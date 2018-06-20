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Tepki giderek büyüyor! Trump'ın yaptıklarını anlatırken gözyaşlarına boğuldu!

DÜNYA HABERLERİ  | 20.06.2018 15:44 | Son Güncelleme

Trump'ın göçmenlere ilişkin tüyler ürperten uygulamasının yankıları çığ gibi büyüyor! ABD'de MSNBC kanalının sunucusu Rachel Maddow, Texas'ta ailelerinden zorla ayrılarak mülteci kamplarına yerleştirilen çocuklarla ilgili haberi sunarken gözyaşlarına boğuldu.

ABD'de Donald Trump'ın göçmen politikalarıyla ilgili haberi canlı yayında okuyan ünlü sunucu Rachel Maddow, göçmenlerin gördüğü muamele karşısında gözyaşlarına boğuldu.

Daha sonra Twitter hesabından canlı yayında ağladığı için özür dileyen Maddow'a izleyicilerden destek geldi. Associated Press haber ajansının hazırladığı haberi canlı yayında okumaya çalışan Maddow şu cümleleri söylüyordu.

"Trump yönetimi yetkilileri, anne ve babalarından zorla ayrılan bebekleri ve diğer çocukları, Güney Texas'ta en az 3 mülteci kampına gönderiyor

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
artık vicdanı olanlar tüm sansürlemelere rağmen abd nin katil vede insanlık suçu işleyen terör devleti olduğunu görmeye başlamaları ne kadar güzel darı geri halkın başına
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