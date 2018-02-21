Suriye resmi haber ajansı: Hükümet güçlerinin yeni birlikleri Afrin'e ulaştı

Suriye resmi haber ajansı SANA, ''Türk rejiminin saldırganlığına karşı koyan halkı desteklemek için halk güçlerinin yeni grupları Afrin'e ulaştı'' ifadelerini taşıyan bir haberi aboneleri ile paylaştı. Türkiye'nin Afrin'e yönelik Zeytin Dalı Harekatı'nın birinci ayını doldurması sonrası PYD/YPG ile Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'a bağlı güçlerin anlaşmaya vardığı ve hükümet milislerinin Afrin'e ulaşmaya başladığına dair haberlere bir yenisi eklendi. Suriye resmi haber ajansı SANA, ''Türk rejiminin saldırganlığına karşı koyan halkı desteklemek için halk güçlerinin yeni grupları Afrin'e ulaştı'' iddiasında bulundu. SANA, daha önce de TSK ile ÖSO'yu 'geri püskürtmek' için Suriye hükümetine bağlı milisler olan halk güçlerinin 20 Şubat'ta Afrin'e girmeye başladığını duyurmuştu. Aynı enformasyonu paylaşan Arap haber sitesi Al Masdar, 'Ulusal Savunma Güçleri'nin Afrin'e girdiğini ve Kürt savaşçıların saflarına katıldığını' aktardı. Buna göre tüm Suriyelilere 'yabancı saldırganların hepsine karşı birlik olunması' çağrısı yapıldı.

Bugün Suriye'nin Afrin bölgesindeki YPG güçlerinin sözcülerinden Reyzan Hedu, Sputnik'e, bu iddiaları teyit eden yönde bir açıklama yaptı. Hedu, Suriye hükümeti yanında savaşan güçlerin Türkiye'nin bombardımanlarına karşın Afrin'e ulaşabildiğini söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ulan düşürürseniz düşürün be NE OLMUŞTU

Suriye rejimine bağlı güçlerin Afrin'e gireceği iddiası dünden beri iddia olarak medyaya yansıyor. İlk olarak Reuters haber ajansı, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın YPG ile Afrin'de Türkiye'ye karşı güçlerini birleştirme noktasında anlaşma sağladığını iddia etti.Ancak YPG'nin Afrin Sözcüsü Brusk Haseke, Suriye ordusunun Afrin'e gireceği iddialarının gerçeği yansıtmadığını belirterek, bu konuda bir gelişmenin olması durumunda kamuoyuna açıklama yapacaklarını söyledi. Ardından Suriye devlet televizyonu El İhbariye, pazartesi günü Suriye ordusunun kısa süre içerisinde Afrin'e gireceğini açıkladı, Suriye Devlet Ajansı SANA da söz konusu iddiayı doğrulayan bir haber geçti. PYD'nin silahlı kanadı YPG'nin sözcüsü Nuri Mahmud, Reuters'a yaptığı açıklamada, "Anlaşma yok. Sadece Suriye ordusuna gelip sınırlarını koruması için bizim tarafımızdan yapılan bir çağrı var" dedi.

Konuya ilişkin açıklama yapan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Eğer rejim YPG'yi temizlemek için girerse problem yok; YPG'yi korumak için giriyorsa bizi, Türk askerini hiç kimse durduramaz'' açıklamasında bulundu. Hükümet Sözcüsü: Suriye rejim güçlerinin Afrin'e gireceği haberi gerçek dışıdır

Bakanlar Kurulu toplantısının ardından açıklama yapan Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ ise "Suriye Resmi Haber Ajansı SANA Suriye rejimine dair bazı güçlerin Afrin'e gireceğine dair haber geçtiyse de bu resmi kaynaklar tarafından doğrulanmamıştır. Suriye rejim güçlerinin Afrin'e gireceği haberi gerçek dışıdır. Böyle bir adımın Türkiye, Suriye ve bölge için önemli sonuçları olacaktır. Suriye rejiminin YPG'yi korumak için Afrin'e girmesi felakete yol açar" değerlendirmesinde bulundu. ERDOĞAN: REJİM GÜÇLERİNİN İLERLEYİŞİ DURDU

Gece saatlerinde ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüştü. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Putin'e "Suriye hükümet güçleri bu yola girerse sonuçları olur" mesajı verdiği bildirildi. Erdoğan, bugün partisinin grup toplantısında yaptığı açıklamada ise önümüzdeki günlerde Afrin şehir merkezinin kuşatılmaya başlatılacağını bildirdi. Erdoğan, açıklamasında "Rejim güçlerinin ilerleyişi durdu" ifadesini kullandı.