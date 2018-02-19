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Son dakika! Suriye televizyonu: Rejim güçleri birkaç saat içerisinde Afrin'e girecek

DÜNYA HABERLERİ  | 19.02.2018 11:47 | Son Güncelleme

Son dakika haberi... Reuters'ın Suriye devlet televizyonuna dayandırdığı habere göre, Esad rejimine bağlı güçler birkaç saat içinde Afrin'e girecek.

Reuters'ın haberine göre Suriye devlet televizyonu, Esad rejimi yanlısı güçlerin birkaç saate kadar Afrin'e gireceğini bildirdi. Suriye devlet televizyonu kanalı Ikhbariya haberi kendi muhabirine dayandırdı.

Geçtiğimiz günlerde Esad ve PKK arasında Afrin için işbirliği yapacaklarına ilişkin iddialar çıkmış; Reuters, terör örgütü PKK'nın uzantısı SDG'nin Esad rejim güçleri ile anlaştığını, Esad güçlerinin Afrin'e gireceğini iddia etmişti.

TERÖR ÖRGÜTÜ SIKIŞTI, PAZARLIĞA BAŞLADI

Anadolu Ajansı'nın haberine göre ise Afrin'de TSK ve ÖSO'nun kuzey, batı, kuzeybatı, güneybatı ve doğu yönlerinde 70'ten fazla noktayı ele geçirmesi üzerine terör örgütü PYD/PKK sıkıştı. Bunun üzerine örgüt, kendini korumaya alabilmek için Esad rejimiyle müzakere trafiğini yoğunlaştırdı. Geçen hafta içinde, İran destekli Hizbullah'a yakınlığıyla bilinen Mayadin televizyon kanalı, PYD/PKK'nın Afrin'i Esad rejimine devretmesi için ilk görüşmeyi yaptıklarını öne sürmüştü.

AA'nın haberine göre Halep'in kuzeyindeki Şehba kasabasında bir araya gelen terör örgütü PYD/PKK ile Esad rejimi arasındaki toplantıda uzlaşma sağlanamadı.

Esad rejimi, Afrin'deki tüm PYD/PKK üyesi teröristlerin silahlarını bırakarak teslim olması şartı koşarken, örgütün bunu kabul etmediği, görüşmelerin sürdüğü iddia edildi.

MENBİÇ MODELİ İDDİASI

Esad rejimi, Fırat Kalkanı Harekatı sırasında da Bab ilçesinin batısında TSK ve ÖSO ile PYD/PKK arasında yaşanan çatışmalarda terör örgütüne yardımcı olmuştu. Türkiye'nin Menbiç'e yönelik operasyon ihtimaline karşı, Esad rejimi, Menbiç'in batısında Fırat Kalkanı Harekatı bölgesine sınır hatta asker konuşlandırmıştı.

AA muhabirine bilgi veren yerel kaynaklar, Afrin'de terör örgütünün silah bırakmak istemediği gibi, yönetimi de rejime devretmek istemediğini, bunun üzerine Menbiç modelinin müzakere edilmeye başlandığını ifade etti. PYD/PKK ve Esad rejiminin uzlaştığı iddia edilen Menbiç modeline göre, rejim, Afrin'e temsili sayıda askeri unsur sevk edecek. Rejim askerleri, Zeytin Dalı Harekatı'yla cephe durumundaki bölgelere yerleşecek.

SURİYE REJİMİ VE PKK İLİŞKİSİ

PYD/PKK'nın Suriye'deki varlığı 1979'da terörist elebaşı Abdullah Öcalan'ın Suriye'ye kaçmasıyla başladı. Bu tarihten sonra teröristlerin katılımıyla örgütün yapısı ve eylemlerinin belirlendiği birçok kongreyi, Suriye'deki kamplarda gerçekleştiren Öcalan, PKK'yı yaklaşık 19 yıl boyunca Suriye'den yönetti.

Terör örgütü PKK, Suriye'deki ilk kongresini 1981 yılında yaptı. 1982 yılında Suriye'nin başkenti Şam'da yapılan ikinci kongrede Hafız Esad rejiminin desteği ile Türkiye'ye karşı silahlı mücadele kararı aldı.

