Kosova ile Türkiye arasında var olan iyi işbirliğinin devamını sabırsızlıkla bekledilerini kaydeden Taçi, "İki ülke, her alanda stratejik müttefiklerdir." paylaşımında bulundu. Hamas'tan Erdoğan'a tebrik Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, seçim başarısından dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tebrik etti. Hamas'tan yapılan yazılı açıklamaya göre, Heniyye, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı arayarak, seçim başarısından dolayı kutladı.

Demokratik sürecin başarısından övgüyle söz eden Heniyye, Türk halkı ve yönetiminin önümüzdeki dönemde daha çok ilerleme kaydetmesi temennisini ifade etti. Heniyye, Hamas'tan üst düzey bir heyetin de Erdoğan'ı tebrik etmek için yakında Türkiye'yi ziyaret edeceğini bildirdi. Hamas yöneticilerinden İzzet er-Rişk de sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, seçimlerdeki başarısından dolayı Erdoğan, AK Parti ve Türk halkını tebrik ettiğini belirtti. Rişk, Erdoğan ve AK Parti'nin seçimleri kazanmasını, "Türkiye'nin hak ettiği zafer" şeklinde değerlendirdi. Pakistan Pakistan Cumhurbaşkanı Memnun Hüseyin, seçim başarısından dolayı Erdoğan'ı tebrik etti. Seçimlerdeki katılım ile barışçıl ortamın demokrasiye verilen değeri ve kurumlarının gücünü gösterdiği kaydedilen açıklamada, "Türkiye’nin, Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde büyüme ve refah yolunda ilerleyeceğini umuyoruz. Pakistan ile Türkiye arasındaki tarihi ve eşi görülmemiş ikili ilişkilerin güçlenmeye devam edeceğine inanıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada #pakturkbrotherhood (Pakistan-Türkiye kardeşliği) etiketi yer aldı. PML-N Başkanı ve Pencap Eyalet Başbakanı Şahbaz Şerif de , yaptığı açıklamada Türk halkının tarihi bir karar verdiğini belirterek, "Türk halkı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, güçlü ve kararlı liderliği ile mükemmel kamu hizmetini tescillemiştir." ifadesini kullandı. Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım'ı partisi ve kendi adına tebrik eden Şerif, Türkiye'nin AK Parti iktidarında büyük bir değişim yaşadığını kaydetti. Türkiye'nin G-20 üyeliğinin büyüyen ekonomisinin bir göstergesi olduğunu vurgulayan Şerif, "Türk halkı hiç görmediği yüksek hayat standartlarını da AK Parti iktidarında gördü. Türkiye önemli bir bölgesel güçtür ve karar alma gücüyle bölgede ve dünyada önemli bir pozisyona sahiptir." değerlendirmesinde bulundu. Gannuşi'den tebrik Tunus Nahda Hareketi Partisi lideri Raşid el-Gannuşi, resmi sosyal medya hesabı üzerinden yayımladığı açıklamasında, "Cumhurbaşkanlığı ve parlemento seçimlerindeki başarısından dolayı Türk halkını, Nahda Hareketi olarak tebrik ediyorum. Aynı şekilde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti ve müttefiklerini, halk nezdinde tazeledikleri güven dolayısıyla tebrik ediyorum." ifadelerine yer verdi.

Gannuşi, Erdoğan'ın ve AK Parti'nin seçim başarısının, iki ülke halkları arasındaki kardeşlik ilişkilerini güçlendireceğini ve hem iki ülkenin hem de İslam ümmetinin çıkarlarına hizmet edecek şekilde aralarındaki işbirliğini pekiştireceğini sözlerine ekledi. Sırbistan Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, seçimlerdeki başarısı için Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tebrik etti. Arnavutluk Arnavutluk Başbakanı Edi Rama da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı seçimlerdeki başarısından dolayı tebrik etti. Katar Yetkililerden alınan bilgiye göre, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, seçimlerdeki başarısı için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebriklerini iletti. Özbekistan Özbekistan Devlet Başkanı Şevket Mirziyoyev, seçimlerdeki başarısı nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tebrik etti. Sudan Sudan Devlet Başkanı Beşir, seçim başarısı için Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tebrik etti. Kuveyt - Makedonya Kuveyt Emiri Eş-Şeyh Sabah el-Ahmed el-Cabir es-Sabah ve Makedonya Cumhurbaşkanı Gyorge Ivanov, seçim başarısından dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı tebrik etti.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, Kuveyt Emiri ve Makedonya Cumhurbaşkanı, seçimdeki başarısı nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebriklerini iletti. Karadavi'den Erdoğan'a tebrik Dünya Müslüman Alimler Birliği Başkanı Yusuf el-Karadavi, seçimlerdeki başarısından ötürü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı tebrik etti. Twitter hesabından açıklama yapan Karadavi, "Demokrasi düğünündeki başarısından ötürü tüm Türk halkını tebrik ediyoruz." ifadesini kullandı. Karadavi açıklamasında, Türkiye'nin ve İslam aleminin yararına olacak konularda Erdoğan'ın ve AK Parti'nin yardımcısı olması için Allah'a dua ettiklerini aktardı.



Somali Somali Cumhurbaşkanı Muhammed Abdullah Fermacu, seçimlerdeki başarısından ötürü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tebrik etti. Fermacu, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabında, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı etiketlediği mesajında, "Somali hükümeti ve halkı, tarihi cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçiminden dolayı Türk halkını kutluyor. Türkiye Somali'nin değerli bir ortağıdır." ifadesini kullandı.

