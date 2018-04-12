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Son dakika! Ege'de Yunan savaş uçağı düştü

DÜNYA HABERLERİ  | 12.04.2018 13:34 | Son Güncelleme

Yunan basınında yer alan son dakika haberine göre Ege'de Midilli adası yakınlarında Yunan savaş uçağı düştü. Yunan jetinin Ege'de Türk uçaklarını 'püskürtme operasyonuna' katılan iki jetten biri olduğu ve dönüş yolunda düştüğü iddia edildi.

Son dakika! Ege'de Yunan savaş uçağı düştü

Yunan Hava kuvvetleri’ne ait Mirage 2000-5 tipi bir savaş uçağı, Ege’de Skiros adası yakınlarında denize düştü. Uçağın ve pilotunun bulunması için geniş çaplı arama başlatıldı. Yunan basını, uçak ile saat 12:15'te Skyros adasının kuzeydoğusunda temasın kesildiğini yazdı.

Yunanistan'ın Proto Thema gazetesi, savaş jetinin Türk uçaklarını engellemek için Ege'de görev yapan filoda bulunduğunu iddia etti.

İT DALAŞI İDDİASI

Habertürk TV Atina Temsilcisi Taki Berberakis, uçağın Ege'de Türk uçaklarını 'püskürtme operasyonuna' katılan iki jetten biri olduğu ve dönüş yolunda, TSİ 12.15 sularında düştüğü bilgisini paylaştı.

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MİRAGE 2000 SAVAŞ UÇAKLARI ÖZELLİKLERİ NELER?

Dünyanın en önemli savaş uçaklarından bir tanesi olup günümüzde birçok ülke tarafından kullanılmaktadır. Yapımı Fransa’ya ait olan bu uçağın yapan firma Fransız Dassault firmasıdır. Dördüncü nesil savaş uçağı kategorisinde bulunan bu savaş uçağı küçük ve düşük maliyetli bir uçak olması sebebiyle günümüze değin geliştirilmiş ve halende kullanılmaktadır.

Mirage 2000

İşte savaş uçaklarının özellikleri neler;

  • Mirage 2000 savaş uçakları tek motorlu bir savaş uçağı olup Mirage uçaklarının geliştirilmiş modelidir.

  • Mirage 2000 savaş uçakları tek pilotlu bir savaş uçağıdır.

-Günümüze değin bu uçaktan yaklaşık olarak 600 adet üretilmiştir. (Dünyada en çok üretilen savaş uçaklarından bir tanesidir)

  • Mirage 2000 savaş uçaklarının uzunluğu yaklaşık olarak 14,3 metre olup, kanat açıklığı 9,1 metre Yüksekliği ise 5,2 metredir. Bu bilgiler ışığında küçük bir savaş uçağı olduğu görülmektedir.

-Kanat alanı yaklaşık olarak 41 metrekaredir. Kanatlarına her metreküp için yaklaşık 335-340 kilogram arasında yük alabilmektedir.

-Boş ağırlığı 7,5 ton civarında olup, yüklü ağırlığı 13,8 tondur, kalkış yapabileceği azami ağırlık ise 17 tondur.

-Tırmanma hızı saniyede 285 metredir.

  • Mirage 2000 savaş uçaklarının birim maliyeti yaklaşık olarak 25 milyon dolar civarındadır.

Ayrıntılar geliyor...

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Okuyucu Yorumları 21 yorum
Allahın sopası yok Türk jetine uyarı ateşi açmaya benzemez
ahahah Türkiye’ye hava aticam derken yine layık olduğu yere düşmüş:)
allah rahmet eğlesin
HARİKA
iyi oldu bu hadsizler nedesiğini bilmez oldular kriz başlıcak bi uçakla onlarda ????
fetoculer dusurmustur, prim yaparsa reis dusurmustur.
Savaş Jetlerinin bakimini yapacak para bulamayan Yunanistan , nasil bize kafa tutabiliyor şaşırıyorum .
aha dedesini özleyenlerden birtane daha
İnsallah biz düşürmüşüzdür
daha beter olun adı yunanlılar fırsat bu fırsat yaparsınız he alın sıze
Yakıtı bitmiştir
iyi olmuş saçmalayıp duruyorlardı bu günlerde
Aman diyim biz düşürdük,gerekirse yine düşürürüz,yatak odamıza girmesine izin mi verseydik filan falan demeyin sonra kötü oluyor.
sıkıntı yok.
Oh iyi olmuş.
işte buna gülerimmm :)))... allah işte... allahın sopası yok demeyin... işte böyle indirir...
Çok üzüldük
Beter olsunlar
radon gazı neden oluyor italya fransa sınırındaki cok büyük debrem italyadaki türkler 4 gün özellikle gece saat 1 arası uyanık kalın..
İyi olmuş
kesin benzini bitmiştir :)
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