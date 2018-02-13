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Suriye'de yeni gelişme! 400 terörist esir alındı

DÜNYA HABERLERİ  | 13.02.2018 18:22 | Son Güncelleme

Suriyeli muhalifler, Esad rejiminin açtığı koridorla İdlib gerginliği azaltma bölgesine girmeye çalışan DEAŞ'la çatışmalarda 400 teröristi esir alırken, pek çoğunu etkisiz hale getirdi.

Suriye'de yeni gelişme! 400 terörist esir alındı

Bölgedeki AA muhabirlerinin bildirdiğine göre, Suriyeli muhalif gruplar ortak operasyonlarla Esed rejiminin kontrol ettiği bölgeden, İdlib'e ilerlemeye çalışan DEAŞ'ı durdurdu.

"İşgalcileri püskürtme" adı verilen ortak operasyon odası kuran Suriyeli 12 muhalif grup, İdlib güney ve doğu kırsalında çok sayıda DEAŞ'lı teröristi öldürdü.

Çatışmalarla İdlib'e giremeyen ve ağır kayıplar veren DEAŞ'ta çözülme başladı.

YÜZLERCE TERÖRİST ESİR

Muhaliflerin kurduğu ortak operasyon odası sözcüsü Naci Ebu Huzeyfe, AA'ya yaptığı açıklamada, Esad rejiminin kontrolündeki bölgelerden İdlib'e ilerlemeye çalışan DEAŞ'a karşı başlattıkları operasyonun devam ettiğini söyledi.

Ebu Huzeyfe, "Bugün, İdlib'in güney ve doğu kırsalında 80'i yaralı yaklaşık 400 DEAŞ'lı teröristi esir aldık."dedi.

DEAŞ'a ve Esad rejiminin saldırılarına karşı 12 Suriyeli muhalif grubun kurduğu ortak operasyon odasının yaklaşık 2 bin savaşçısı olduğunu kaydeden Ebu Huzeyfe, "İlk önce savunma hatları oluşturup DEAŞ'ın ilerlemelerini durdurduk. Daha sonra taarruz ettik. İdlib'in güneydoğu kırsalındaki Um Halahil, Huveyin ve Ard Zerzur köylerini de geçirdik." dedi.

ÇATIŞMALAR YOĞUNLAŞTI

Ebu Huzeyfe, "Son 4 günde İdlib'in güney ve doğusundaki köylerde muhalifler ve DEAŞ arasında çatışmalar yoğunlaştı. Ağır kayıplar veren DEAŞ'ta çözülmeler başladı.Emir komuta zincirini kaybeden teröristler, bireysel hareket etmeye başladı." diye konuştu.

Bölgedeki muhalifler gruplar, DEAŞ'ın dağılma sürecinde olduğunu ve hücre evlerine çekildiği bilgisini paylaştı.

Esad rejimi ve DEAŞ bir süredir, Suriye'nin İdlib gerginliği azaltma bölgesinde muhaliflere karşı ilerlemek için taktik işbirliği yapıyor.

Rejim, ekim 2017'de Hama'nın doğusundaki Hunayfis bölgesinden DEAŞ'lı teröristlere yol açarak, İdlib'de muhaliflerin ve rejim karşıtı silahlı grupların kontrolündeki bölgelere geçişlerini sağlamıştı. Koordineli hareket eden DEAŞ ve rejim, 3 ay boyunca Rusya'nın muhaliflere ve rejim karşıtı askeri gruplara karşı düzenlediği öncü hava saldırıları sayesinde geniş bir alanda ilerlemişti.

Terör örgütü, 30 kilometre uzunluktaki koridordan İdlib'in içine sokularak Deribiye ve Niha köylerinde konuşlanmıştı.

Rejim ve DEAŞ, İdlib'in güneydoğusunda yer yer ilerlerken Rusya muhaliflere karşı yoğun hava desteği vermişti.

(AA)

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Anahtar Kelimeler:
esir İdlib Suriye DEAŞ

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Okuyucu Yorumları 8 yorum
ESİR YOK ARTIK TEMİZLE TEMİZLE İLERLE MEHMETÇİĞİM ESİR YOK SONRA BUNLAR PALAZLANIR BAŞ KALDIRIR BAŞLADIK BU İŞE SONUNA KADAR YOKSA ŞEHİTLERİMİZ RAHAT RAHAT UYUYAMAZ MEHMEDİM ASLANLARIM ALLAH YAR VE YARDIMCIZ OLSUN
Esir mesir almayın sıkın kafalarına direk.
Birtane askerime silah sıkanı esir alan vatan hainidir. Beslemiyeceksin. Öldüreceksin. Esir almıyacaksın. Kellesini koparacaksın
Ke_MA(RA)L çeteside ağız birliği etmiş , Bu Teröristlerin Mehmetçiğe kurşun sıkmak için AFRİN e geçmelerine İzin veren " (C)ESED le görüşün anlaşın" deyip duruyor
yok edin gitsin
helal olsn
ŞIMDİ BUNLARI SAG OLARAK ESİR ALMAKTA NE DEMEK YA UYAN TÜRK ULUSU UYAN ??????????
Serbest bırakın ülkücü o... Evlatlarına sıkın kurt yavruları
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