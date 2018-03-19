Yeni kriz kapıda: Türkiye'nin Afrin işgalini kınıyoruz

Mısır Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasında, "Mısır Arap Cumhuriyeti, Türkiye'nin Afrin işgalini ve Türkiye'nin bu kentte, Suriyeli sivil vatandaşlarına karşı hak ihlalleri ve kitleler halinde yerinden edilmelere yol açarak ciddi insani risklerle tehdit eden askeri operasyonlarını kınıyor. Mısır, Suriye'nin toprak bütünlüğüne karşı devam etmekte olan ve politik durumu kötüleştiren, politik çözüm kapsamındaki çabaları baltalayan, bu ülkedeki insani krizi derinleştiren ihlalleri kabul edilemez olarak görüyor" dendi.
İNSANİ DURUMUN KÖTÜLEŞMESİNE İZİN VERİLMEMELİ
Mısır'ın, 'Suriye devletini, birliğini ve kurumlarını korumak ve Suriye halkının umutlarına yanıt verecek politik çözümlere destek vermek yönündeki değişmez tutumunun teyit edildiği' açıklamada, "Tüm bölgesel ve uluslararası tarafları, politik çözüm sürecine bağlılığı sağlamaya, güvenlik ve insani durumun kötüleşmesine izin vermemeye çağırıyoruz" ifadelerine yer verildi.
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