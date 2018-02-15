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Yunan dergisinden çok ilginç yorum! Türk ordusunun silahı endişe yarattı

DÜNYA HABERLERİ  | 15.02.2018 14:22 | Son Güncelleme

Yunanistan'da yayımlanan Ptisi Diastima dergisinde Türkiye'nin Suriye sınırındaki terör gruplarını yok etmek için başlattığı Zeytin Dalı Harekâtı'na ilişkin ilginç yorumlar yer aldı. "Teknolojinin savaşı nasıl kazanılır" başlıklı Yunan dergisi tarafından yayımlanan yazıda, Türk ordusunun gösterdiği başarı 'endişeyle' karşılandı.

Yunan dergisinden çok ilginç yorum! Türk ordusunun silahı endişe yarattı

Afrin operasyonu esnasında Cinderes’in kenar mahallelerinden Türkiye tarafına top atışı yapan sivil giyimli teröristlerin İHA’larla saniye saniye görüntülemesinin ardından SİHA'lar tarafından vurulmasına yazıda geniş yer ayrıldı.

Yazıda, Afrin'de yerli üretim SİHA'larla vurulan teröristlerden bahsedilirken, teröristlerin atış yaptıktan sonra zekice yer değiştirdiklerini ama onları yukarıdan izleyen "Türk teknolojisinin farkında olmadıkları için sonlarının geldiklerini bilmeden ortadan yok olduklarına" vurgu yapılarak teknolojinin ne kadar önemli olduğu anlatıldı.

"DAHA ÜSTÜN SİLAHLARLA KAZANABİLİRİZ"

Son zamanlarda Yunanistan ile Türkiye arasında yaşanan gerginliğe de atıf yapılan analizde “Tekrar 'Türk propagandası' yapmakla suçlanacağız ancak uyanmanın vaktinin geldiğini düşünüyoruz" ifadesi kullanılırken, "Biz daha üstün bir DNA ile değil daha üstün silahlarla bir savaş kazanabiliriz" sözleriyle Türk ordusunun başarısı dolaylı olarak Yunan ordusuyla kıyaslandı.

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Anahtar Kelimeler:
Yunanistan Zeytin Dalı Harekatı silah Türk Ordusu

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Okuyucu Yorumları 26 yorum
Daha üstün dna derken ?.............biz türk'üz olum biz bu dünyadan değiliz ki :D
@mcebi61 size katılıyorum. bizim eski inanışımızda bile gök tanrı yada destanlarımızdaki gecen anlatımlara bakıldığında bu düşünceniz uyuşuyor.
@mcebi61 düşünce olarak şöyle desek daha iyi Allahın tek ordusu Türkler desek daha iyi olacak..
aynen öyle şaka falanda değil. ırkçılık ta değil ama fazla mutevazi olmaya gerek yok
Ey Yunanlılar sizler; ülkemiz topraklarında hak iddia etmediğiniz ve zorla gelip çobanın değneğine sürtünmediğiniz sürece ,endişe etmenize gerek yok. rahat durun kaşınmayın yeter.
yunanistan bu konuda haklı bence . bu ülkede bu iman olduğu sürece herkesin çekinmesi gerekir.. silahlarımız elbette iyi ve önemli lakin daha iyisini yapabiliriz .yapmalıyız ne mutlu türküm diyene ..
DNA mïz ůstün düşüncesini lâfïn arasına sıkıştırmış.Buna faşistler bile güler.
ne sandınız
bu haberi cehape ve zihniyetine iyi okutmak lazım hani onlara göre biz hiç gelişmedik ilerlemedik ya ülke ve millet kan ağlıyor ya çok geriyiz ya hatta bu haberi yazan yunanlılar kesin ak partilidir puhaaa zuhaha
@hdemirtasli bölücü pislik..sen bolmeye çalıs sucu chp ye at.. ya savaş halindeyiz afrinden cok chp lafı duyuyoruz bu ne aymazlıktır....
@hdemirtasli Ordumuzun başarısı sizin zihniyet küçücük israile karşı şamar oğlanına döndü
Türksen sorun yok değilsen önemi yok. Allah Türk'ü korusun. Tüm mazlumların umudu için.
bizim DNA mızın sizin DNA nızı döver
Bir Türk dünyaya bedeldir. Bunu en iyi Çinlileri bilir.
Türk ordusu Nizam-ı Cedittir,Hacı Bektaşı Velidir,Peygamber(SAV) ocağıdır,son 15 yılda Fetö İslami Dinci Terör örgütüne amansız yol verildi,kumpaslarla darmaduman edeceklerini sandılar,15 Temmuzda mekanizmalarını devreye soktu ihanet eden şerefsizlerin ve beklentileri olanların umutlarını boşa çıkardılar, belki bu süreçte epey mensubunu haksız ve adaletsiz olarak görevlerinden ettiler ancak inançları ve yüce değerleri onların hücrelerinin yenilenmesini sağladı.Bu ordu tarikatların,tekkelerin ordusu olmadığını milletin ordusu olduğunu kanıtladı,şu anda millete hizmet ediyor.
ne diyo la bu değişik savaş mı kazanacam diyo :D mal bunlar yeminle mal
Şu yunanistanlı aptal sanırım savaşmak zorunda değilki.bize bulaşmasın yeter.kokmasına gerek yok.
siha'lar la geri kaldığımız teknolojide İnşallah batıyı geçeceğiz. Türkiye için büyük kazanç olacak..
TEKNOLOJI KAZANIR SAVAŞI BEYIN DEĞİL
TEKNOLOJİ VE SİLAH ÖNEMLİ ANCAK ONU KULLACAK İNSANLARDA GEREKLİ MEZİYETLER YOKSA VEREYİM SANA BEŞ PARA ÖRN: KİMİN ÜLKESİNDE PEYGAMBER OCAĞI VAR TAPİİKİ TÜRK ORDUSUNA MAHSUS HANGİ ÜLKENİN ASKERİ DÜĞÜNE GİDER GİBİ GİDERKİ TAPİİKİ TÜRK ORDUSU, BİZİM İÇİN VATAN AŞKI YER YÜZÜNDE AŞK'LARIN EN BÜYÜĞÜDÜR. CESARET,GÜÇ ,YİĞİTLİK, VATAN AŞKI BİRLEŞİNCE KOCAMAN BİR ULUS ÇIKIYOR O ULUSUN ADI' DA ŞANLI TÜRK ULUSU. " NE MUTLU TÜRK'ÜM DİYENE"
teknolojinin faydalarını hafife almak olmaz.yunanlılar rahatına düşkündür.bize ulaşmaları biraz zor.
Eğer Türke yol verseler bilme yatırım yapsak dünyayı titretiriz
Dna ? Üstünlük?? Bir yunan tarihine bakın, bir de osmanli tarihine ? Kimin dna si üstün. Vay kafasızlar Vay! Yahu sizi yenmek için bizim siha'ya mı ihtiyacımız var? Tükürük ile boğarız sizi. 90 yıldır nüfusunuz 10 milyon , biz 90 milyon olduk. Ahmaklar , önce çoğalın, sonra bize kafa tutun
allah razı olsun bu SİHA ları yapanlardan geliştirenlerden
yüzmeyi öğrettik dedelerinize.size de öğreteceğimiz şeyler mutlaka var!
US DURAN ÇOK YAŞAR..EMPERYALİST LERE UŞAKLIK YAPAN DONLARA SALAR..TÜRKLE OYNAMA GİT KENDİNE BAŞKA OYUN BUL..
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