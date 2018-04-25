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2018 MSÜ tercih dönemi başladı: PERTEM'de e-Devlet girişi ile nasıl tercih yapılır?

EĞİTİM HABERLERİ  | 25.04.2018 14:35 | Son Güncelleme

Milli Savunma Üniversitesi yani MSÜ'nün 2018 yılı tercih dönemi başladı. 300 bine yakın adayın beklediği bu tercih döneminde adaylar e-Devlet girişi ile tercih yapmaya başladılar. PERTAM sistemine E-devlet aracılığı ile giriş yapıp tercih işlemleri yapılıyor.

2018 MSÜ tercih dönemi başladı: PERTEM'de e-Devlet girişi ile nasıl tercih yapılır?

Aday belirleme süreci sonrasında MSÜ adaylarının beklediği tercih dönemi başladı. Milli Savunma Üniversitesi adayları 11 Mayıs tarihine kadar MSB Pertem platformunda tercih yapacaklar. Adaylar tercih işlemleri için e-Devlet girişi yapacaklar.

MSÜ TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

Milli Savunma Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü resmi intenet sayfasından yapılan açıklamaya göre adaylar tercihlerini PERTEM'de yapacaklar. Tercih kılavuzuna erişim ve tercih işlemlrinin yapılbimsi için sisteme e-Devlet girişi yapılması gerekiyor. Aşağıdaki bağlantı ile başvuru işlemlerinin yapılacağı sayfaya erişebilirsiniz.

MSÜ tercih işlemleri için tıklayınız

Sisteme giriş sırasında e-Devlet platformu bazı kimlik bilgilerinin doğrulanmasını istiyor. Bunları doğruladıktan sonra tercih platformuna ulaşabilirsiniz.

PERTEM'de YOĞUNLUK

Sistemde yaşanan yoğunluklar yavaşlamaya neden olabiliyor. Adaylar 11 Mayıs olan son güne bırakmadan bir an evvel tercih işlemlerini tamamlamak istiyorlar.

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