Hafız Esad iktidarı, Türkiye ile başta Hatay ve su sorunu ile gerilen ilişkilerde kullanmak üzere, PKK'nın Suriye'nin kuzeyinde örgütlenmesine yardım sağladı. Suriye'de PYD adını alan PKK güdümündeki terör örgütünün liderliği, Şam istihbaratına üye Mervan Zeki'ye verildi. PYD/PKK'nın eski sözde başkanı Salih Müslim de bu partinin siyasi ofisinden sorumluydu. Şam'ın talimatı ile PYD, Öcalan'ın Suriye'yi terk etmesinden iki ay sonra 12 Ekim 1998'de resmen siyasi hayata katıldı.

Adana Mutabakatı ile Öcalan'ın Suriye'yi terk etmesinin ardından Şam'da yaşanan yönetim değişikliği ile Esad-PKK ilişkisi de yenilendi. 2011 yılında başlayan Suriye iç savaşının yol açtığı kaos ve otorite boşluğunda Esad rejiminin desteği, terör örgütü PKK'nın ülkenin kuzeyinde PYD adı altında örgütlenmesine, silahlı ve idari yapılar teşkil etmesine zemin hazırladı.

TSK'dan son dakika Afrin açıklamasıTSK'dan son dakika Afrin açıklaması

NELER OLMUŞTU?

Suriye'nin kuzeyindeki Kürt yönetimine danışmanlık yapan Badran Jia Kurd adlı bir yetkili, Reuters Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada, Kürt güçleri ve Şam yönetiminin, Suriye Ordusu'nun Afrin'e girmesi için anlaşmaya vardığını söyledi. Jia Kurd, Suriye Ordusu güçlerinin önümüzdeki iki gün içinde sınır hattı boyunca konuşlanacağını ve iki gün içinde bölgeye girebileceğini savundu.

Jia Kurd "İşlenen barbarca suçlar ve uluslararası sessizlik ışığında, bize yardım eli uzatan herhangi bir tarafla işbirliğ yapabiliriz" diye konuştu. Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esad ve YPG ülkedeki iç savaşta büyük oranda birbirleriyle çatışmaktan kaçınmıştı.

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RUSYA KARŞI ÇIKABİLİR"

Jia Kurd, Şam yönetimiyle yapılan anlaşmanın tamamen askeri olduğunu ve daha geniş anlamda siyasi bir uzlaşmaya henüz varılmadığını vurguladı.

Jia Kurd "Bölgedeki siyasi ve yönetimsel konularda daha sonraki aşamalarda yapılacak doğrudan müzakerelerle ve tartışmalarla uzlaşmaya varılacak" dedi. Ancak Jia Kurdi, anlaşmaya karşı muhalefet olduğunu ve bunun uygulanmasını engelleyebileceğini de belirtti. Kürt yetkili "Bu anlayış birliğinin ne kadar süreceğnii bilmiyoruz, çünkü tatmin olmayan ve bu anlayış birliğinin bozulmasını isteyen taraflar var" ifadelerini kullandı.

Bu arada, müzakerelere yakın bir Kürt siyasi yetkili de Suriye Ordusu'nun Afrin'e girişine Rusya'nın, Türkiye'yle yürüttüğü diplomatik süreci karmaşıklaştırabileceği gerekçesiyle karşı çıkmasının muhtemel olduğunu belirtti.

