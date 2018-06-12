Son dakika! Singapur'da tarihi zirve: Trump ve Kim ilk kez bir arada

ABD Başkanı Donald Trump ve Kuzey Kore Lideri Kim Jong-un görüşmesi başladı.

Liderler, görüşme öncesi basın mensuplarına kısa bir açıklama yaptı. ABD Başkanı Trump, "Başarılı bir görüşme olacak. Büyük bir şeref duyuyorum. Harika bir ilişkimiz olacağından hiç şüphem yok." dedi. Kore lider Kim Jong-un da "Burada olmak çok güzel. Geçmişteki önyargılarımız ve düşüncelerimiz bizim önümüzde hep engeldi. Bu egelleri aştık ve bugün buradayız." dedi.

İki lider baş başa görüşmeye geçti.

Trump ile Kim arasındaki baş başa görüşmenin 45 dakika, heyetler arası görüşmenin ise 1,5 saat sürmesi öngörülüyor. Bu görüşmeye sadece çevirmenler katılacak.

TARİHİ GÖRÜŞMEDEN İLK KARELER

PEKİ ZİRVEDE NELER ELE ALINACAK?

En önemli gündem maddesi, Kore Yarımadası'nın nükleer silahlardan arındırılması. ABD tarafı, Kuzey Kore'nin nükleer silah programını sona erdirmesini talep ediyor.

Kuzey Kore'ninse Pakistan modeli üzerinde ısrarcı olacağı söyleniyor. Pyonyang, aynı Pakistan gibi nükleer güç olarak kabul edilmeyi hedefliyor. Hatta nükleer silahlarının bir bölümünü elinde tutmayı istiyor. Bu talep karşısında tarafların bir formül geliştirilebileceği konuşuluyor. Bu formüle göre Kuzey Kore kıtalararası balistik füze programını durdurabilir.