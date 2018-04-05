Uber yasaklandı, Yunanistan'da sürücüleri ayaklandı!

İnternet üzerinden taksi hizmeti sunan Uber şirketinin Yunanistan'daki faaliyetlerini askıya aldığını açıklamasının ardından Uber sürücüleri başkent Atina'da gösteri düzenledi.
Taksicilik sektöründe denetimlerin sıkılaştırılmasına ilişkin düzenlemelerin Yunan parlamentosu tarafından onaylanarak yasallaşmasından sonra Uber şirketi, UberX'in Yunanistan'daki faaliyetlerini durdurma kararı aldı.
POLİS MÜDAHALE ETTİ
Kararı protesto eden Uber sürücüleri araçlarıyla Yunanistan Ulaştırma Bakanlığı önünde toplandı. Yaklaşık 300 gösterici kararın geri çekilmesini istedi.
Gösteri sırasında yaşanan küçük çaplı gerginlikler polisin devreye girmesiyle büyümeden sona erdi.
Geçtiğimiz ay Atina'da taksi şoförleri tarafından Uber karşıtı bir gösteri düzenlenmiş, şirketin faaliyetlerinin Yunanistan'da durdurulması istenmişti.
Taksiciler, özellikle turizm sezonunda grevleri artırma tehdidinde bulunmuştu.
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