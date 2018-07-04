2018-YKS: Üniversite bölüm ve kontenjan kılavuzu yayımlandı! Taban puanlar açıklandı mı?

YKS 2018'e giren çok sayıda öğrenci heyecanla sınav sonuçlarının açıklanmasını bekliyor. 31 Temmuz'a kadar u bekleyiş öncesinde ÖSYM üniversitelerin 2 yıllık ve 4 yıllık bölümlerinin kontenjanlarını yayımladı. ÖSYM'nin paylaştığı kılavuzda gerek tercih gerekse de yerleştirme süreci ile ilgili de detaylar bulunuyor. İşte ÖSYM'nin yükseköğretim programları ve kontenjan duyurusu ile yerleştirme ve tercih dönemine dair detaylar...

ÜNİVERSİTE BÖLÜM VE KONTENJAN KILAVUZU

2018-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu, 3-10 Temmuz 2018 tarihleri arasında ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden yayımlanacaktır. Kılavuz, adaylara ve diğer ilgililere ön bilgi vermek amacıyla yayımlanmaktadır. Bu nedenle adayların, tercihlerini belirlemeden önce tercih süresi içinde ÖSYM'nin internet adresinden yeniden yayımlanacak 2018-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunu dikkatle incelemeleri ve ÖSYM’den yapılan duyuruları takip etmeleri gerekmektedir. Adaylara ve kamuoyuna duyurulur.

2018 YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI SINAVI (YKS) YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI VE KONTENJANLARI KILAVUZU (3 Temmuz 2018)