Bu arada cuma günü Türkiye'ye teşekkür etkinliği düzenleyen Benadir Valisi ve Mogadişu Belediye Başkanı Abdirrahman Osman, Twitter hesabında "Gerçek ve mükemmel bir dünya lideri olan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı seçtikleri için Türk halkını tebrik ediyorum." paylaşımında bulundu. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu tebrikleri kabul etti Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Sırbistan Dışişleri Bakanı Ivica Dacic, Arnavutluk Dışişleri Bakanı Ditmir Buşati ve Bahreyn Dışişleri Bakanı Şeyh Halid bin Ahmed bin Muhammed el Halife ve Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Dışişleri Bakanı Muhamed Tahir Siyala, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nu arayarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim başarısını tebrik etti. Dünya Ahıska Türkleri Birliği Başkanı Ziyaettin İsmihanoğlu Kassanov ile Türkiye Ermenileri Patrik Vekili Aram Ateşyan'ın da Bakan Çavuşoğlu'nu Erdoğan'ın başarısından ötürü ayrı ayrı aradığı bildirildi. Belarus Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, seçimlerdeki başarısı için Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tebrik etti.

Belarus'un Ankara Büyükelçiliğinden yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Lukaşenko'nun seçimlerdeki başarısı için Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tebrik ettiği bildirildi. Lukaşenko'nun, Recep Tayyip Erdoğan'ı "Seçim kampanyasının sonuçları, sürdürülebilir sosyal ve ekonomik kalkınmayı ve ülkeyi daha da güçlendirmeyi amaçlayan verimli çalışmanızın yurttaşlar tarafından takdir edildiğini gösterdi. Liderliğinizle, Türkiye'nin ilerleme ve refah yolundaki adımlarını sürdüreceğine inanıyorum." ifadeleriyle kutladığı belirtildi. Aleksandr Lukaşenko'nun ayrıca, iki ülke arasındaki özel kardeş ilişkisine dikkati çekerek, dinamik bir şekilde ilerleyen ikili stratejik ilişkilerin ve taşıdığı yüksek potansiyelin ortak çabalarla siyasi, ticari, ekonomik ve diğer etkileşim alanlarında yeni zirvelere ulaşacağına inancını dile getirdiği vurgulandı. Bulgaristan Bulgaristan Başbakanı Borisov, seçimlerdeki başarısı için Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tebrik etti. Balkanlar'dan Erdoğan'a kutlama Kosova ve Makedonya’daki siyasi parti liderleri seçim zaferi nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tebrik etti.

Kosova’daki Fjala Partisi Genel Başkanı Gezim Kelmendi, yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı kutlayarak, “Zaferiniz hak edilmiş bir zaferdir.” ifadesini kullandı. Kelmendi, “Siz gerçekten Türkiye için, Türk halkı için, biz Arnavutlar ve birçok millet için çok şeyler yaptınız. Ben ve benim gibi birçok Arnavut sizin zaferinizden dolayı çok mutluyuz. Size ve tüm Türk vatandaşlarına tebrikler. Allah sizi korusun. Allah sizi kutsasın. Allah size sağlık ve başarılar bahşetsin.” değerlendirmesinde bulundu. Kelmendi dün yaptığı “Cumhurbaşkanı Erdoğan zafer hak ediyor” başlıklı paylaşımında da Türkiye’de yaşayan Arnavut ve Türklere oylarını Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AK Parti'ye vermeleri çağrısında bulunmuştu. Makedonya Boşnak Demokratlar Birliği Başkanı Munir Kolaşinac da Cumhurbaşkanı Erdoğan’a gönderdiği mektupta seçim zaferini kutladı. Erdoğan’ın seçilmesi, zaferi ve başarılarının Boşnak halkı için mutluluk kaynağı olduğu ifade edilen mektupta, “Güçlü ve zengin Türkiye varlığımızın ekonomik, güvenlik ve siyasi garantisidir. Boşnaklar olarak biz ve sizlerin bir bütün olduğunu ve iki ismi olan tek bir millet olarak görüyoruz.” ifadesi yer aldı.

Kosova’daki Adalet Hareketinin Genel Başkanı Sylejmani Cerkezi de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın seçim zaferini kutladı. Venezuela Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı kazandığı seçim zaferinden dolayı tebrik etti. Erdoğan’ı telefonla arayarak tebrik eden Maduro, sosyal paylaşım hesabından da bu konuda mesaj yayımladı. Maduro, mesajında “Venezuela’nın kardeşi ve arkadaşı Recep Tayyip Erdoğan’ı, Türkiye Cumhuriyeti’indeki seçimlerde kazandığı muazzam zaferinden dolayı tebrik ediyorum.” ifadelerini kullandı. İki ülkenin, işbirliği ve dayanışma bağlarını derinleştirme iradesine vurgu yapan Maduro, mesajını, “Caracas’tan, Bolivarcı bir kucaklaşma yolluyorum.” şeklinde noktaladı. Sudan'dan Erdoğan'a tebrik Sudan'da iktidardaki Ulusal Kongre Partisi, seçimlerdeki başarısından ötürü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tebrik etti. Parti tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Türk halkının AK Parti'ye ve müttefiklerine göstermiş olduğu güven, Eroğan ve partisinin politikalarının desteklendiğinin göstergesidir." ifadesi kullanıldı.