Reuters'a konuşan Kürt yetkili: YPG ve Şam anlaştı, Suriye Ordusu Afrin'e girebilirReuters'a konuşan Kürt yetkili: YPG ve Şam anlaştı, Suriye Ordusu Afrin'e girebilir
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Anahtar Kelimeler:
Suriye Afrin

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Okuyucu Yorumları 80 yorum
Ne afrine ne menbiçe girdik. Rezil olduk tüm dünyaya
@sevgilim_1888 allahin teroristi biz sizin gibi mal.degiliz amacinin me oldugunuda biliyoruz
@sevgilim_1888 sana girelim o zaman topluca
Nah girersiniz. girerseniz osmanlı tokadını sizde yersiniz
Rusya izin vermeden Afrin hava sahasını bile kullanamıyoruz.. bu iş nasıl olacak ? bir daha düşün öyle cevap ver..
@blue787 ulan mal Türkiyenin istediği zaten afrin in rejim güçlerinin eline geçmesi...
@r.etkar annen izin vermeden baban yapabiliyo mu öyle bişey bu da
peki şimdi ne olacak ??
rusya İran damı arkadan vuruyor bizi
yenimi anladınız yeni bir aldandık kandırıldık güftesi yolda
girsin ne olmuşki
Arap sever TÜRKLÜK düşmanı PAPA dostu haçlı dostları Andimizi kaldıran T.C yi silen TÜRK devletine 90 yıllık reklam arası diyen haburda pkkyi alkışlayan pyd lideri salih müslim saraylarda ağırlayanlar ülkeyi mahvettiniz tek çare IYI parti
Senin ne mal oldugun yorumunda belli..
topunuz gelin len topunuz gerekirse 80 milyon geliriz afrine size oraları mezar edicez mezar
kandirildik
Rusya'nın oyunu
hadi hayırlı işler..... birisi 2 gün önce zafer e yakınız demişti.... kim söyledi bunu....
güzel oyaladılar milleti..olan şehitlerimize oldu....
Esed afrine girerse orada sağ sivil kalmaz!
yalan haber .
bizi savaşın içine çekmek ti başardırlar şu anda resmen savaşa girdik Allah Türk milleti ne yardım etsin
güç dengeleri değişecek soçideki görüşmeler gereği yapılan anlaşmalar çerçevesinde ABD ye bir misilleme olacak yani ortalık baya kızışacak
Vay arkadaş yine kandırıldıkya. Olan Mehmetçige, anasına, babasına oluyo
ne oldu la niye korktun
demekki yine kandırıldık oyuna geldik esada malzeme yapıldık peşkeş çekildik yazık
3 haber önce bu yazı var.....Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ın Zeytin Dalı harekat merkezlerinden birinde operasyonları denetleyip komutanlardan bilgi alırken ekibin kapıya yazdığı "Bu Takım Bu Maçı Alır" yazısı dikkat çekti. ne oldu şimdi....
@eyurtlak Maç bitmedi daha..
Girsin. Hatta münbiçe beraber girelim
AKEPE KENDİNİ DEĞİL TSK YIDA REZİL ETTİ.
@bizedogrugerekli_2017 akepe ile ne alakası var işin.rezil olan aynada tam karşında duruyor.
gekecek de ne halt yiyebilecek bize de bahane olur
Esed ülkesindeki bütün terör örgütlerine toprak vermiş. yeterki onun koltuğıuna kimse dokunmasın.. Suriye idi yol geçen hanı Huriye oldu ..
Biz sınır güvenliğimiz için oraya girmedik mi? Güvenli bir ortam yaratıp merkezi hükümet güçlerine teslim etmeyecek miydik? Biz işgalci değiliz demedik mi? Yoksa bunların hepsi yalan mıydı?
buyursunlar gelsinler suriyenin çöl farelerindenmi korkacağız.
esad girerse erdoğanda bahçelide afrine götür diyenlerle beraber afrine girer merak etmeyin saray sizi korur.çok saf bir halk turkiyede surekli aldatılan bir başkan ve ona kanan insanlardan bol ne var
