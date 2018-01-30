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Son dakika! Suudi Arabistan'a balistik füze fırlatıldı

DÜNYA HABERLERİ | 30.01.2018 08:49 | Son Güncelleme

Yemen'den ateşlenen füzenin başkent Riyad'daki havalimanını hedef aldığı bildiriliyor.

Son dakika! Suudi Arabistan'a balistik füze fırlatıldı

İç savaş ülkesi Yemen'den Suudi Arabistan'a bir füze daha fırlatıldı.Yerel kaynaklar, saldırının hedefinin Riyad havalimanı oldğunu bildiriyor.

Suudiler ve müttefiklerinin doğrudan müdahil oldukları savaşın diğer tarafında yer alan İrandestekli husiler, geçtiğimiz aylarda birçok kez benzer saldırılar düzenledi.

Aralık ayında gerçekleşen saldırıda fırlatılan füze, Suudi Arabistan Kralı Selman'ın Riyad'daki başkanlık sarayını hedef almıştı. Riyad havalimanına gelen bir başka füze de, havada imha edilmişti.

BİTMEYEN SAVAŞ

İran destekli Husilerin başkent Sana'yı ele geçirmesi ve Cumhurbaşkanı Abdurrabbu Mansur Hadi'nin kaçmasıyla patlak veren iç savaş, Suudi Arabistan ile İran'ın bir kapışmasına dönüştü. Suudi Arabistan ve diğer bölge ülkeleri Mart 2015'te Husiler'e karşı operasyon başlattı.

Halihazırda ülkenin batısını kontrol eden Husilere karşı Suudi Arabistan'ın başını çektiği uluslararası koalisyon bombardımanlar düzenliyor. Koalisyonda Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn, Kuveyt ve Sudan gibi ülkeler yer alıyor.

Ülkenin orta kesiminde terör örgütü El Kaide'nin kontrol ettiği bölgeler de bulunuyor.

Eski Devlet Başkanı Ali Abdullah Salih, uzun süre Husilerle işbirliği yapıp yönetime karşı birlikte savaştı. Aralık ayı başında taraflar birbirleriyle çatışmaya başladı ve Salih öldürüldü.

İNSANİ FELAKET

İç savaştan önce de yoksul ülkeler listesinin ilk sıralarında gelen Yemen'de, neredeyse üç yıldır susmayan silahlar nedeniyle durum bir felakete doğru gidiyor.

Savaşta 10 binden fazla insan öldü, milyonlarca insan evini terk etmek zorunda kaldı. Kolera gibi salgın hastalıklar ülke çapında yayılıyor, şimdiye kadar 900 bin insan hastalıktan etkilendi.

Yedi milyon insanın açlığın kıyısında olduğu ülkede, abluka nedeniyle yaklaşık 21 milyon kişi insani yardıma muhtaç.

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Anahtar Kelimeler:
Suudi Arabistan Yemen Balistik Füze

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