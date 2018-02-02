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Son dakika! Fransa'da iki askeri helikopter çarpıştı

DÜNYA HABERLERİ | 02.02.2018 12:00 | Son Güncelleme

Fransa'nın güneyinde bulunan Marsilya kenti yakınlarında Fransız ordusuna ait iki helikopterin çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 5 kişinin öldüğü bildirildi.

Yerel Var Matin gazetesinde yer alan haberde, kazanın sabahın erken saatlerinde Carces gölü yakınlarında meydana geldiği belirtildi.

Haberde, Fransız ordusuna ait iki helikopterin, sebebi bilinmeyen bir şekilde çarpıştığı ve ilk belirlemelere göre 5 kişinin hayatını kaybettiği kaydedildi.

Bölgeye ilk yardım ve kurtarma ekipleri sevk edilirken Le Parisien gazetesi, helikopterlerde 6 kişinin olduğunu iddia etti. Gazete, altıncı kişinin bulunması için ekiplerin seferber edildiğini yazdı.

Kaza yerinin turistik Saint-Tropez kentine 50 kilometre mesafede bulunduğu belirtilirken, bölge valiliği, helikopterlerin Fransız Kara Kuvvetleri'nin havacılık okuluna ait olduğunu açıkladı.

Öte yandan Fransa Savunma Bakanı Florence Parly'nin kaza bölgesine hareket ettiği belirtildi.

AA

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Okuyucu Yorumları 13 yorum
UCU BUCAĞI OLMAYAN GÖKYÜZÜNDE ÇARPIŞMAKTA HERKESE NASİP OLMAZ .BAŞARI SAYILIR
Bizle uğraşma fransa. beter ol
HAVADA AĞZINI AYIRMAYACAN....
Allahın sopası yok ki, Bir ay önce Cumhurbaşkanımızla görüştün, gayet güzel ve verimli bir görüşme sağladınız ortadoğuyla ilgili, aradan 1 hafta geçti, Afrinden dolayı ülkemize söz söyleme cesaretinde bulundun, o da yetmezmiş gibi ermenilere hala hamilik yapmaya çalışıyorsun, sonrada helikopter kazası, ey fransa ulu orta, haklı veya haksız ülkemiz aleyhine konuşma, sana bu kaza uyarıdır. bunu sana yaradanın yaşatıyor, sen kendi derdinle uğraş, başkalarının işine burnunu sokma, arkadan konuşma diye!
@monamiks Vallahi dengesizsiniz.
Allahın dünyasında o kadar hava var nasıl çarpıştınız acaba
Allah bereketini artırsın ..
PKK FİNANSMAN KAYNAĞI BİŞEY DEMİYORUM.
Savunma bakanı istifa
bomboş gökyüzünde nasıl çarpışıyorsunuz anlamıyorum ki ak git yemin ediyorum geri zekalı bunlar
akıllı olsunlar ahımızı almasınlar.bak merkele hükümet ti dâhi kuramaz oldular.:-)
beceriksizlik ve teknik ekipman zaafiyeti.fransız ordusu bu tür kazalarıyla ünlüdür
Cezayirlilerin ahı tutmuştur....
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