Suriye İsrail uçaklarına müdahale etti

Suriye resmi haber ajansı SANA, İsrail'in keşif uçaklarıyla Suriye hava sahasına girme girişiminde bulunduğunu iddia etti.
SANA'nın aktardığına göre, Suriye savaş uçakları Kuneytra bölgesinde hava sahasını ihlal eden İsrail uçaklarına müdahale etti ve uçakları hava sahasından çıkmaya zorladı.
İsrail, 10 Şubat’ta Golan Tepeleri’ne giren İran’a ait bir İHA’yı ve Suriye’deki İran hedeflerini vurmuştu. Suriye ordusu da İsrail’e ait bir F-16'yı uçaksavar sistemlerle düşürmüştü.
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