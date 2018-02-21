HABER

'Türklerin meydan okuması panik yarattı' 'İtibarımız sarsılabilir' dediler

DÜNYA HABERLERİ  | 21.02.2018 10:27 | Son Güncelleme

Doğu Akdeniz'de İtalyan ENİ şirketine 'Saipem 12000’ gemisi Türkiye'nin münhasır bölge olarak kabul ettiği üçüncü parselde doğalgaz araması yapmak istedi. Bunun üzerine Türkiye de bölgede askeri tatbikat başlattı. 'Saipem 12000' gemisi, üçüncü parsele yaklaştığı sırada karşısında Türk savaş gemilerini buldu. Rum basını ENİ'nin bölgede araştırma yapmaktan vazgeçmesi durumunda, Rum tarafının itibarının sarsılacağını yazdı.

'Türklerin meydan okuması panik yarattı' 'İtibarımız sarsılabilir' dediler

Türkiye ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ve Yunanistan arasında Doğu Akdeniz’de bir süredir yaşanan gerilim yeni bir evreye geçti. Türk Deniz Kuvvetleri, Rumların Akdeniz'de doğalgaz araması için sondaj çalışması yapmak istediği 3'üncü parsel bölgesindeki faaliyetlerini 10 Mart’a kadar uzattı. Bunun üzerine Rum yönetimi lideri Nikos Anastasiadis Bakanlar Kurulu'nu 'acil' toplantıya çağırdı. Toplantıdan Türkiye'yi uluslararası alanda şikâyet etmek için çalışma başlatılması kararı çıktı. Anastasiadis, Yunanistan Başbakanı Alexsis Çipras ile de telefonda görüştü.ü

Türk Deniz Kuvvetleri Rumların sondaj yaptırmak istediği 3. parsel bölgesindeki faaliyetlerini 10 Mart’a kadar uzattı. Rum basınında çıkan haberlere göre Rum lider Anastasiadis bu gelişme üzerine kabinesini acilen topladı ve Yunanistan Başbakanı Alexis Çipras’ı arayarak durumdan duyduğu endişeleri iletti. Çipras da Almanya Başbakan’ı Merkel’i aradı. Merkel ve Çipras 23 Şubat’ta Brüksel’deki Avrupa Liderler Zirvesi’nde konuyu görüşmek üzere anlaştılar.

Kıbrıs Rum kesiminin, Doğu Akdeniz’deki doğal zenginlikler üzerinde Türk tarafının haklarını yok sayarak, tek taraflı adımlar atmaya devam etmesi, bölgedeki krizi tırmandırıyor. Adadaki doğalgaz krizi, İtalyan ENİ şirketine ait 'Saipem 12000' gemisinin, Türkiye'nin münhasır bölge olarak kabul ettiği üçüncü parselde doğalgaz araması yapmak için bölgeye hareket etmesiyle patlak verdi. Türkiye, Rumlara bölgede doğalgaz arama izni verilmeyeceği çıkışı yaptı. Ancak ENİ'ye ait 'Saipem 12000’ gemisi rotasını değiştirmedi. Bunun üzerine Türkiye de bölgede askeri tatbikat başlattı. 'Saipem 12000' gemisi, üçüncü parsele yaklaştığı sırada karşısında Türk savaş gemilerini buldu. Türk savaş gemilerinin, 'Saipem 12000’i bölgeye sokmama kararlılığı karşısında, ENİ'ye ait gemi, geri çekilmek zorunda kaldı. İtalya hükümeti de konuya müdahil oldu, yapılan diplomatik görüşmeler sonunda geminin üçüncü bölgeye uzak bir yerde konumlanması sağlandı.

UYARILARA RAĞMEN GELDİLER

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Doğu Akdeniz’i KKTC çevresi de dahil 13 ayrı parsele ayırarak doğal gaz aramaları için ruhsatlandırmıştı. Türkiye ve KKTC bu parselizasyona itiraz etmiş bu durumun uluslararası hukuka aykırı olduğuna dair gerekli uyarıları yapmıştı. Rum Yönetimi buna rağmen yabancı şirketlere doğal gaz arama ruhsatı vermeye devam etmiş, Son olarak 9 Şubat’ta İtalyan şirketine ait Saipem 12000 adlı sondaj platformu KKTC’nin Gazimağusa açıklarındaki 3. parsele sondaj için gelmişti. Sondaj platformu bölgedeki Türk savaş gemileri tarafından engellenmişti.

