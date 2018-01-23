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The Guardian: ABD için felaket! Suriye'de oyunun sonuna yaklaşıldı

DÜNYA HABERLERİ | 23.01.2018 10:56 | Son Güncelleme 3 saat önce

İngiltere'de yayımlanan The Guardian gazetesi, Türkiye'nin Afrin operasyonuna ilişkin yayımladığı makalede, Türkiye'nin Suriye'deki terör örgütlerinden duyduğu kaygıya atıfta bulundu. Gazete, bu kaygının ABD için 'bir felaket' anlamına gelebileceğini yazdı.

The Guardian, "Suriye'de oyunun sonuna yaklaşılırken, Ankara'nın Rusya eliyle sağlanan barış sürecinde önemli bir denge unsuru olarak yer alması nedeniyle, Batı ülkeleri Ankara'nın diplomatik desteğini kaybetmeyi göze alamaz" yorumunda bulundu.

Diplomasi editörü Patrick Wintour imzalı makalede, Türkiye'nin yaşadığı kaygının Türkiye'yi Şam yönetimi ve Rusya ile bir anlaşma yapmasına neden olabileceği ifade edildi.

"Bu, ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'un Suriye'den Esad yönetimi ve İranlı milislerin tamamen ülkeyi terk etmesine yönelik bir hafta önceki dış politika konuşmasının ardından, ABD için bir felaket anlamına gelir. İngiliz dışişlerinin de etkisinin bulunduğu bu konuşma bir nevi dönüm noktasıydı ve Avrupa'da değer görmedi. Daha önce Trump'ın Suriye politikası DEAŞ'ın yok edilmesi ve ulus inşa edilmesine yönelik konuşmalardan kaçınmaktı" ifadesi kullanıldı.

İngiliz gazetesi, Batı ülkelerinin Suriye'deki politikalarının 7 yıldır devam eden iç savaş Suriye muhalefetinin uzun süreli destekçisi Türkiye'nin desteği olmadan gerçekleşmesi zor bir hâl aldığını yazdı.

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ABD ingiltere TSK Suriye Afrin Afrin operasyonu Zeytin Dalı Harekatı

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Okuyucu Yorumları 10 yorum
Suriye'ye girmişken Suudi Arabistan'a kadar devam edelim başka türlü bize rahat olmaz.
abd nin ne kadar kaypak - ne kadar fırıldak olduğu bir kez daha belgelendi..teröristler gözaltında tuttukları deaş lıların sakallarını kesip, üniforma giydirerek VE DE ELLERİNE abd nin pyd ye , deaşa karşı kullanması için verdiği silahları da vererek üstümüze salıyorlar. va abd de "" hey arkadaş nooluyor..ben size bu silahları deaşa karşı kullanın diye verdim..siz bu silahları deaşa verip nasıl Türkiyeye karşı savaşa sokarsınız" diyemiyor..bu kadar acizlik, bu kadar zavallılık, bu kadar kaypaklık-hainlik abd ye yakışmıyor..neymiş müttefikimizmiş..
@akdenizli.2 asıl mesele Amerika bu silahları pyd ye deaşa karşı kullansın diye mi verdi yoksa orta doğuyu karıştıracak bir örgütü güçlendirip oradaki devletlerin bütünlüğünü ve huzurunu tehdit etmek için mi verdi. hiçbir terörün bitmesi amerikanın işine gelmez zira karışıklık olduğu sürece silah satar karışıklık olduğu sürece fiili müdahale edeip kaynakları sömürür. neden bu sisteme hizmet ederken herhangi bir terör örgütü amerikanın düşmanı olsun.
biz nasıl abd müttefigiyiz anlamak zor,abd bu ülkeye bir çivi çakmamıştır.yıllarca rusyayı kötülediler bize kominis ülke diye.rusyanın bu ülkeye bıraktıgı fabrikalara bakın derim.konya da etibank,ereglide ve mersinde demir celik fabrikaları vs,rusyayla daha sıkı olalalım,abd den bize hep zarar geldi
HANGİ MÜTTEFİKTEN BAHSEDİYORSUN, BİZİ ARKAMIZDAN HANÇERLEYEN DÜŞMANDAN MÜTTEFİK Mİ OLUR...
abd kendi kıçını düşünüyo, afrinden sonra asıl savaş münbiçte başlıcak. abd ve Türk askeri karşı karşıya gelecek.
bu hızla katarı vede arabistanı da sınırlarımıza ilhak edelim bari
SAKIN HA!!! CEPHEDE KAZANDIĞIMIZI MASA BAŞINDA TESLİM ETMEYELİM!!! JONNY-LER ANKARA'DA!!!
SAKIN HA!!!CEPHEDE KAZANDIĞIMIZI MASA BAŞINDA TESLİM ETMEYELİM LÜTFEN!!! JONNY-LER ANKARADA!!!
KÖPEKTEN POST, ABD DEN (Emperyalistlerden) DOST OLMAZ.!!!
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