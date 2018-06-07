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Yeni İspanyol kabinesinde erkekten çok kadın bakan var

DÜNYA HABERLERİ  | 07.06.2018 09:01 | Son Güncelleme

İspanya'da Sosyalist Başbakan Pedro Sanchez, kabinesindeki 17 bakanlığın 11'ini kadınlara vererek, Avrupa'da bu alandaki rekoru kırdı.

Yeni İspanyol kabinesinde erkekten çok kadın bakan var

Kendini feminist olarak tanımlayan Sanchez, güvensizlik oyuyla devrilen eski Başbakan Mariano Rajoy'un erkek ağırlıklı kabinesinin tersine, kadın bakanlarla çalışmayı tercih etti.

Kadın bakanlara, savunma, ekonomi, maliye, ve eğitim gibi başlıca görevler verildi.

Eski astronot Pedro Duque de Bilim Bakanı oldu.

Sanchez'in kapinesindeki partili çalışma arkadaşları ve siyaset dışından gelen uzman isimler İspanya'da "feminist kabine" diye tanımlandı.

Sanchez televizyonda yaptığı açıklamada kabinesinin "çağdaşlaştırıcı ve Avrupa yanlısı ilerici bir toplum vizyonunu benimseyen insanlardan" kurulduğunu söyledi.

Avrupa'dan "yeni memleketimiz" diye bahseden Sanchez yeni kabinesinin 8 Mart'ta İspanya'da ortaya çıkan değişimin yansıması olduğunu belirtti.

8 Mart'ta beş milyon kadın ücret eşitsizliği ve şiddeti protesto etmek için "feminist grev" yapmıştı.

Sanchez bu grevin İspanyol toplumunda bir dönüm noktası olduğunu vurguladı.

Pedro Sanchez kendisi dahil 18 kişiden oluşan kabinenin yüzde 61,1'i kadınlardan oluşuyor. Kabinesinin en az yarısı kadınlardan oluşan ülkelerse sadece Fransa, İsveç ve Kanada.

Astronot Bilim Bakanı

Havacılık mühendisi Duque, Avrupa Uzay Ajansı'nın astronot heyetine 1992 yılında seçildi ve 1998 yılında uzaya giden ilk İspanyol oldu.

Üç çocuğu olan Duque, Discovery Uzay Mekiği'nin 9 günlük seferinde uzman olarak yer aldı.

NASA'nın STS-95 misyonunda yer alan ekibe, 1999 yılında "evrenin barışçıl amaçlarla keşfinin mimarları" oldukları için Asturias Prensliği Ödülü verildi.

Duque 2003 yılında da Uluslararası Uzay Üssü'nün 10 günlük Cervantes misyonuna uçuş mühendisi olarak katıldı.

2011 yılından itibaren Avrupa Uzay Ajansı'nın Almanya'nın Münih kentindeki Uçuş Operasyonları Ofisi'nin başkanlığını üstlendi.

Avrupa Uzay Ajansı'nın internet sitesine göre, 2015 yılında "astronotluk görevine ve uçuşlarına" geri döndü.

2011'den beri görev başında olan İspanya Başbakanı Mariano Rajoy, geçen hafta parlamentoda yapılan güven oylamasını kaybetmişti.

Sosyalist Parti lideri Sanchez, altı partinin desteğini alarak, yolsuzluk skandalına adı karışan Rajoy'u düşürmüştü.

Sosyalist Parti'nin 350 üyeli parlamentoda sadece 84 sandalyesi bulunuyor.

İspanya Anayasası'na göre gensoru ile hükümeti deviren parti hükümeti kuruyor.

63 yaşındaki Rajoy Çarşamba günü yaptığı açıklamada, "Hayatta kendini siyasete adamaktan başka yapılacak şeyler var" sözleriyle siyaseti bırakmayı düşündüğünü açıkladı.

Rajoy, "Çok yoğun bir siyasi yaşamım oldu ve bence burada daha fazla durmanın bir anlamı yok" dedi.

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