@oner7000 SEN DE ÇOK MUTLU OLURSUN, YILLARCA PKK TERÖRÜNDEN ZATEN ŞEHİT VERMİYORMUYDUK ÖYLEMİ DEVAM ETSİN İSTİYORSUN. SON NOKTAYI KOYMANIN ZAMANI GELMEDİMİ, SAHİ SEN BAŞKA ÜLKEDE Mİ YAŞIYORSUN YOKSA BU ÜLKENİN MENFAATLERİNİ Mİ DÜŞÜNÜYORSUN
Türkiye'yi afrin'de durduramayacaklarını anlayınca malum küresel odaklar Suriye rejimini YPG, PKK, PYD'nin yardımına gönderiyor, olay bu. Yeterki Türkler başarılı olmasın, ne kadar çok düşmanımız var biz daha başka kimle savaşıyoruz. belli mi olur sonradan Papua Yeni Gine de bizimle savaşırsa şaşırmayın
vahvah esed afrine girecekmişmiş esedin askerimi varki girsin esed sadece kendi kıçını koruma derdine düşmüş ve suriye diye bir ülkemi kaldıki savaşabilsin
suriyeyi alacaz heralde artık
ülkeler terörist kullansın ülke parçalasın biz gidip ülke kurtaralım çanakkalede suriyeli varmıymış bir sorarım adamlar bizim ülkede cinayet işlesin toki ev versin vatandaş sgk yatırmadan sağlıktan yararlanamasın ama suriyeliler ücretsiz tedavi görsün biz gider savaşırız onca parayı orda şehit vererek harcayacaklarına berlin duvarı gibi örsünler duvarı içeriyi içerde halletsinler bakalım kuş ucuyormu öso da yakında bize savaş ilan eder kandırıldık diye gezmezlerse iyi
TÜRK MİLLETİ korkak değildir suriyedeki esad bozuntusuna tepki yorumlarını beğenen kişiler siz rahat olun
DÜNE KADAR NEREDEYDİNİZ TEMİZLENİNCE Mİ AKLINIZA GELDİ,VATANINIZI SATTINIZ BİZ KURTARDIK ALLAH IN İZNİYLE...ORADAKİ HALKIDA...SİZ KENDİNİZE BAKACAK-DOYURACAK HALİNİZ KALMADI.TERÖRİST SOYLARI.....
gırıcez kardesım gırıcez esadında basına yıkıcaz... oraları
Al buyur burdan yak eğer böyle birşey olursa . hükümet derhal istifa etsin. biz o kadar şehidi boşuna mi verdik ???
HUKUMET VE ASKER YETKILILERI LUTFEN KABUL ETMEYIN IDLIPDE HALA GUVEN OLMADI AFRINDEDE KARAMSALLIK OLUR BENCE EZIN GECIN VE HUZURA KAVUŞSUN AFRIN VE BAŞARILAR DILIYORUM KAHRAMAN MEHMETSIK EVLATLARIMIZA ALLAH MEHMETCIMIZI DUŞMANIN ŞERRINDEN VE KOTU GÖZLERIN ŞERRINDEN KORUSUN AMİN
40 YILDIR ÜLKEMİZE PKK GÖNDEREN ESATI SİLMENİN ZAMANI GELMİŞ
bu saatten sonra esad kendi kıçını korusun yeter.ne girmesi..mehmetçik esada girecek farkında deil:))
bak beğenmemişler fazla çunku gerçekten erdoğanla bahçeli afrine gidecek sanıyor sazanlar :)
Şimdi esed yanlısı milisler teröristlerle aramıza girerse onlarada terörist muamelesi yaparak temizlemek şart . Nedenine gelince. Biz afrine girmesiydik ordaki terörisler zamanı gelince o bölgeden sızmalar yapıp sivil halk askerlerimizi öldürecek. Ülkemizin geleceği için ne olursa olsun o bölgeyi tamamen temizlememiz şart. Her ne olursa olsun asker sayısını artırmak ve daha fazla tank top uçak ne gerekiyorsa bir 40 yılda buradaki pkk ile uğraşmak istemiyorsak her şeyi göze alıp o bölgeyi teröristlerden ve zalimlerden temizlemeliyiz....
İçimizdeki firildaklar,hükümete yüklenmek icin ordumuzun basarisiz olmasini bekleyenler nasilda mantar gibi hemen ortaya atliyorlar.Yorumlarinizdan ne oldugunuz belli.Gelirlerse gelsinler onlarında hatlerini bildiririz.ne yani..
YPG PKK ABD TC İLE BAŞA ÇIKAMAYINCA BİRDE ESTI DENEYELİM DEMİŞLER
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