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Türkiye Suriye'de 170 bin kişilik kamp kuruyor!

DÜNYA HABERLERİ  | 06.03.2018 10:36 | Son Güncelleme

Suriye'de yeni gelişmeler yaşanıyor. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, 'Fırat Kalkanı ve İdlib bölgesinde 9 farklı noktada 170 bin kişilik kamp kuruluyor' dedi. Rusya Savunma Bakanlığı ise Doğu Guta'dan silahlarını bırakarak çıkan muhaliflerin yargılanmaktan muaf tutulacağını açıkladı.

Türkiye Suriye'de 170 bin kişilik kamp kuruyor!

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, 'Fırat Kalkanı ve İdlib bölgesinde 9 farklı noktada 170 bin kişilik kamp kuruluyor' diye konuştu.

RUSYA'DAN YENİ SURİYE TEKLİFİ

Rusya Savunma Bakanlığı, Doğu Guta'dan silahlarını bırakarak çıkan muhalifler ve ailelerine güvenli çıkış sağlanacağını ve teklifi kabul eden muhaliflerin yargılanmaktan muaf tutulacağını açıkladı.

Rusya, teklifi kabul ederek Doğu Guta'dan çıkan muhaliflere güvenlik ve ulaşım hizmetinin sağlacağını duyurdu.

Ayrıntılar geliyor...

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Reuters Rusya

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
İyide oradan çıkan teröristler yine bizim ülkemize gelmesin. İnşallah herkesin kandırıp aldattığı bizim yöneticiler böyle bir oyuna alet olmazlar.
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