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Seks tarikatı Mack bağlantısı nedeniyle gözaltına alındı!

DÜNYA HABERLERİ  | 21.04.2018 07:33 | Son Güncelleme

Türkiye'de geniş bir hayran kitlesine sahip Smallville dizisinin yıldızı Allison Mack FBI tarafından cinsel ilişki tarikatı bağlantısı nedeniyle gözaltına alındı.

Seks tarikatı Mack bağlantısı nedeniyle gözaltına alındı!

Yayınlandığı dönemde Türkiye'de de geniş bir hayran kitlesine sahip Smallville dizisinin yıldızı 35 yaşındaki Allison Mack FBI tarafından seks tarikatı bağlantısı nedeniyle gözaltına alındı.

ÖRGÜTÜN ÜST DÜZEY İSİMLERİNDEN BİRİ

Allison Mack'in örgütün üst düzey isimlerinden olduğu ortaya çıktı. Mack'in örgütte genç kadınları seks kölesi olarak tarikata dahil etme görevini yerine getirdiği ve onlara video ve fotoğraf kaydıyla şantaj yaptığı belirtildi.

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GÖREVİ: KADINLARIN İTAAT ETMELERİNİ SAĞLAMAK

TMZ'de yer alan habere göre, Mack'in tarikatta bir görevinin de kadın seks kölelerinin tarikatın yöneticisine her zaman itaat etmelerini sağlamak olduğu ortaya çıktı. Seks kölesi olarak kullanılan kadınların cinsel verimliliği azalana kadar aç bırakıldığı açıklandı.

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MÜEBBET HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILABİLİR

ABD'li federal yetkililer Mack'in kefalet bedelinin çok yüksek olacağını talep etti. Mack'in tutuklanması durumunda 15 ila müebbet hapis cezası arasında bir cezaya çarptırılabileceği gelen bilgiler arasında.

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Anahtar Kelimeler:
Smallville Allison Mack Tarikat

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