Yeni İspanyol kabinesinde erkekten çok kadın bakan var

Kendini feminist olarak tanımlayan Sanchez, güvensizlik oyuyla devrilen eski Başbakan Mariano Rajoy'un erkek ağırlıklı kabinesinin tersine, kadın bakanlarla çalışmayı tercih etti.

Kadın bakanlara, savunma, ekonomi, maliye, ve eğitim gibi başlıca görevler verildi.

Eski astronot Pedro Duque de Bilim Bakanı oldu.

Sanchez'in kapinesindeki partili çalışma arkadaşları ve siyaset dışından gelen uzman isimler İspanya'da "feminist kabine" diye tanımlandı.

Sanchez televizyonda yaptığı açıklamada kabinesinin "çağdaşlaştırıcı ve Avrupa yanlısı ilerici bir toplum vizyonunu benimseyen insanlardan" kurulduğunu söyledi.

Avrupa'dan "yeni memleketimiz" diye bahseden Sanchez yeni kabinesinin 8 Mart'ta İspanya'da ortaya çıkan değişimin yansıması olduğunu belirtti.

8 Mart'ta beş milyon kadın ücret eşitsizliği ve şiddeti protesto etmek için "feminist grev" yapmıştı.

Sanchez bu grevin İspanyol toplumunda bir dönüm noktası olduğunu vurguladı.

Pedro Sanchez kendisi dahil 18 kişiden oluşan kabinenin yüzde 61,1'i kadınlardan oluşuyor. Kabinesinin en az yarısı kadınlardan oluşan ülkelerse sadece Fransa, İsveç ve Kanada.