Son dakika Afganistan'da otele saldırı!

Afganistan'ın başkenti Kabil'deki Intercontinental Hotel'e saldırı düzenlendi. İçişleri Bakanlığı, otelin halihazırda saldırı altında olduğunu duyurdu.

Reuters haber ajansı, gelişmeyi son dakika koduyla dünyaya geçti.

Terör örgütleri Taliban ve IŞİD'in kıskacı altındaki ülkede, son kanlı otel saldırısı dört yıl önce gerçekleşmişti. Kabil'deki beş yıldızlı Serena Oteli'ne giren saldırganlarla polis üç saat çatışmış, 13 insan yaşamını yitirmişti. Hayatını kaybedenlerden dördü yabancıydı.

ABD İKİ GÜN ÖNCE UYARMIŞTI

ABD Dışişleri Bakanlığı saldırıdan iki gün önce vatandaşlarına seyahat uyarısı yapmış; Afganistan'ın Kabil kentindeki otellere bir saldırı gerçekleşebileceğini söylemişti. ABD Dışişleri Bakanlığı'nın Twitter'dan yaptığı açıklamada "Afganistan, Kabil için güvenlik uyarısı: Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı yakınlarındaki Hotel Baron gibi otellere aşırıcı gruplar tarafından saldırı düzenlenebilir.

38 GENEL MÜDÜR VARDI

Bölgedeki Washington Post muhabirinin Twitter’dan verdiği ve teknoloji bakanlığı eski bir çalışanına dayandırdığı bilgilere göre saldırı sırasında otelde 38 farklı iletişim ve bilişim teknolojileri şirketinin genel müdürlerinin katıldığı üç günlük bir teknoloji konferansı vardı.