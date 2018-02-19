Son dakika! Suriye televizyonu: Rejim güçleri birkaç saat içerisinde Afrin'e girecek

Reuters'ın haberine göre Suriye devlet televizyonu, Esad rejimi yanlısı güçlerin birkaç saate kadar Afrin'e gireceğini bildirdi. Suriye devlet televizyonu kanalı Ikhbariya haberi kendi muhabirine dayandırdı. Geçtiğimiz günlerde Esad ve PKK arasında Afrin için işbirliği yapacaklarına ilişkin iddialar çıkmış; Reuters, terör örgütü PKK'nın uzantısı SDG'nin Esad rejim güçleri ile anlaştığını, Esad güçlerinin Afrin'e gireceğini iddia etmişti. TERÖR ÖRGÜTÜ SIKIŞTI, PAZARLIĞA BAŞLADI



Anadolu Ajansı'nın haberine göre ise Afrin'de TSK ve ÖSO'nun kuzey, batı, kuzeybatı, güneybatı ve doğu yönlerinde 70'ten fazla noktayı ele geçirmesi üzerine terör örgütü PYD/PKK sıkıştı. Bunun üzerine örgüt, kendini korumaya alabilmek için Esad rejimiyle müzakere trafiğini yoğunlaştırdı. Geçen hafta içinde, İran destekli Hizbullah'a yakınlığıyla bilinen Mayadin televizyon kanalı, PYD/PKK'nın Afrin'i Esad rejimine devretmesi için ilk görüşmeyi yaptıklarını öne sürmüştü. AA'nın haberine göre Halep'in kuzeyindeki Şehba kasabasında bir araya gelen terör örgütü PYD/PKK ile Esad rejimi arasındaki toplantıda uzlaşma sağlanamadı.

Esad rejimi, Afrin'deki tüm PYD/PKK üyesi teröristlerin silahlarını bırakarak teslim olması şartı koşarken, örgütün bunu kabul etmediği, görüşmelerin sürdüğü iddia edildi. MENBİÇ MODELİ İDDİASI



Esad rejimi, Fırat Kalkanı Harekatı sırasında da Bab ilçesinin batısında TSK ve ÖSO ile PYD/PKK arasında yaşanan çatışmalarda terör örgütüne yardımcı olmuştu. Türkiye'nin Menbiç'e yönelik operasyon ihtimaline karşı, Esad rejimi, Menbiç'in batısında Fırat Kalkanı Harekatı bölgesine sınır hatta asker konuşlandırmıştı. AA muhabirine bilgi veren yerel kaynaklar, Afrin'de terör örgütünün silah bırakmak istemediği gibi, yönetimi de rejime devretmek istemediğini, bunun üzerine Menbiç modelinin müzakere edilmeye başlandığını ifade etti. PYD/PKK ve Esad rejiminin uzlaştığı iddia edilen Menbiç modeline göre, rejim, Afrin'e temsili sayıda askeri unsur sevk edecek. Rejim askerleri, Zeytin Dalı Harekatı'yla cephe durumundaki bölgelere yerleşecek. SURİYE REJİMİ VE PKK İLİŞKİSİ



PYD/PKK'nın Suriye'deki varlığı 1979'da terörist elebaşı Abdullah Öcalan'ın Suriye'ye kaçmasıyla başladı. Bu tarihten sonra teröristlerin katılımıyla örgütün yapısı ve eylemlerinin belirlendiği birçok kongreyi, Suriye'deki kamplarda gerçekleştiren Öcalan, PKK'yı yaklaşık 19 yıl boyunca Suriye'den yönetti.

Terör örgütü PKK, Suriye'deki ilk kongresini 1981 yılında yaptı. 1982 yılında Suriye'nin başkenti Şam'da yapılan ikinci kongrede Hafız Esad rejiminin desteği ile Türkiye'ye karşı silahlı mücadele kararı aldı. Hafız Esad iktidarı, Türkiye ile başta Hatay ve su sorunu ile gerilen ilişkilerde kullanmak üzere, PKK'nın Suriye'nin kuzeyinde örgütlenmesine yardım sağladı. Suriye'de PYD adını alan PKK güdümündeki terör örgütünün liderliği, Şam istihbaratına üye Mervan Zeki'ye verildi. PYD/PKK'nın eski sözde başkanı Salih Müslim de bu partinin siyasi ofisinden sorumluydu. Şam'ın talimatı ile PYD, Öcalan'ın Suriye'yi terk etmesinden iki ay sonra 12 Ekim 1998'de resmen siyasi hayata katıldı. Adana Mutabakatı ile Öcalan'ın Suriye'yi terk etmesinin ardından Şam'da yaşanan yönetim değişikliği ile Esad-PKK ilişkisi de yenilendi. 2011 yılında başlayan Suriye iç savaşının yol açtığı kaos ve otorite boşluğunda Esad rejiminin desteği, terör örgütü PKK'nın ülkenin kuzeyinde PYD adı altında örgütlenmesine, silahlı ve idari yapılar teşkil etmesine zemin hazırladı.