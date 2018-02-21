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Suriye resmi haber ajansı: Hükümet güçlerinin yeni birlikleri Afrin'e ulaştı

DÜNYA HABERLERİ  | 21.02.2018 18:33 | Son Güncelleme

Halep'ten Afrin'e doğru yola çıkan Esad rejimine bağlı bir milis grubu dün, Türkiye'nin bombardımanı üzerine geri dönmüştü

Suriye resmi haber ajansı: Hükümet güçlerinin yeni birlikleri Afrin'e ulaştı

Suriye resmi haber ajansı SANA, ''Türk rejiminin saldırganlığına karşı koyan halkı desteklemek için halk güçlerinin yeni grupları Afrin'e ulaştı'' ifadelerini taşıyan bir haberi aboneleri ile paylaştı.

Türkiye'nin Afrin'e yönelik Zeytin Dalı Harekatı'nın birinci ayını doldurması sonrası PYD/YPG ile Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'a bağlı güçlerin anlaşmaya vardığı ve hükümet milislerinin Afrin'e ulaşmaya başladığına dair haberlere bir yenisi eklendi.

Suriye resmi haber ajansı SANA, ''Türk rejiminin saldırganlığına karşı koyan halkı desteklemek için halk güçlerinin yeni grupları Afrin'e ulaştı'' iddiasında bulundu.

SANA, daha önce de TSK ile ÖSO'yu 'geri püskürtmek' için Suriye hükümetine bağlı milisler olan halk güçlerinin 20 Şubat'ta Afrin'e girmeye başladığını duyurmuştu.

Aynı enformasyonu paylaşan Arap haber sitesi Al Masdar, 'Ulusal Savunma Güçleri'nin Afrin'e girdiğini ve Kürt savaşçıların saflarına katıldığını' aktardı. Buna göre tüm Suriyelilere 'yabancı saldırganların hepsine karşı birlik olunması' çağrısı yapıldı.

Bugün Suriye'nin Afrin bölgesindeki YPG güçlerinin sözcülerinden Reyzan Hedu, Sputnik'e, bu iddiaları teyit eden yönde bir açıklama yaptı. Hedu, Suriye hükümeti yanında savaşan güçlerin Türkiye'nin bombardımanlarına karşın Afrin'e ulaşabildiğini söyledi.

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NE OLMUŞTU
Suriye rejimine bağlı güçlerin Afrin'e gireceği iddiası dünden beri iddia olarak medyaya yansıyor. İlk olarak Reuters haber ajansı, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın YPG ile Afrin'de Türkiye'ye karşı güçlerini birleştirme noktasında anlaşma sağladığını iddia etti.Ancak YPG'nin Afrin Sözcüsü Brusk Haseke, Suriye ordusunun Afrin'e gireceği iddialarının gerçeği yansıtmadığını belirterek, bu konuda bir gelişmenin olması durumunda kamuoyuna açıklama yapacaklarını söyledi.

Ardından Suriye devlet televizyonu El İhbariye, pazartesi günü Suriye ordusunun kısa süre içerisinde Afrin'e gireceğini açıkladı, Suriye Devlet Ajansı SANA da söz konusu iddiayı doğrulayan bir haber geçti.

PYD'nin silahlı kanadı YPG'nin sözcüsü Nuri Mahmud, Reuters'a yaptığı açıklamada, "Anlaşma yok. Sadece Suriye ordusuna gelip sınırlarını koruması için bizim tarafımızdan yapılan bir çağrı var" dedi.

Konuya ilişkin açıklama yapan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Eğer rejim YPG'yi temizlemek için girerse problem yok; YPG'yi korumak için giriyorsa bizi, Türk askerini hiç kimse durduramaz'' açıklamasında bulundu.

Hükümet Sözcüsü: Suriye rejim güçlerinin Afrin'e gireceği haberi gerçek dışıdır
Bakanlar Kurulu toplantısının ardından açıklama yapan Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ ise "Suriye Resmi Haber Ajansı SANA Suriye rejimine dair bazı güçlerin Afrin'e gireceğine dair haber geçtiyse de bu resmi kaynaklar tarafından doğrulanmamıştır. Suriye rejim güçlerinin Afrin'e gireceği haberi gerçek dışıdır. Böyle bir adımın Türkiye, Suriye ve bölge için önemli sonuçları olacaktır. Suriye rejiminin YPG'yi korumak için Afrin'e girmesi felakete yol açar" değerlendirmesinde bulundu.

