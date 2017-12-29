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Son dakika! İsrail: İki füzeyi düşürdük

DÜNYA HABERLERİ | 29.12.2017 13:44 | Son Güncelleme 14 saniye önce

İsrail ordusu, Gazze'yi tank atışlarıyla ve bir hava aracıyla vurdu. İsrail ordusu ise Gazze'den ülkenin güneyine atılan 2 roketi düşürdüğünü duyurdu. İsrail hava savunma sistemlerinin ıskaladığı bir füzenin ise binaya düştüğü aktarıldı. O anda İsraillilerin yaşadığı telaş kameralara yansıdı.

Son dakika! İsrail: İki füzeyi düşürdük

İsrail ordusu, Gazze'yi tank atışlarıyla ve bir hava aracıyla vurdu. İsrail, Gazze Şeridi'nden fırlatılan roketlerden ikisini füze savunma sistemiyle havada imha etti. Ülkenin güneyinde sirenler çaldı.

İsrail ordusu (IDF) tarafından yapılan açıklamada "Birkaç dakika önce şaar HaNegev ve Sdot Negev bölge konseylerinde sirenler duyuldu. Gazze'den 3 (roket) atışı yapıldı. Demir Kubbe hava savunma sistemi 2 roketi vurdu" dedi.

İsrail basınına yansıyan haberlere göre, 3'üncü roketin akıbeti konusunda açıklama yapılmadı.

TELAŞLA YERE YATTILAR

Dört ayrı yerleşim noktasında çalan sirenleri duyanların yerlere yattığını gösteren video kaydını, İsrail medyası yayınladı. Görüntülerde, bir İsrail askerinin anma töreni için toplananlar panik halinde kendilerini yere atıyor.

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Anahtar Kelimeler:
saldırı füze Gazze israil

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Okuyucu Yorumları 7 yorum
Adamlarda teknoloji medeniyet var.Bizimkilerde Allahü Ekber diye bağırıyor fark bu.
YIKILSIN İSRAİL YAHUDİ TERÖR DEVLETİ.
@saduman_74 ya ya, senin bu duanla yikiverirdi Rabbim. Önce çalış,cabala, üret, sonra......Rabbin ilkönce oku diyor sana, anlasana, budalaaaaaa
yalan.yine saldırmak için bahane üretiyorlar
bunların niyeti füze savar satmak.
adamlar çalışıyo üretiyo
İsrailin şu demir kubbesini delecek Yiğit bir Devlete ihtiyaç var.Kim jon şu işe bir el atsa iyi olacak
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