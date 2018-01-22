Ünlü futbolcudan skandal hareket!

Manchester United'a gideceği konuşulan Arsenal'in yıldız futbolcusu Alexis Sanchez'in hakkında şoke edecek iddialar ortaya atıldı. 20 yaşındaki kız öğrenci Paulina Sobierajska, Sanchez'in kendisine cinsel ilişki için 1,000 pound teklif ettiğini ve dört kez ilişkiye girdiklerini söyledi.

ŞAKA OLSUN DİYE TEKLİFİ KABUL ETMİŞ!

Öğrenci Sobierajska, Alexis ile bir barda tanıştıklarını ve kendisine cinsel ilişki karşılığı para teklif ettiğini söyledi. Sobierajska teklifi şaka olsun diye kabul ettiğini ve numarasını verdiğini de sözlerine ekledi.

4 KEZ BİRLİKTE OLMUŞLAR

20 yaşındaki öğrenci, Alexis ile ilişkiye girdiklerini daha sonra da 5 aylık periyotta 4 kez birlikte olduklarını söyledi. Futbolcunun kendisine kız arkadaşından hiç söz etmediğini bu yüzden kendisi ile ilişki yaşadığını, kız arkadaşı ile çekilmiş fotoğrafları görünce ilişkiyi bitirdiğini söyledi.