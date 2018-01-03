Son dakika! Rus helikopteri Suriye'de düştü! 2 pilot da öldü!

Rusya Savunma Bakanlığı, Suriye'de MI-24 tipi bir helikopterin 'teknik arıza' sebebiyle düştüğünü açıkladı.
Rus Interfax haber ajansının haberine göre, Hama'daki hava üssüne doğru giderken düşen helikopterdeki iki pilot da öldü.
Ayrıntılar geliyor...
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