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Yunanistan'dan Erdoğan'a yanıt geldi: Türkiye'nin tavrını değiştirmesini bekliyoruz

DÜNYA HABERLERİ  | 22.04.2018 21:05 | Son Güncelleme

Yunanistan Başbakanlık Ofisi, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bir televizyon kanalına verdiği demeç hakkında açıklamada bulundu.

Yunanistan'dan Erdoğan'a yanıt geldi: Türkiye'nin tavrını değiştirmesini bekliyoruz

Yunanistan Başbakanlık Ofisi’nden yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın iki ülke arasındaki önemli konularda diyaloğu sürdürmeye çalışması olumlu karşılanırken, Türkiye’nin Ege’deki tavrının tahrik edici olduğu iddia edildi. Açıklamada “Türkiye Cumhurbaşkanı’nın açıklamalarından, Ege’de barıştan yana çıkması ve güvenlik dahil iki ülke arasında önemli alanlarda diyaloğu desteklemesine ilişkin sözleri olumlu olarak karşılıyoruz. Bu sözlerin icraata dönüşmesini ve Türkiye’nin Ege’deki tahrikçi tavrını değiştirmesini bekliyoruz” denildi.

"KABUL EDİLEMEZ VE REDDEDİLMEKTEDİR"

Açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Bizden Yunan askerleriyle ilgili, verilmesini istediler. Bizde kendilerine dedik ki; talep ediyorsanız önce bizim devletimize darbe yapan FETÖ’cüler var, onlarda asker, onların bize verilmesi lazım. Onlar bize verilirse biz de bunları şuanda masaya yatırırız, dedik” sözlerine ilişkin “Yunan askerleri konusunun, başka konularla (FETO’cü askerler ile ilgili) birleştirilmesi, kabul edilemez ve reddedilmektedir. Yunanistan ve AB’nin tavrı, 2 Yunan askerinin kabul edilemez değiş tokuşlar ve şartlar öne sürülmeden derhal geri dönmeleridir” ifadesi kullanıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Yunanistan erdoğan Ege

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