10 MART’A KADAR BÖLGEDEYİZ

Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Kesimi’nin uluslararası kamuoyuna taşımaya çalıştığı bu duruma ilişkin olarak Türkiye tavrını değiştirmedi. Deniz Kuvvetleri’nin savaş gemileri bölgede daha önceden planlanmış eğitim faaliyetlerine devam ediyor. Bununla birlikte bölgedeki savaş gemileri dün yeni bir ‘Navtex’ ilan ederek 10 Mart’a kadar bölgede faaliyetlerine devam edeceklerini duyurdu.

ÇİPRAS, MERKEL’İ ARADI

Milliyet'ten Musa Kesler'in haberine göre bu duyurunun ardından Rum kesimi ve Yunanistan’ın gündemi bu konuya odaklandı. Yunan televizyonlarının ‘son dakika’ gelişmesi olarak duyurdukları bu durum üzerine Rum kesimi lideri Anastasiadis kabinesini acilen toplantıya çağırdı. Anastasiadis, Yunanistan Başbakan’ı Çipras’tan konunun Birleşmiş Milletler gündemine taşınmasını istedi. Çipras da Alman Başbakan’ı Angela Merkel’i arayarak durumu anlattı.

Çipras ve Merkel, 23 Şubat’ta Brüksel’de yapılacak AB Liderler Zirvesi’nde görüşmek üzere anlaştı.

MART’TA FAS’A GİDECEK

Rum basını, Saipiem platformunun Mart ayında Fas’ta bir sondajı olduğunu ve asıl endişelerinin Saipiem’in bu sondaj sebebiyle bölgeden ayrılmak zorunda kalması olduğunu da yazdı.

NAVTEX UZADI, RUMLAR ACİL TOPLANDI

Bu arada Türkiye'den yeni bir hamle geldi. Münhasır Ekonomik Bölge’de (MEB) faaliyetlerini sürdüren Türk savaş gemileri, 22 Şubat'ta sona erecek Navtex'i 10 Mart'a kadar uzattı. Bunun üzerine Rum yönetimi lideri Nikos Anastasiadis, Bakanlar Kurulu'nu 'acil' toplantıya çağırdı. Toplantıdan Türkiye'yi uluslararası alanda şikâyet etmek için çalışma başlatılması kararı çıktı. Rum lider Anastasiadis, Yunanistan Başbakanı Alexsis Çipras ile telefonda görüştü. Anastasiadis'in, Çipras'tan Ankara'ya baskı yapılması için diplomatik destek istediği ifade edildi. ABD'yi de sürecin içerisine katmak isteyen Anastasiadis, ABD'nin Lefkoşa Büyükelçisi Kathleen Doherty’i de Rum Başkanlık Sarayı'na çağırdı.

TÜRKİYE'Yİ BM'YE ŞİKÂYET ETTİ

Anastasiadis, Türkiye'nin Navtex yayınlamasını Brüksel gündemine de taşımak için çalışma başlattı. Rum yönetimi ayrıca Türkiye'yi BM'ye şikâyet etti. Şikâyette, “Türkiye'nin, Kıbrıs Rum Cumhuriyeti’nin egemenlik haklarını, deniz hukuku da dahil uluslararası hukuku ihlal, bölgedeki barış ve istikrarı tehdit ettiği” öne sürdü.

Konuya geniş yer veren Rum medyası da 'Türk meydan okuması' başlıklarını kullandı. Kıbrıs Türk tarafının da Türkiye ile hareket ettiğine vurgu yapılan haberlerde, 'Üçüncü parselin Türk ablukası altında olduğu' ileri sürüldü. Rumların ilk kez doğalgaz aramasının engellendiğine dikkat çekilen haberlerde, yoğun bir diplomatik çalışmanın da devam ettiği kaydedildi.

