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Son dakika! Singapur'da tarihi zirve: Trump ve Kim ilk kez bir arada

DÜNYA HABERLERİ  | 12.06.2018 04:07 | Son Güncelleme

Yakın tarihin en çok beklenen, en sıra dışı olarak görülen zirvesi başladı. ABD Başkanı Donald Trump ve Kuzey Kore Lideri Kim Jong-un görüşmesi başladı.

Son dakika! Singapur'da tarihi zirve: Trump ve Kim ilk kez bir arada

ABD Başkanı Donald Trump ve Kuzey Kore Lideri Kim Jong-un görüşmesi başladı.

Liderler, görüşme öncesi basın mensuplarına kısa bir açıklama yaptı. ABD Başkanı Trump, "Başarılı bir görüşme olacak. Büyük bir şeref duyuyorum. Harika bir ilişkimiz olacağından hiç şüphem yok." dedi. Kore lider Kim Jong-un da "Burada olmak çok güzel. Geçmişteki önyargılarımız ve düşüncelerimiz bizim önümüzde hep engeldi. Bu egelleri aştık ve bugün buradayız." dedi.

İki lider baş başa görüşmeye geçti.

Trump ile Kim arasındaki baş başa görüşmenin 45 dakika, heyetler arası görüşmenin ise 1,5 saat sürmesi öngörülüyor. Bu görüşmeye sadece çevirmenler katılacak.

TARİHİ GÖRÜŞMEDEN İLK KARELER

KİM-TRUMP5

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PEKİ ZİRVEDE NELER ELE ALINACAK?

En önemli gündem maddesi, Kore Yarımadası'nın nükleer silahlardan arındırılması. ABD tarafı, Kuzey Kore'nin nükleer silah programını sona erdirmesini talep ediyor.

Kuzey Kore'ninse Pakistan modeli üzerinde ısrarcı olacağı söyleniyor. Pyonyang, aynı Pakistan gibi nükleer güç olarak kabul edilmeyi hedefliyor. Hatta nükleer silahlarının bir bölümünü elinde tutmayı istiyor. Bu talep karşısında tarafların bir formül geliştirilebileceği konuşuluyor. Bu formüle göre Kuzey Kore kıtalararası balistik füze programını durdurabilir.

Ancak Washington, Kuzey Kore'nin kısa menzilli füzeleri ellinde tutmasına izin verebilir. Böylesi bir formülün ABD'nin müttefikleri Japonya ve Güney Kore'yi rahatsız edeceğine dikkat çekiliyor.

Zirvenin bir diğer amacıysa Kore yarımadasında barışı sağlamak ve Kore savaşını resmen sona erdirecek bir anlaşma üzerinde uzlaşmaya varmak.

Kuzey Kore bu anlaşmayla Amerikan askerlerinin Kore yarımadasından çekilmesini sağlamayı planlıyor. Kuzey ve Güney Kore'nin birleşmesi de gündemde.

Uluslararası toplumun gözünde Güney Kore ile aynı itibarı görmeyi isteyen Kuzey Kore liderinin en büyük hedeflerinden birisiyse ülkesine uygulanan ambargoların kaldırılmasını sağlamak. Kuzey Kore'yi müzakere masasına iten en büyük faktöründe ülkesindeki ekonomik sıkıntılar olduğu konuşuluyor.

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