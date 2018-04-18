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Son dakika! Suriye'de kimyasal saldırıyı incelemeye giden ekibe ateş açtılar

DÜNYA HABERLERİ  | 18.04.2018 14:12 | Son Güncelleme

Son dakika bilgisine göre; Reuters'ın son dakika olarak duyurduğu habere göre, Suriye'nin Duma kentinde Esad rejimin kimyasal silah kullandığı iddiaları üzerine bölgeye incelemeye giden ekip, silahlı saldırıya uğradı. Saldırı sonrası, incelemelerin ertelendiği duyuruldu.

Ayrıntılar geliyor...

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Anahtar Kelimeler:
Suriye Reuters DUMA kimyasal saldırı

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Okuyucu Yorumları 6 yorum
bu saldırıyı ya mossad yada ingiliz ajanları yapmıştır
Yine aynı numara 1990'dan bu yana hiç bir şey değişmemiş.
Şimdi bazıları bu olayı yalanlar inanın en başından böyle bişey olabileceğini farketmiştim Esad’ın asılmaması için ortada tek bir gerekçe kalmadı. El Fatiha
yalan kendileri yapmıştır sahtekarlık diz boyu ülkeye çökebilmek için her türlü pislik yaparlar pis sırtlanlar petrol var halkıda yönetenide salak olursa böyle vahim duruma düşerler inşallah bizi böyle bir duruma düşürmezler düşmeyiz
bizzat abd nin kendisi yapmıştır
oyun, oyun, oyun
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