Kıbrıs'taki doğalgaz gerginliği hakkında bilinmesi gerekenlerKıbrıs'taki doğalgaz gerginliği hakkında bilinmesi gerekenler

Politis gazetesi, "Munhasır ekonomik bölgedeki gerginlik büyük bir AB-Türkiye krizine dönüşebilir, ortam yatışmazsa Güney Lefkoşa ve Atina yaptırım talebinde bulunabilir. Türkiye-AB ilişkileri başlığını kesin kapatacak, Türk karşıtı güçler de orada hazır olacak" yorumunda bulundu.

Fileleftheros gazetesi de ENİ'nin bölgede araştırma yapmaktan vazgeçmesi durumunda, Rum tarafının itibarının sarsılacağını yazdı. Gazeteye göre ENİ geri çekilirse, şu sorunlar ortaya çıkacak: "Rumların bütün enerji programı, Türk meydan okumaları şartına bağlı olacak. Rumlar, yalnız enerji konularında değil, bütün konularda egemenlik haklarını kullanmakta aciz kalacak. Enerji programı kesin şekilde buzdolabına girecek. Süreç bundan sonra Türk hükümetine bağlı olacak. Yabancı şirketler ve bölgedeki müttefikler açısından da güvenilmez hale gelinecek, bunun da birçok olumsuz etkisi olacak.

Kıbrıs'ın Güneyinde Doğalgaz GerilimiKıbrıs'ın Güneyinde Doğalgaz Gerilimi

'DOĞALGAZ TÜRKLER VE RUMLARIN ORTAK DEĞERİ'

Rumların enerji konusunda tavrını, Doğan Haber Ajansı'na, 'kabul edilemez' olarak değerlendiren üst düzey bir yetkili, "Rumların akıllarını başa alması gerektiğini" ifade etti ve "Doğalgaz Türkler ve Rumların ortak değeri" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da "Bizim için Afrin neyse Ege'deki, Kıbrıs'taki haklarımız da odur" açıklaması yapmıştı. (DHA)

Son dakika! Türkiye, Güney Kıbrıs doğalgaz aramalarını izlemeye aldıSon dakika! Türkiye, Güney Kıbrıs doğalgaz aramalarını izlemeye aldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Türkiye Doğu Akdeniz gemi askeri tatbikat doğalgaz Kıbrıs

En Çok Okunan Haberler

Acun Ilıcalı açıkladı 'Survivor hayatı bitti'

Acun Ilıcalı açıkladı 'Survivor hayatı bitti'

Çukur dizisinden özür dileten Emrah Amir sahnesi 'Eşeklik yaptım affet'

Çukur dizisinden özür dileten Emrah Amir sahnesi 'Eşeklik yaptım affet'

Son dakika! Ünlü iş adamı Zekeriya Mete FETÖ’den tutuklandı

Son dakika! Ünlü iş adamı Zekeriya Mete FETÖ’den tutuklandı

Bayern Münih - Beşiktaş maçı capsleri

Bayern Münih - Beşiktaş maçı capsleri

Ünlü anket şirketinin sahibi Twitter'dan paylaştı! İşte son anket

Ünlü anket şirketinin sahibi Twitter'dan paylaştı! İşte son anket

Beklenmedik gelişme! Nevşin Mengü Adnan Oktar'ın programında! Kedicikler ise...

Beklenmedik gelişme! Nevşin Mengü Adnan Oktar'ın programında! Kedicikler ise...

İlginizi Çekebilir

Suriye'de son dakika gelişmesi! Reuters: Esad'a bağlı güçler Afrin'de!

Suriye'de son dakika gelişmesi! Reuters: Esad'a bağlı güçler Afrin'de!

Rusya'dan son dakika Türkiye ve Suriye mesajı! Lavrov'dan kritik çağrı!

Rusya'dan son dakika Türkiye ve Suriye mesajı! Lavrov'dan kritik çağrı!

Afrin'de son dakika gelişmesi ! Azez-Bülbül arası birleşti!

Afrin'de son dakika gelişmesi ! Azez-Bülbül arası birleşti!

Düğün fotoğrafçıları nedimelerin uygunsuz fotoğraflarını çekince...

Düğün fotoğrafçıları nedimelerin uygunsuz fotoğraflarını çekince...

Uçakta şok görüntüler! Bir anda külotunu çıkardı ve...

