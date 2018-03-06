Türkiye Suriye'de 170 bin kişilik kamp kuruyor!

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, 'Fırat Kalkanı ve İdlib bölgesinde 9 farklı noktada 170 bin kişilik kamp kuruluyor' diye konuştu.

RUSYA'DAN YENİ SURİYE TEKLİFİ



Rusya Savunma Bakanlığı, Doğu Guta'dan silahlarını bırakarak çıkan muhalifler ve ailelerine güvenli çıkış sağlanacağını ve teklifi kabul eden muhaliflerin yargılanmaktan muaf tutulacağını açıkladı.

Rusya, teklifi kabul ederek Doğu Guta'dan çıkan muhaliflere güvenlik ve ulaşım hizmetinin sağlacağını duyurdu.

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