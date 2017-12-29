Son dakika! İsrail: İki füzeyi düşürdük

İsrail ordusu, Gazze'yi tank atışlarıyla ve bir hava aracıyla vurdu. İsrail, Gazze Şeridi'nden fırlatılan roketlerden ikisini füze savunma sistemiyle havada imha etti. Ülkenin güneyinde sirenler çaldı.
İsrail ordusu (IDF) tarafından yapılan açıklamada "Birkaç dakika önce şaar HaNegev ve Sdot Negev bölge konseylerinde sirenler duyuldu. Gazze'den 3 (roket) atışı yapıldı. Demir Kubbe hava savunma sistemi 2 roketi vurdu" dedi.
İsrail basınına yansıyan haberlere göre, 3'üncü roketin akıbeti konusunda açıklama yapılmadı.
TELAŞLA YERE YATTILAR
Dört ayrı yerleşim noktasında çalan sirenleri duyanların yerlere yattığını gösteren video kaydını, İsrail medyası yayınladı. Görüntülerde, bir İsrail askerinin anma töreni için toplananlar panik halinde kendilerini yere atıyor.
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