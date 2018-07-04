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Yeni sistemle ilgili bazı düzenlemeleri içeren yeni bir KHK yayımlandı

04.07.2018 06:39 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine yönelik bazı düzenlemeleri içeren yeni bir Kanun Hükmünde Kararname (KHK) yayımlandı. 477 sayılı KHK ile bazı kanunlarda yer alan Bakanlar Kurulu'nun yetkileri Cumhurbaşkanı'na devredildi.

Yeni sistemle ilgili bazı düzenlemeleri içeren yeni bir KHK yayımlandı

Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine yönelik bazı düzenlemeleri içeren yeni bir Kanun Hükmünde Kararname (KHK) yayımlandı.

477 sayılı KHK ile bazı kanunlarda yer alan Bakanlar Kurulu'nun yetkileri Cumhurbaşkanı'na devredildi.

Yeni KHK ile yürürlükteki kanun ve KHK'ların yürütme maddelerinde Bakanlar Kurulu ve bakanlara yapılmış atıflar Cumhurbaşkanı'na yapılmış sayılacak.

477 sayılı KHK, Cumhurbaşkanı'nın ant içerek göreve başladığı gün yürürlüğe girecek.

477 sayılı KHK ile bazı kanunlarda yer alan Bakanlar Kurulu'nun yetkileri Cumhurbaşkanı'na devredildi.

Yeni hükümet sistemi ne getiriyor?

Recep Tayyip Erdoğan, 24 Haziran seçimlerinde ilk turda yeni hükümet sisteminin ilk cumhurbaşkanı seçildi.

Yeni sistemde başbakanlık makamı kaldırılacak ve yürütmeye ait tüm yetkiler cumhurbaşkanına aktarılacak. Cumhurbaşkanı hem devletin hem de hükümetin başı olacak.

Cumhurbaşkanı bakanları, üst yargının birçok üyesini, üst düzey çok sayıda bürokratı ve sayısı yasal düzenlemelerde belirtilmeyen cumhurbaşkanı yardımcı ya da yardımcılarını atama yetkisine sahip olacak.

Bütçeyi hazırlama ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) gönderme yetkisi de cumhurbaşkanına geçecek. TBMM'nin, cumhurbaşkanı tarafından hazırlanan bütçe tasarısını reddetmesi halinde ise bir önceki yılın bütçesi yürürlükte kalmayı sürdürecekj.

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