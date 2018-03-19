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Yeni kriz kapıda: Türkiye'nin Afrin işgalini kınıyoruz

DÜNYA HABERLERİ  | 19.03.2018 22:09 | Son Güncelleme

Mısır Dışişleri Bakanlığı, Türkiye’nin Afrin ‘işgalini’ kınadıklarını ve Suriye’nin toprak bütünlüğü ihlalinin kabul edilemez olduğunu belirtti.

Yeni kriz kapıda: Türkiye'nin Afrin işgalini kınıyoruz

Mısır Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasında, "Mısır Arap Cumhuriyeti, Türkiye'nin Afrin işgalini ve Türkiye'nin bu kentte, Suriyeli sivil vatandaşlarına karşı hak ihlalleri ve kitleler halinde yerinden edilmelere yol açarak ciddi insani risklerle tehdit eden askeri operasyonlarını kınıyor. Mısır, Suriye'nin toprak bütünlüğüne karşı devam etmekte olan ve politik durumu kötüleştiren, politik çözüm kapsamındaki çabaları baltalayan, bu ülkedeki insani krizi derinleştiren ihlalleri kabul edilemez olarak görüyor" dendi.

İNSANİ DURUMUN KÖTÜLEŞMESİNE İZİN VERİLMEMELİ

Mısır'ın, 'Suriye devletini, birliğini ve kurumlarını korumak ve Suriye halkının umutlarına yanıt verecek politik çözümlere destek vermek yönündeki değişmez tutumunun teyit edildiği' açıklamada, "Tüm bölgesel ve uluslararası tarafları, politik çözüm sürecine bağlılığı sağlamaya, güvenlik ve insani durumun kötüleşmesine izin vermemeye çağırıyoruz" ifadelerine yer verildi.

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Anahtar Kelimeler:
mısır Türkiye Afrin Suriye

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Okuyucu Yorumları 7 yorum
Amerikanın kuklası darbeci sisi, yıllardır Ortadoğu,yu kan gölüne çevirip binlerce sivili katledip,3-4 milyon Suriyeliyi yurdun dan eden Amerika,ya neden sesin çıkmıyordu..
82 Afrin oldu bile
Ama biz rabiacıydık niye böyle yaptılar ki?
Bekleyin yavaş yavaş önce misakı milli sonra kızıl elma :)
Sisi denen darbeci.Sen önce seçilmiş Cumhurbaşkanı Mursi yi içeriden çıkar.Halkın seçimine saygılı ol.Darbeci seni.Ondan sonra sağa sola akıl verirsin
Türkiye Amerikanın bu güne kadar Abd nin yaptığı kirli işleri üstüne alma çabasında. buna ypg yi türkiyeden geçirme kararından önce farkedip tavrını koyacaktı ve artık geç kaldı. şimdi bütün ğlkeler kenara çekildi bu çukurda tek kalan ülke olan Ülkemde prinç ayıklıyor.
ula amerika ordayken niye sesin cikmadi.İlla hristiyanlarmi girecek bu cografyaya..Türkiye gümbür gümbür korktunuzmu..
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