Timsah saldırısına kızan köylüler 292 timsahı katletti

“Kompas” gazetesinin haberine göre vahşet, Batı Papua’nın Sorong bölgesinde yaşandı. Sugito adlı bir köylü ot toplamak için girdiği timsah çiftliğinde hayvanların saldırısı sonucu öldü.

Olay üzerine önce bölgedeki karakol önünde gösteri yapan köylüler, yetkililer Sugito’nun yakınlarına tazminat ödemeyi kabul etse de kesici aletlerle bastıkları çiftlikte tam 292 timsahı öldürdüler.

Sorong emniyet yetkilisi Dewa Made Sidan Sutrahna, bölgedeki çiftliğin timsahları koruma amacıyla kurulduğunu anımsattı.

Ülkede geçen ay bir kadın dev piton tarafından ‘yenilmiş’, 2 yıl önce de Raja Ampat adalarında bir Rus turist timsah saldırısında ölmüştü.

