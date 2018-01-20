Son dakika Afganistan'da otele saldırı!

Afganistan'ın başkenti Kabil'deki Intercontinental Hotel'e saldırı düzenlendi. İçişleri Bakanlığı, otelin halihazırda saldırı altında olduğunu duyurdu.
Reuters haber ajansı, gelişmeyi son dakika koduyla dünyaya geçti.
Terör örgütleri Taliban ve IŞİD'in kıskacı altındaki ülkede, son kanlı otel saldırısı dört yıl önce gerçekleşmişti. Kabil'deki beş yıldızlı Serena Oteli'ne giren saldırganlarla polis üç saat çatışmış, 13 insan yaşamını yitirmişti. Hayatını kaybedenlerden dördü yabancıydı.
ABD İKİ GÜN ÖNCE UYARMIŞTI
ABD Dışişleri Bakanlığı saldırıdan iki gün önce vatandaşlarına seyahat uyarısı yapmış; Afganistan'ın Kabil kentindeki otellere bir saldırı gerçekleşebileceğini söylemişti. ABD Dışişleri Bakanlığı'nın Twitter'dan yaptığı açıklamada "Afganistan, Kabil için güvenlik uyarısı: Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı yakınlarındaki Hotel Baron gibi otellere aşırıcı gruplar tarafından saldırı düzenlenebilir.
38 GENEL MÜDÜR VARDI
Bölgedeki Washington Post muhabirinin Twitter’dan verdiği ve teknoloji bakanlığı eski bir çalışanına dayandırdığı bilgilere göre saldırı sırasında otelde 38 farklı iletişim ve bilişim teknolojileri şirketinin genel müdürlerinin katıldığı üç günlük bir teknoloji konferansı vardı.
ABD'nin terör ordusunun fotoğrafları ortaya çıktı!
ABD'den Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin ilk açıklama
Abdullah Gül'den Afrin mesajı
Dikkat çeken ayrıntı! İlk kez kullanıldı
Afrin operasyonunda son durum! İşte ilk fotoğraflar...
Uludağ ve Abant'ta adım atacak yer yok! Kuyruk uzadıkça uzadı…
Son dakika: MHP lideri Bahçeli'den Afrin operasyonuna ilk yorum
Tek tek itiraf etti: İki erkek arasında kaldım
Babası uyarıyor, o paylaşmaya devam ediyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatı verdi: 6 ay içinde bitirin...
Okuyucu Yorumları 2 yorum