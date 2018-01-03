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Son dakika! Rus helikopteri Suriye'de düştü! 2 pilot da öldü!

DÜNYA HABERLERİ | 03.01.2018 12:45 | Son Güncelleme 25 dakika önce

Son dakika haberlerine göre Rusya'ya ait MI-24 tipi helikopter Suriye'de teknik nedenlerle düştü. İki pilotun da öldüğü belirtildi.

Son dakika! Rus helikopteri Suriye'de düştü! 2 pilot da öldü!

Rusya Savunma Bakanlığı, Suriye'de MI-24 tipi bir helikopterin 'teknik arıza' sebebiyle düştüğünü açıkladı.

Rus Interfax haber ajansının haberine göre, Hama'daki hava üssüne doğru giderken düşen helikopterdeki iki pilot da öldü.

Ayrıntılar geliyor...

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Anahtar Kelimeler:
Rusya helikopter Suriye

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