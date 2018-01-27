Trump ile ilişkiye girdi mi? ABD bu iddiayı konuşuyor

ABD Başkanı Donald Trump'ın Beyaz Saray'daki bir yılıyla ilgili yazdığı 'Gazap ve Öfke' isimli kitapla en çok satanlar listesinin başına oturan gazeteci Michael Wolff, çıktığı TV programlarında, kitabını dikkatli okuyanların Trump'ın bir kadınla 'yasak ilişkisini' fark edebileceklerini öne sürdü.

Kitabın ardından bu iddia da ortalığı karıştırdı.

​Sayfaların tekrar üzerinden geçip satır arası okuması yapanlar olası iki isme odaklandı: Trump'ın iletişim direktörü Hope Hicks ve ABD'nin BM Temsilcisi Nikki Haley.

Ancak Haley Trump’la ilişkisi olduğu iddialarına sert yanıt verdi. Politico’ya konuşan Haley, bir soru karşısında iddiaları 'son derece saldırgan ve mide bulandırıcı' diye reddetti.

'TRUMP'LA HİÇ BAŞ BAŞA KALMADIM'

Wolff Haley'in kendisini Trump'ın halefi konumuna getirmeye çalıştığını ve başkanla başbaşa uzun vakitler geçirdiğini öne sürerken, BM Temsilcisi şunları söyledi: ''İddialar kesinlikle doğru değil. Kitapta Oval Ofis’te başkanla siyasi kariyerim hakkında çok fazla şey konuştuğum yazıyor. Onunla geleceğim hakkında hiç konuşmadım ve hiç yalnız olmadım. Air Force One'a bir kez bindim, Trump'la hep odada başkaları varken görüştüm.''