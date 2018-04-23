YSK, İYİ Parti'nin seçime girebileceğine karar verdi

CHP'li üst düzey kaynakların BBC Türkçe'ye verdiği bilgiye göre, partiye yönetimine YSK'da İYİ Parti'nin seçime girip giremeyeceğinin belirleneceği oylamada 5-5 eşitlik olduğu bilgisi ulaştı. Bunun üzerine, Pazartesi günü için planlanan oylamanın İYİ Parti aleyhine olacağı endişesi CHP'yi harekete geçirdi.

İYİ Parti'nin yanı sıra 24 Hazirann'da seçime girebilecek diğer partiler şöyle sıralandı: Adalet ve Kalkınma Partisi, Bağımsız Türkiye Partisi, Büyük Birlik Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, Demokrat Parti, Halkların Demokratik Partisi, İYİ Parti, Milliyetçi Hareket Partisi, Saadet Partisi ve Vatan Partisi.

CHP açıklamasından birkaç saat sonra toplanan Yüksel Seçim Kurulu (YSK), İYİ Parti'nin seçime katılabilecek 10 siyasi partiden biri olduğunu resmi olarak duyurdu.

Bu kararla İYİ Parti milletvekili seçimlerinde aday gösterebilecek, Meral Akşener'in cumhurbaşkanlığı adaylığı için 100 bin oy toplamasına gerek gerek kalmayacak.

CHP, 15 milletvekilinin istifa edip İYİ Parti'ye katılması kararı alarak Meral Akşener'in partisinin hem parlamento hem de cumhurbaşkanlığı seçimlerine girebilmesinin yolunu açtı.

Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan ve Grup Başkanvekili Engin Altay, bugün yaptıkları basın açıklamasıyla 15 CHP'li milletvekilinin istifa ederek İYİ Parti'ye geçtiğini duyurdu.

Tezcan ve Altay, bu kararın parti içi alınmış bir karar olduğunu ve İYİ Parti'nin seçime girmesini engelleyecek hamlelere karşı bir önlem olduğunu vurguladı.

İYİ Parti seçime girebiliyor

İYİ Parti Genel Sekreteri Aytun Çıray dün yaptığı açıklamada "Yargıtay'ın YSK'ya verdiği listede İyi Parti de var. İyi Parti'nin seçimlere katılma hakkı tescil edildi" demişti.

"Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, 20.04.2018 saat 17.00 itibarı ile Yüksek Seçim Kuruluna 24 Haziran 2018 tarihinde yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimlerine katılma yeterliliğine sahip olan partilerin listesini vermiştir."

"Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın YSK'ya verdiği ve daha önce seçimlere katılma hakkına sahip olan dokuz partiye ilâveten İyi Parti'yi de eklemiştir."

Ancak CHP'nin bu hamlesi İYİ Parti'nin YSK kararına gerek duyulmaksızın seçime girebilmesini garantilerken, Meral Akşener'i de Cumhurbaşkanlığı adaylığı için 100 bin imza gerekliliğinden kurtarmış oldu.