2018 MSÜ tercih dönemi başladı: PERTEM'de e-Devlet girişi ile nasıl tercih yapılır?

Aday belirleme süreci sonrasında MSÜ adaylarının beklediği tercih dönemi başladı. Milli Savunma Üniversitesi adayları 11 Mayıs tarihine kadar MSB Pertem platformunda tercih yapacaklar. Adaylar tercih işlemleri için e-Devlet girişi yapacaklar.
Milli Savunma Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü resmi intenet sayfasından yapılan açıklamaya göre adaylar tercihlerini PERTEM'de yapacaklar. Tercih kılavuzuna erişim ve tercih işlemlrinin yapılbimsi için sisteme e-Devlet girişi yapılması gerekiyor. Aşağıdaki bağlantı ile başvuru işlemlerinin yapılacağı sayfaya erişebilirsiniz.
MSÜ tercih işlemleri için tıklayınız
Sisteme giriş sırasında e-Devlet platformu bazı kimlik bilgilerinin doğrulanmasını istiyor. Bunları doğruladıktan sonra tercih platformuna ulaşabilirsiniz.
PERTEM'de YOĞUNLUK
Sistemde yaşanan yoğunluklar yavaşlamaya neden olabiliyor. Adaylar 11 Mayıs olan son güne bırakmadan bir an evvel tercih işlemlerini tamamlamak istiyorlar.
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2018 MSÜ tercih sayfası: MSB Milli Savunma Üniversitesi öğrenci alımı tercihleri başladı!
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