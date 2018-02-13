Suriye'de yeni gelişme! 400 terörist esir alındı

DEAŞ'a ve Esad rejiminin saldırılarına karşı 12 Suriyeli muhalif grubun kurduğu ortak operasyon odasının yaklaşık 2 bin savaşçısı olduğunu kaydeden Ebu Huzeyfe, "İlk önce savunma hatları oluşturup DEAŞ'ın ilerlemelerini durdurduk. Daha sonra taarruz ettik. İdlib'in güneydoğu kırsalındaki Um Halahil, Huveyin ve Ard Zerzur köylerini de geçirdik." dedi.

YÜZLERCE TERÖRİST ESİR Muhaliflerin kurduğu ortak operasyon odası sözcüsü Naci Ebu Huzeyfe, AA'ya yaptığı açıklamada, Esad rejiminin kontrolündeki bölgelerden İdlib'e ilerlemeye çalışan DEAŞ'a karşı başlattıkları operasyonun devam ettiğini söyledi.

"İşgalcileri püskürtme" adı verilen ortak operasyon odası kuran Suriyeli 12 muhalif grup, İdlib güney ve doğu kırsalında çok sayıda DEAŞ'lı teröristi öldürdü.

Bölgedeki AA muhabirlerinin bildirdiğine göre, Suriyeli muhalif gruplar ortak operasyonlarla Esed rejiminin kontrol ettiği bölgeden, İdlib'e ilerlemeye çalışan DEAŞ'ı durdurdu.

ÇATIŞMALAR YOĞUNLAŞTI



Ebu Huzeyfe, "Son 4 günde İdlib'in güney ve doğusundaki köylerde muhalifler ve DEAŞ arasında çatışmalar yoğunlaştı. Ağır kayıplar veren DEAŞ'ta çözülmeler başladı.Emir komuta zincirini kaybeden teröristler, bireysel hareket etmeye başladı." diye konuştu.

Bölgedeki muhalifler gruplar, DEAŞ'ın dağılma sürecinde olduğunu ve hücre evlerine çekildiği bilgisini paylaştı.

Esad rejimi ve DEAŞ bir süredir, Suriye'nin İdlib gerginliği azaltma bölgesinde muhaliflere karşı ilerlemek için taktik işbirliği yapıyor.

Rejim, ekim 2017'de Hama'nın doğusundaki Hunayfis bölgesinden DEAŞ'lı teröristlere yol açarak, İdlib'de muhaliflerin ve rejim karşıtı silahlı grupların kontrolündeki bölgelere geçişlerini sağlamıştı. Koordineli hareket eden DEAŞ ve rejim, 3 ay boyunca Rusya'nın muhaliflere ve rejim karşıtı askeri gruplara karşı düzenlediği öncü hava saldırıları sayesinde geniş bir alanda ilerlemişti.

Terör örgütü, 30 kilometre uzunluktaki koridordan İdlib'in içine sokularak Deribiye ve Niha köylerinde konuşlanmıştı.

Rejim ve DEAŞ, İdlib'in güneydoğusunda yer yer ilerlerken Rusya muhaliflere karşı yoğun hava desteği vermişti.

(AA)