Uçakta şok görüntüler! Bir anda külotunu çıkardı ve...

Okuyucu Yorumları 16 yorum
bunların canı yine denize dökülmek istiyor heralde
babanızın tarlasımı sandınız akdenizi. kafanıza göre sondaj mondaj varmı öyle cipo.
bence vurulsun o parael olmaz
her kimki dünyada birinin hakkını yemeye kalkışırsa karşısına bir türk dikilecektir. rabbim türk ü korusun ve yüceltsin
Rum ve Yunan Picleri akıllı olun aklinizi alırız bak Avrupanın üvey Picleri sizi akdenize gomeriz sizi
EGE VE AKDENİZ'DEKİ ADALARIMIZI YUNAN PİSLİKLERİ İŞGAL EDERKEN TAVİZ VEREN AKP HÜKÜMETLERİ BU ÇUBANI NASIL TEMİZLEYECEK BAKALIM. ATIP-TUTMAKLA ULUSLARARASI POLİTİKA TUTMUYOR.
atıp tutmamış gitmiş durdurmuş siz ismetten hesap sorun adalar konusunda chp suçludur
herkesle savasmamiz lazm :)
yunan gavuru yine arkadan kuyu kazacak ulan sizi de gömeriz dedeniz gibi
cipras ablasini aramiş. istersen baban tramp i ara. akdeniz kafaniza göre faaliyet yürüteceginiz yer degil. Artik akdenizin ve adalar konusununda gündeme gelme zamani gelmistir. siz akdenizde bizden izinsiz balik bile avlayamazsiniz bununo kalin kafaniza sokun.
TÜRKİYE HAKLARINDAN HİÇ BI SEKILDE VAZGECMEMELİ SAVASSA SAVAS TÜRKİYENİN YANINDADIR MİLLETIN YUZDE 98 i devletının yanında2 lik kesim içimizdeki hahınlerdir
Dünya görün Türkiye’nin delı tavırlarını şakası olamaz Türkiye yaparsa tam yapar rabbim ülkemizi korusun
Başlık harika Türkler meydan okuyunca..çok güldüm yaa..!!!Siz amerkada yayın yapan bir sitemisiniz? Biz meydan okuyunca diye başlık atmak çokmu zor du???
itibarınıza tüküreyim rumunun rumcuğunun ... meis, midilli ve sisamdan acilen çıkın obüsle vuracaz dibimize kadar hangi kafayla işgal faaliyetindesiniz?
allahınıza kurban hökümat gibi hükümat....
Akp hükümeti; 17-25 Aralık operasyonlarına kadar fetö zembanisinin devlet içerisinde yapılanmasına nasıl göz yumdu ise, Kürt saçılımında pkk ya nasıl taviz verdi ise, Ayn-El Arap (Kobane) de pyd li hainlere nası taviz verdi ise, 2005 yılından berridir de Ege’ de Yunan gavuruna öyle taviz verdi. Akp nin yaptığı bu siyasi yanlışların temizliğini sürekli büyük TÜRK MİLLETİ ve BÜYÜK TÜRK ORDUSU yapıyor. Bu devran ne zaman nereye kadar gider bilmem. Allah BÜYÜK TÜRK MİLLETİ’nin ve BÜYÜK TÜRK ORDUSU’ num yar ve yardımcısı olsun.
Diğer Haberler
Türkiye Cumhurbaşkanlığı: Şam ile temasımız yok

Türkiye Cumhurbaşkanlığı: Şam ile temasımız yok

Temelli: AKP seçmeni de mağdur

Temelli: AKP seçmeni de mağdur

Güvenlik uzmanı Ağar paylaştı... Afrin'den ilginç fotoğraf

Güvenlik uzmanı Ağar paylaştı... Afrin'den ilginç fotoğraf

Kalın: İstihbarat birimlerimiz doğrudan ya da dolaylı Suriye rejimi ile temas kurabilir

Kalın: İstihbarat birimlerimiz doğrudan ya da dolaylı Suriye rejimi ile temas kurabilir

Diller ölüyor

Diller ölüyor

Doğu Guta'daki bombardımanda iki günde 250 kişi öldü

Doğu Guta'daki bombardımanda iki günde 250 kişi öldü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.