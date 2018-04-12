Son dakika! Ege'de Yunan savaş uçağı düştü

Yunan Hava kuvvetleri’ne ait Mirage 2000-5 tipi bir savaş uçağı, Ege’de Skiros adası yakınlarında denize düştü. Uçağın ve pilotunun bulunması için geniş çaplı arama başlatıldı. Yunan basını, uçak ile saat 12:15'te Skyros adasının kuzeydoğusunda temasın kesildiğini yazdı.

Yunanistan'ın Proto Thema gazetesi, savaş jetinin Türk uçaklarını engellemek için Ege'de görev yapan filoda bulunduğunu iddia etti.

İT DALAŞI İDDİASI



Habertürk TV Atina Temsilcisi Taki Berberakis, uçağın Ege'de Türk uçaklarını 'püskürtme operasyonuna' katılan iki jetten biri olduğu ve dönüş yolunda, TSİ 12.15 sularında düştüğü bilgisini paylaştı.

MİRAGE 2000 SAVAŞ UÇAKLARI ÖZELLİKLERİ NELER?



Dünyanın en önemli savaş uçaklarından bir tanesi olup günümüzde birçok ülke tarafından kullanılmaktadır. Yapımı Fransa’ya ait olan bu uçağın yapan firma Fransız Dassault firmasıdır. Dördüncü nesil savaş uçağı kategorisinde bulunan bu savaş uçağı küçük ve düşük maliyetli bir uçak olması sebebiyle günümüze değin geliştirilmiş ve halende kullanılmaktadır.