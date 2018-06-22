Şoke eden iddia! 'Yardım kuruluşundan cinsel ilişki karşılığında ilaç'

İngiliz kamu yayım kuruluşu BBC’nin haberine göre, MSF bünyesinde çalışan yardım görevlileri Kenya, Liberya ve Orta Afrika’da ilaç karşılığında muhtaçlarla cinsel ilişkiye girdi. Kimliği gizli tutulan ancak MSF’nin Londra bürosunda çalıştığı belirtilen bir muhbirin tanıklığına dayandırılan haberde, Kenya’da görev yapan üst düzey bir çalışanın, kuruluşun binasına fuhuş için genç kızlarla gelip gittiği öne sürüldü.

Habere göre, “Kızlar çok gençti ve fuhuş yaptıkları söylentisi vardı.” ifadesini kullanan muhbir, bunların MSF binasına cinsel ilişki için getirildiklerini iddia etti. MSF’nin kıdemli çalışanlarının, mevkilerini kendi yararları için kullandığını anlatan muhbir, MSF’nin olaylarla ilgili bilgisi olduğunu da ima etti. Muhbir, şunları ileri sürdü:

“Bazı yaşı ileri çalışanların ellerindeki gücü suistimal ettiğini hissettim. Uzun süredir oradaydılar ve Batılı bir yardım çalışanı olmanın sağladığı mevkiyi kendi amaçları için kullanıyorlardı. Bazı kadın avcısı kişilerin, görevden alınamayacak kadar büyük olduğuna dair yaygın bir his vardı."