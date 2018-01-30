Son dakika! Suudi Arabistan'a balistik füze fırlatıldı

İç savaş ülkesi Yemen'den Suudi Arabistan'a bir füze daha fırlatıldı.Yerel kaynaklar, saldırının hedefinin Riyad havalimanı oldğunu bildiriyor.

Suudiler ve müttefiklerinin doğrudan müdahil oldukları savaşın diğer tarafında yer alan İrandestekli husiler, geçtiğimiz aylarda birçok kez benzer saldırılar düzenledi.

Aralık ayında gerçekleşen saldırıda fırlatılan füze, Suudi Arabistan Kralı Selman'ın Riyad'daki başkanlık sarayını hedef almıştı. Riyad havalimanına gelen bir başka füze de, havada imha edilmişti.

BİTMEYEN SAVAŞ

İran destekli Husilerin başkent Sana'yı ele geçirmesi ve Cumhurbaşkanı Abdurrabbu Mansur Hadi'nin kaçmasıyla patlak veren iç savaş, Suudi Arabistan ile İran'ın bir kapışmasına dönüştü. Suudi Arabistan ve diğer bölge ülkeleri Mart 2015'te Husiler'e karşı operasyon başlattı.

Halihazırda ülkenin batısını kontrol eden Husilere karşı Suudi Arabistan'ın başını çektiği uluslararası koalisyon bombardımanlar düzenliyor. Koalisyonda Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn, Kuveyt ve Sudan gibi ülkeler yer alıyor.