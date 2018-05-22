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Yolcu uçağı Cidde'de burun üstü indi

DÜNYA HABERLERİ  | 22.05.2018 00:00 | Son Güncelleme

Suudi Arabistan Hava Yolları adına uçan Onur Air’den kiralık TC-OCH tescilli Airbus A330-200 tipi yolcu uçağı Cidde’ye burun iniş takımı olmadan indi.

Yolcu uçağı Cidde'de burun üstü indi

Suudi Arabistan Hava Yolları’nın SV3818 sefer sayılı Mekke-Dakka seferi için havalanan Onur Air’den kiralık TC-OCH tescilli Airbus A330-200 tipi yolcu uçağı yaklaşık üç buçuk saat süren iniş öncesi hazırlıklar sonrasında Cidde Havalimanı’na burun iniş takımı açılmadan iniş gerçekleştirdi.

Saudia uçağının ön dikmesinin inişte açılmadığı ve piste teker koyduktan sonra burun üstü bir süre kaydığı bildirildi.

Uçak durduktan sonra yolcuların slide'lar aracılığıyla uçakta tahliye edildiği açıklandı.

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Anahtar Kelimeler:
Yolcu Uçağı Cidde Onur Air

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