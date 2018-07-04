Yeni sistemle ilgili bazı düzenlemeleri içeren yeni bir KHK yayımlandı

Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine yönelik bazı düzenlemeleri içeren yeni bir Kanun Hükmünde Kararname (KHK) yayımlandı.
477 sayılı KHK ile bazı kanunlarda yer alan Bakanlar Kurulu'nun yetkileri Cumhurbaşkanı'na devredildi.
Yeni KHK ile yürürlükteki kanun ve KHK'ların yürütme maddelerinde Bakanlar Kurulu ve bakanlara yapılmış atıflar Cumhurbaşkanı'na yapılmış sayılacak.
477 sayılı KHK, Cumhurbaşkanı'nın ant içerek göreve başladığı gün yürürlüğe girecek.
Recep Tayyip Erdoğan, 24 Haziran seçimlerinde ilk turda yeni hükümet sisteminin ilk cumhurbaşkanı seçildi.
Yeni sistemde başbakanlık makamı kaldırılacak ve yürütmeye ait tüm yetkiler cumhurbaşkanına aktarılacak. Cumhurbaşkanı hem devletin hem de hükümetin başı olacak.
Cumhurbaşkanı bakanları, üst yargının birçok üyesini, üst düzey çok sayıda bürokratı ve sayısı yasal düzenlemelerde belirtilmeyen cumhurbaşkanı yardımcı ya da yardımcılarını atama yetkisine sahip olacak.
Bütçeyi hazırlama ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) gönderme yetkisi de cumhurbaşkanına geçecek. TBMM'nin, cumhurbaşkanı tarafından hazırlanan bütçe tasarısını reddetmesi halinde ise bir önceki yılın bütçesi yürürlükte kalmayı sürdürecekj.
CHP'de tartışma yaratan faturalar ortaya çıktı! Sosyal medya sallandı
Köprüden atladı, polis son anda yakaladı
Eylül Yağlıkara cinayetinde katil zanlısının annesi de tutuklandı
Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığından son dakika Leyla Aydemir açıklaması: Haberler gerçeği yansıtmamaktadır
Filistin Hükümet Sözcüsü Ebu Rudeyne: İsrail'in 'vergi' yasası savaş ilanıdır
ABD, Türkiye'ye en gelişmiş nükleer bombaları göndermeyi hedefliyor
YKS tercih kılavuzu 2018 yayınlandı
CHP'li Veli Ağbaba'dan Süleyman Soylu'ya çok sert eleştiri: Sen kimsin
İYİ Parti'den AK Parti'ye destek sinyali
1 çocuk annesi öğretmen arabada öğrencisiyle basıldı!
Akdeniz'de zehirli denizanası şoku! Uzmanlar uyardı: 'Ölüsüne dahi dokunmayın'
Okuyucu Yorumları 0 yorum