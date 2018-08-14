Trump'ı çıldırtmak için yapıyor! Kıyafetleri olay oldu

Newman, Amerikan kamuoyunda tartışma yaratan ve yarın piyasaya çıkacak "Dengesiz" (Unhinged) adlı kitabında, Donald Trump'ın, eşi Melania Trump'ın eşinden boşanmak için gün saydığını öne sürdü.
Melania Trump'ın, eşini utandırmak için kasıtlı olarak alışılmışın dışında kıyafetler giydiğini savunan Newman, "Melania Trump'ın giydiği kıyafetlere bakıldığında, stilindeki başkaldırı tek bir amaca hizmet ediyor. Melania'nın stilini eşini cezalandırmak için kullandığına inanıyorum." ifadelerini kullandı.
Newman, Trump'ın kendi yanlışlarını düzeltmek için eşini zorla göçmenlerin kaldığı merkeze götürdüğünü, o nedenle de Melania Trump'ın üstünde "I really don’t care (Gerçekten umurumda değil)" yazılı bir ceket giydiğini ileri sürdü.
Trump'ın evliliğinin uçurumun kenarında olduğunu ve Melania Trump'ın eşinin başkanlık süresi biter bitmez boşanmayı istediğini iddia eden Newman, kitabında, "Bana göre, Melania eşinin görev süresinin bitmesi için dakikaları sayıyor ki ondan boşanabilsin." değerlendirmesini yaptı.
Beyaz Saray'daki az sayıdaki Afro-Amerikalılardan biri olan Newman, Trump'ın seçim kampanyasında görev almış, seçilmesinin ardından Trump'ın yardımcısı olmuştu.
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