ERDOĞAN: REJİM GÜÇLERİNİN İLERLEYİŞİ DURDU
Gece saatlerinde ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüştü. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Putin'e "Suriye hükümet güçleri bu yola girerse sonuçları olur" mesajı verdiği bildirildi. Erdoğan, bugün partisinin grup toplantısında yaptığı açıklamada ise önümüzdeki günlerde Afrin şehir merkezinin kuşatılmaya başlatılacağını bildirdi. Erdoğan, açıklamasında "Rejim güçlerinin ilerleyişi durdu" ifadesini kullandı.

REJİM GÜÇLERİ AFRİN'E GİRDİ
Afrin konusu tartışılmaya devam ederken, dün Suriye yönetiminin müttefiki olan Hizbullah’ın askeri medya birimi Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad'a bağlı güçlerin Türkiye'nin YPG'den kontrolü almak amacıyla Zeytin Dalı Harekâtı'nı yürüttüğü Afrin'e girdiği haberini geçti.

Nubul’un kuzeyindeki el Ziyara geçiş noktası üzerinden Afrin’e giren güçlere yönelik Türkiye, hava harekâtı düzenledi.

Anadolu Ajansı, Afrin’e ilerlemeye çalışan rejim yanlısı grupların, uyarı amaçlı topçu atışı üzerine kente yaklaşık 10 km kala geri çekildiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan konuya ilişkin "Afrin'e doğru pikaplarla hareket ettiler. Top atışları sonucu geri dönmek zorunda kaldılar. Bu dosya da şimdilik burada kapanmış oldu" açıklamasında bulundu.

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Suriye Afrin

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Okuyucu Yorumları 11 yorum
HE HEE..BİRİLERİ BAŞLARR ARTIKK...EYYYYYYYYYYYYYY....ÇOKTA TIN DI EYYYYY DEMENN..?!!..
@olmaz_ilac_sinei_sad_pareme öyle mutlu oluyorsunuz ki devletimiz zaafa düşünce. hainlikten bile öteye geçtiniz. Allahtan korkun be azcık.
Esed de sanıyor ki, pkk için Türk tehlikesi geçince pkk-esed kardeş kardeş yaşamaya devam edecekler...halbuki bıraksın ki yılanın başı iyice ezilsin neyse
amerika silah yardımı yapıyor..esad düşmanımız..amerika müttefik..haberlerde amerika kelimesi geçmiyor artık..deniz yücel de geçmiyor..bir tane deniz yücel haberi verilmedi daha..man adası belgeleri gerçek çıktı savcılık onayladı onun haberide yok..yaaa hersey ortada..görmemek için taraflı bakmak lazım..
bu tür haberler tamamen sansasyondur.inanmayın.süriye neden önceden girememişti.afrine.esedin ordusumu varki.
pkk pyd nin yalanıdır. suriye güçleri afrine kadar gelebilseydi biz gitmezdik.bu saatten sonrada kim desteklerse desteklesin farketmez şanlı ordumuz işini bilir.
SURİYE... AMERİKADAN BETER TERÖRİST.. İRAN DA.. İSRAİL DE IRAK DA.. AYNISI.. ALLAH NE VERDİYSE.. HÜCUM...
tamamen yalan girmeleri şuan imkansız hem ihalar hem sihalar durmadan devriye atıyorlar girmek teşebbüsünde önce uyarı atışı ilerleme olursa imha edilecekler kesinlikle şuan planlanan afinde bulunan pydlilerin tsknin temizliğinden kurtulmak için rejim üniforması giymesi ve suriye bayrakları kullanıp tskyi etkin olmasını engellemek ve bi grup çapulcunun başarabilirlerdi dun teşebbüs ettiler kontrol bizde izlenimi oluşturmaktı şuan amaç oradaki pydlilerin temizlikten kurtulmak için böyle bir oyunun içinde olmaları ama mehmetçik yemez 1 tane terörist kalmayana kadar devam yiğitler dualar sizinle
Yandaş medya heryerde!
Erdoğan-Putin görüşmesi var desenize yine:)
Putini arayın:)
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