Son dakika! Rus helikopteri Suriye'de düştü! 2 pilot da öldü!

Rusya Savunma Bakanlığı, Suriye'de MI-24 tipi bir helikopterin 'teknik arıza' sebebiyle düştüğünü açıkladı.

Rus Interfax haber ajansının haberine göre, Hama'daki hava üssüne doğru giderken düşen helikopterdeki iki pilot da öldü.

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